«Я сейчас вас всех поубиваю»

Экс-полицейский устроил жестокую расправу над соседями во время дня рождения — он застрелил мужчину и попытался убить его семью из-за горящей у дома травы

Горящая трава у дома стала причиной кровавой драмы в Боровом под Новосибирском — 61-летний мужчина схватил ружье, расправился с соседом и пытался убить его родственников. Он оказался бывшим полицейским — односельчане отзываются о нем как о конфликтном и нелюдимом мужчине, который однажды уже грозил людям оружием. Жертв могло быть больше — пока сосед расстреливал главу семейства, остальные успели спрятаться в доме, и тогда убийца начал палить по окнам. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала подробности жуткой расправы в Боровом.

Как сообщили в СК по Новосибирской области, 15 апреля 61-летний житель Борового (это на берегу Обского моря в Новосибирском районе. — А.И.) трижды выстрелил в своего соседа из охотничьего ружья — тот умер еще до приезда «скорой помощи».







После чего дважды выстрелил в сына и родственницу убитого — в женщину попал, а молодой человек не пострадал чудом.







«По данным следствия, в дневное время 15 апреля 2017 года фигурант дела устроил пал сухой травы на территории общего пользования. В результате возгорания травы огонь подобрался к надворным постройкам ряда домовладений села Боровое», — описали предысторию конфликта в СК. Пожар потушили общими силами жители улицы — после чего отправились к соседу, который и подпалил траву. Но он взялся за ружье.







Сын погибшего Владимир Маишев вспоминает: 15 апреля семья отмечала именины хозяйки дома. Тихо, по-семейному, в гостях все свои. В разгар праздника Владимир вышел вместе с тетей Верой Лисиной покурить на улицу. В доме дымить запрещал глава семейства, погибший Вадим Маишев. И как тогда казалось, хорошо, что вышли — заметили, что горит трава. Быстро с соседями ее потушили, один из них вызвал пожарную охрану.







«Тогда и вышел Владимир Гашунин, подполковник полиции в отставке, — спокойно, как «под протокол» рассказывает сын пострадавшего Владимир Маишев. — Спросил, в чем дело. Отец сказал: мол, на тебя уже соседи жалуются. До этого, знаем, ты траву поджигал и бросал, теперь вот пожарных по твою душу вызвали. Тогда Гашунин повалил отца на землю и начал душить».







Вдвоем с отцом Владимиру все же удалось утихомирить соседа. Гашунин пообещал вызвать полицию — на этом конфликт, казалось бы, утих, и все разошлись по домам.







«Через какое-то время, точно не скажу через сколько, мы за временем-то и не следили, — стук в калитку, — вспоминает сестра жены погибшего Вера Лисина. — Спросили: "Кто?". Ответил: "Гашунин". Совершенно спокойным голосом.







Ну Дима (мы по-домашнему его так звали) пошел открывать. Слышу — выстрел. И Димин крик — "Бегите!"».







Гашунин, едва вступив на участок, выстрелил в отца семейства. Второй выстрел — в сына. Пуля чудом проскочила мимо, а сам Владимир спрятался за машину. Экс-полицейский развернулся и пошел уже на Лисину, смотря прямо на нее и говоря: «Я сейчас вас всех поубиваю», вспоминает Владимир. Взвел курок, выстрелил — и попал. К счастью, рана оказалась не смертельной.







«Еще один выстрел — отец упал. — Голос Маишева-младшего заметно дрожит. — Я краем глаза, пока бежал в дом, заметил лежащее на земле тело. Сразу же еще один выстрел в отца был. Контрольный».





Одним из свидетелей страшной расправы был 3-летний ребенок, внук погибшего. После выстрелов на участке подозреваемый с криками «Ну куда вы там все попрятались?» разбил окно и выстрелил уже в помещение.







«Я стояла на крыльце и увидела, как он попал в отца в упор, — рассказывает мама мальчика Ольга Рожкова. — Я тогда побежала сразу ребенка прятать. И по дому Гашунин стрелял как раз около сына». Малыш истошно вопил, а когда все улеглось, вжался в диван и сидел неподвижно, все время повторяя: «Мама, мама, не уходи из комнаты, закрой дверь, будут стрелять». Успокоить его удалось только сотруднику полиции. Мама мальчика рассказала, что, несмотря на маленький возраст, случившееся сильно задело ребенка: услышав слова «Боровое», «дед» или «сосед», ребенок бледнеет и начинает плакать.





Сельчане говорят, что с Гашуниным в Боровом почти никто не общался. По их словам, это очень конфликтный, тяжелый человек, который поссорился со всеми соседями и часто выпивал. «Этот мужчина год назад потерял свою жену, она умерла от рака», — рассказала НГС.НОВОСТИ местная жительница Екатерина Левандовская. Другая жительница села вспомнила, что в 2009 году Гашунин уже угрожал соседям оружием: тогда конфликт разыгрался из-за дороги, которую экс-полицейский и спустя 8 лет убитый им Маишев отсыпали щебенкой. «Начал кричать, что мы должны ему то ли 40, то ли 30 тыс. За то, что ездим по дороге», — вспоминает сибирячка Ольга Щербакова, у которой на память о том конфликте остались шрамы — женщина уверяет, что Гашунин ее покусал.





Дело тогда замяли, а ружье так и не нашли: нападавший заявил, что случайно утопил его на охоте. Как оказалось — просто спрятал.







На этой неделе суд арестовал Владимира Гашунина на время следствия — до начала процесса по делу об убийстве он будет сидеть в СИЗО. В Следственном комитете подтвердили, что до выхода на пенсию 61-летний стрелок работал в полиции, а после — не ладил с жителями Борового.







«Насколько я знаю, у него постоянно были конфликты с соседями», — сообщил НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Алексей Максименко.







По ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») Владимиру Гашунину грозит срок до 15 лет колонии строгого режима. Вероятно, во время расследования к этой статье прибавятся и другие обвинения — например, в попытке расстрелять и других членов семьи Маишевых.