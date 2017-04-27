Трубы трещат по швам

Из-за решения губернатора «СИБЭКО» не досчиталось 664 миллионов рублей — НГС.НОВОСТИ составили карту аварийных участков городских сетей, на ремонт которых теперь может не хватить денег

Губернатор Новосибирской области 19 апреля внезапно отменил решение о повышении на 15 % с 1 июля 2017 года тарифов ЖКХ, которое сам же утвердил в декабре 2016 года. Теперь платежи за «коммуналку» вырастут с июля только на 4 %. Пока митинговавшие за отмену постановления о росте тарифов новосибирцы празднуют победу, энергетики и «Горводоканал» решают, на какие деньги теперь ремонтировать изношенные на 70 % сети. Корреспондент НГС.НОВОСТИ разыскал отчеты «СИБЭКО» и «Горводоканала», в которых упомянуты запланированные на этот год ремонты трасс, и попытался выяснить — обернется ли отмена роста тарифов ЖКХ глобальными коммунальными авариями.

С 1 июля новосибирцы будут платить за «коммуналку» больше на 4 %, а не на 15 %, как планировалось изначально. Многочисленные митинги на протяжении 4 месяцев — и губернатор Владимир Городецкий отменяет постановление, которое сам же и подписал в декабре 2016 года. Глава региона объяснил свое решение осознанием того, что горожане получили дополнительную нагрузку в виде изменения оплаты ОДН и увеличившихся платежей за капремонт.







Общие суммы, которые «Горводоканал» и «СИБЭКО» заложили в 2017 году на свои инвестпрограммы, можно было узнать только из составленных планов, выложенных на сайте правительства Новосибирской области.





«Горводоканал» расписал ремонтные работы по реконструкции сетей и сооружений на 200 млн руб. (при росте тарифа на 20 %), «СИБЭКО» — на 664 млн 318 тыс. руб. (при росте тарифа на 14,9 %).





При этом энергетики уточнили в своих планах, что в случае роста тарифов всего на 4 % они смогут выполнить работы только на 99 млн 678 тыс. руб. Сколько после отмены первого постановления губернатора будет заложено денег на работы в «Горводоканале», выяснить не удалось — в муниципальной компании не сумели оперативно ответить на вопросы НГС.НОВОСТИ.







Депутат горсовета Наталья Пинус, входившая в рабочую группу по контролю за ремонтными работами ресурсных компаний, заметила, что некоторые конкурсы на будущие работы в «СИБЭКО» уже успели провести, исходя из заложенного повышения тарифов на 15 %. Насколько теперь планы энергетиков будут скорректированы — непонятно. Это не решили еще и в самой энергетической компании.





«После проведения всестороннего анализа фактических обстоятельств АО "СИБЭКО" определится со своими дальнейшими действиями и решениями в сложившейся ситуации», — ответили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе «СИБЭКО» и уточнили, что средняя изношенность труб в городе достигает 70 %.







Чтобы представить наглядно, где «СИБЭКО» и «Горводоканал» планировали провести ремонтные работы в 2017 году исходя из ожидаемого повышения тарифов, НГС.НОВОСТИ нанесли все адреса на карту Новосибирска — все данные взяты из опубликованных на сайте правительства НСО «Плана по строительству и реконструкции сетей и сооружений МУП г. Новосибирска "Горводоканал" на 2017 год» и таблицы «Расходы на реализацию мероприятий» от «СИБЭКО».









Пояснить, насколько велика вероятность прорыва сетей в этих местах в условиях нехватки денег на ремонт, ни в «СИБЭКО», ни в «Горводоканале» не смогли. Независимый эксперт в области энергетики, проработавший в отрасли 15 лет, в том числе еще и в «Новосибирскэнерго», Сергей Бухаров пояснил, что «СИБЭКО» обычно планирует ремонтировать в самую первую очередь наиболее критичные места в городе.





«Есть два вида планирования: нормативный и по [фактическому] состоянию оборудования. Нормативный — это когда труба пролежала 25 лет и ее надо менять, но в зависимости от условий эксплуатации она может пролежать и 50 лет, а может и 15. Так вот, Руслан Власов (гендиректор «СИБЭКО». — И.К.) на последней конференции говорил, что они стараются ремонты планировать исходя из фактического состояния», — подчеркнул Сергей Бухаров.







Как ранее рассказывали НГС.НОВОСТИ, после отмены постановления губернатора о росте тарифов ЖКХ на 15 % чиновники опубликовали новый документ, в котором подробно расписано, насколько подорожает «коммуналка» с 1 июля. Так, на 4 % подорожают холодная и горячая вода, водоотведение и отопление. В то же время газ вырастет в цене на 3,9 %, а электроэнергия — всего на 2,9 %.