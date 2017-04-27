Трубы трещат по швам

Из-за решения губернатора «СИБЭКО» не досчиталось 664 миллионов рублей — НГС.НОВОСТИ составили карту аварийных участков городских сетей, на ремонт которых теперь может не хватить денег

«СИБЭКО» планировало потратить дополнительные деньги на ремонт изношенных труб
«СИБЭКО» планировало потратить дополнительные деньги на ремонт изношенных труб

Губернатор Новосибирской области 19 апреля внезапно отменил решение о повышении на 15 % с 1 июля 2017 года тарифов ЖКХ, которое сам же утвердил в декабре 2016 года. Теперь платежи за «коммуналку» вырастут с июля только на 4 %. Пока митинговавшие за отмену постановления о росте тарифов новосибирцы празднуют победу, энергетики и «Горводоканал» решают, на какие деньги теперь ремонтировать изношенные на 70 % сети. Корреспондент НГС.НОВОСТИ разыскал отчеты «СИБЭКО» и «Горводоканала», в которых упомянуты запланированные на этот год ремонты трасс, и попытался выяснить — обернется ли отмена роста тарифов ЖКХ глобальными коммунальными авариями.

С 1 июля новосибирцы будут платить за «коммуналку» больше на 4 %, а не на 15 %, как планировалось изначально. Многочисленные митинги на протяжении 4 месяцев — и губернатор Владимир Городецкий отменяет постановление, которое сам же и подписал в декабре 2016 года. Глава региона объяснил свое решение осознанием того, что горожане получили дополнительную нагрузку в виде изменения оплаты ОДН и увеличившихся платежей за капремонт. 


Общие суммы, которые «Горводоканал» и «СИБЭКО» заложили в 2017 году на свои инвестпрограммы, можно было узнать только из составленных планов, выложенных на сайте правительства Новосибирской области.


«Горводоканал» расписал ремонтные работы по реконструкции сетей и сооружений на 200 млн руб. (при росте тарифа на 20 %), «СИБЭКО» — на 664 млн 318 тыс. руб. (при росте тарифа на 14,9 %).


При этом энергетики уточнили в своих планах, что в случае роста тарифов всего на 4 % они смогут выполнить работы только на 99 млн 678 тыс. руб. Сколько после отмены первого постановления губернатора будет заложено денег на работы в «Горводоканале», выяснить не удалось — в муниципальной компании не сумели оперативно ответить на вопросы НГС.НОВОСТИ.


Депутат горсовета Наталья Пинус, входившая в рабочую группу по контролю за ремонтными работами ресурсных компаний, заметила, что некоторые конкурсы на будущие работы в «СИБЭКО» уже успели провести, исходя из заложенного повышения тарифов на 15 %. Насколько теперь планы энергетиков будут скорректированы — непонятно. Это не решили еще и в самой энергетической компании.


«После проведения всестороннего анализа фактических обстоятельств АО "СИБЭКО" определится со своими дальнейшими действиями и решениями в сложившейся ситуации», — ответили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе «СИБЭКО» и уточнили, что средняя изношенность труб в городе достигает 70 %.


Чтобы представить наглядно, где «СИБЭКО» и «Горводоканал» планировали провести ремонтные работы в 2017 году исходя из ожидаемого повышения тарифов, НГС.НОВОСТИ нанесли все адреса на карту Новосибирска — все данные взяты из опубликованных на сайте правительства НСО «Плана по строительству и реконструкции сетей и сооружений МУП г. Новосибирска "Горводоканал" на 2017 год» и таблицы «Расходы на реализацию мероприятий» от «СИБЭКО».



Пояснить, насколько велика вероятность прорыва сетей в этих местах в условиях нехватки денег на ремонт, ни в «СИБЭКО», ни в «Горводоканале» не смогли. Независимый эксперт в области энергетики, проработавший в отрасли 15 лет, в том числе еще и в «Новосибирскэнерго», Сергей Бухаров пояснил, что «СИБЭКО» обычно планирует ремонтировать в самую первую очередь наиболее критичные места в городе.


«Есть два вида планирования: нормативный и по [фактическому] состоянию оборудования. Нормативный — это когда труба пролежала 25 лет и ее надо менять, но в зависимости от условий эксплуатации она может пролежать и 50 лет, а может и 15. Так вот, Руслан Власов (гендиректор «СИБЭКО». — И.К.) на последней конференции говорил, что они стараются ремонты планировать исходя из фактического состояния», — подчеркнул Сергей Бухаров.


Как ранее рассказывали НГС.НОВОСТИ, после отмены постановления губернатора о росте тарифов ЖКХ на 15 % чиновники опубликовали новый документ, в котором подробно расписано, насколько подорожает «коммуналка» с 1 июля. Так, на 4 % подорожают холодная и горячая вода, водоотведение и отопление. В то же время газ вырастет в цене на 3,9 %, а электроэнергия — всего на 2,9 %.

Илья Калинин
Фото Татьяны Кривенко
Схема Александра Ощепкова

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