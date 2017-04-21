«Я сейчас вас всех поубиваю»

Экс-полицейский устроил жестокую расправу над соседями во время дня рождения — он застрелил мужчину и попытался убить его семью из-за горящей у дома травы

Экс-полицейский расстрелял соседа из «Сайги»
Экс-полицейский расстрелял соседа из «Сайги»

Горящая трава у дома стала причиной кровавой драмы в Боровом под Новосибирском — 61-летний мужчина схватил ружье, расправился с соседом и пытался убить его родственников. Он оказался бывшим полицейским — односельчане отзываются о нем как о конфликтном и нелюдимом мужчине, который однажды уже грозил людям оружием. Жертв могло быть больше — пока сосед расстреливал главу семейства, остальные успели спрятаться в доме, и тогда убийца начал палить по окнам. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала подробности жуткой расправы в Боровом.

Как сообщили в СК по Новосибирской области, 15 апреля 61-летний житель Борового (это на берегу Обского моря в Новосибирском районе. — А.И.) трижды выстрелил в своего соседа из охотничьего ружья — тот умер еще до приезда «скорой помощи».


После чего дважды выстрелил в сына и родственницу убитого — в женщину попал, а молодой человек не пострадал чудом.


«По данным следствия, в дневное время 15 апреля 2017 года фигурант дела устроил пал сухой травы на территории общего пользования. В результате возгорания травы огонь подобрался к надворным постройкам ряда домовладений села Боровое», — описали предысторию конфликта в СК. Пожар потушили общими силами жители улицы — после чего отправились к соседу, который и подпалил траву. Но он взялся за ружье.


Сын погибшего Владимир Маишев вспоминает: 15 апреля семья отмечала именины хозяйки дома. Тихо, по-семейному, в гостях все свои. В разгар праздника Владимир вышел вместе с тетей Верой Лисиной покурить на улицу. В доме дымить запрещал глава семейства, погибший Вадим Маишев. И как тогда казалось, хорошо, что вышли — заметили, что горит трава. Быстро с соседями ее потушили, один из них вызвал пожарную охрану.


«Тогда и вышел Владимир Гашунин, подполковник полиции в отставке, — спокойно, как «под протокол» рассказывает сын пострадавшего Владимир Маишев. — Спросил, в чем дело. Отец сказал: мол, на тебя уже соседи жалуются. До этого, знаем, ты траву поджигал и бросал, теперь вот пожарных по твою душу вызвали. Тогда Гашунин повалил отца на землю и начал душить».


Вдвоем с отцом Владимиру все же удалось утихомирить соседа. Гашунин пообещал вызвать полицию — на этом конфликт, казалось бы, утих, и все разошлись по домам.


«Через какое-то время, точно не скажу через сколько, мы за временем-то и не следили, — стук в калитку, — вспоминает сестра жены погибшего Вера Лисина. — Спросили: "Кто?". Ответил: "Гашунин". Совершенно спокойным голосом.


Ну Дима (мы по-домашнему его так звали) пошел открывать. Слышу — выстрел. И Димин крик — "Бегите!"».


Гашунин, едва вступив на участок, выстрелил в отца семейства. Второй выстрел — в сына. Пуля чудом проскочила мимо, а сам Владимир спрятался за машину. Экс-полицейский развернулся и пошел уже на Лисину, смотря прямо на нее и говоря: «Я сейчас вас всех поубиваю», вспоминает Владимир. Взвел курок, выстрелил — и попал. К счастью, рана оказалась не смертельной.


«Еще один выстрел — отец упал. — Голос Маишева-младшего заметно дрожит. — Я краем глаза, пока бежал в дом, заметил лежащее на земле тело. Сразу же еще один выстрел в отца был. Контрольный».


Одним из свидетелей страшной расправы был 3-летний ребенок, внук погибшего. После выстрелов на участке подозреваемый с криками «Ну куда вы там все попрятались?» разбил окно и выстрелил уже в помещение.


«Я стояла на крыльце и увидела, как он попал в отца в упор, — рассказывает мама мальчика Ольга Рожкова. — Я тогда побежала сразу ребенка прятать. И по дому Гашунин стрелял как раз около сына». Малыш истошно вопил, а когда все улеглось, вжался в диван и сидел неподвижно, все время повторяя: «Мама, мама, не уходи из комнаты, закрой дверь, будут стрелять». Успокоить его удалось только сотруднику полиции. Мама мальчика рассказала, что, несмотря на маленький возраст, случившееся сильно задело ребенка: услышав слова «Боровое», «дед» или «сосед», ребенок бледнеет и начинает плакать.


Сельчане говорят, что с Гашуниным в Боровом почти никто не общался. По их словам, это очень конфликтный, тяжелый человек, который поссорился со всеми соседями и часто выпивал. «Этот мужчина год назад потерял свою жену, она умерла от рака», — рассказала НГС.НОВОСТИ местная жительница Екатерина Левандовская. Другая жительница села вспомнила, что в 2009 году Гашунин уже угрожал соседям оружием: тогда конфликт разыгрался из-за дороги, которую экс-полицейский и спустя 8 лет убитый им Маишев отсыпали щебенкой. «Начал кричать, что мы должны ему то ли 40, то ли 30 тыс. За то, что ездим по дороге», — вспоминает сибирячка Ольга Щербакова, у которой на память о том конфликте остались шрамы — женщина уверяет, что Гашунин ее покусал.


Дело тогда замяли, а ружье так и не нашли: нападавший заявил, что случайно утопил его на охоте. Как оказалось — просто спрятал.


На этой неделе суд арестовал Владимира Гашунина на время следствия — до начала процесса по делу об убийстве он будет сидеть в СИЗО. В Следственном комитете подтвердили, что до выхода на пенсию 61-летний стрелок работал в полиции, а после — не ладил с жителями Борового.


«Насколько я знаю, у него постоянно были конфликты с соседями», — сообщил НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Алексей Максименко.


По ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») Владимиру Гашунину грозит срок до 15 лет колонии строгого режима. Вероятно, во время расследования к этой статье прибавятся и другие обвинения — например, в попытке расстрелять и других членов семьи Маишевых.

Алена Истомина
Фото ismagilov (Essentials/iStock)

Прочтений: 250
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено