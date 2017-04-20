Повернул тарифы вспять

Коротко: отвечаем на 3 главных вопроса об отмене роста тарифов — почему губернатор изменил свое решение, грозит ли Новосибирску коммунальная катастрофа и сколько будут платить горожане за ЖКХ с июля

Губернатор Владимир Городецкий внезапно отменил решение о повышении с 1 июля 2017 года тарифов на ЖКХ, которое сам же утвердил в декабре прошлого года. Этому предшествовали наиболее массовые протестные выступления, непрерывно длившиеся на протяжении 4 месяцев и собиравшие по несколько тысяч новосибирцев. Какие суммы увидят новосибирцы в платежках уже этим летом, что могло подтолкнуть Городецкого к уступкам, как новые тарифы восприняли в «СИБЭКО» и где взять искать деньги на ремонт прохудившихся труб — в материале НГС.НОВОСТИ.

Почему отменили?





Губернатор Владимир Городецкий в среду, 19 апреля, неожиданно объявил об отмене решения об увеличении тарифов на 15 % — с 1 июля 2017 года платежи за коммуналку у новосибирцев вырастут на 4 %. «Я подписал решение, когда от рекомендуемых 4 % сочли обоснованным поднять до 14,9 %. Это решение прошло официальную проверку, и рост тарифов был признан объективным. В то же время наложилось, что увеличились платежи за капремонт и неожиданно — изменение оплаты ОДН. Это легло нагрузкой на жителей. Понимая ситуацию, я подписал постановление о внесении изменений в предельные индексы, плата устанавливается в объеме 4 %», — пояснил Владимир Городецкий.





До последнего момента депутаты и чиновники регулярно собирались вместе, чтобы обсуждать траты монополистов и способы контроля за ними, рассказывает депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус, одна из немногих голосовавшая против повышения тарифов. Вероятность отмены даже не обсуждалась, «работа шла своим чередом», уверяет депутат.





Один из факторов, сподвигший губернатора на уступку, — народное недовольство, которое выражали тысячи новосибирцев на регулярных митингах еще с декабря прошлого года, считает Пинус.





«Губернатору просто предложили в рамках сверхцентрализованной вертикали скорректировать [решение]», — считает политолог Дмитрий Пучкин. Новосибирск стал лидером по протестной активности среди крупных российских городов, а это выглядит «крайне нежелательно» накануне крупных федеральных выборов — на 2018 год намечены выборы президента, указывает эксперт.





То, что повышение платы за коммуналку может обернуться социальной нестабильностью, поняли даже депутаты горсовета, но уже после того, как дали согласие на их увеличение. В декабре прошлого года спикер горсовета Дмитрий Асанцев уже просил губернатора пересмотреть решение. В то же время областные власти решили нивелировать негативные эффекты от дорожающей коммуналки компенсациями, пообещав каждому новосибирцу возмещение части трат на коммуналку из бюджета.





Городские власти от тарифного вопроса стараются дистанцироваться и неожиданное решение Владимира Городецкого не комментируют. «Это решение было принято губернатором Новосибирской области. Задача мэра города — обеспечить тепло и воду в квартирах новосибирцев. Эта работа будет продолжена вне зависимости от того, появятся ли дополнительные деньги на выполнение инвестиционных программ, или их не будет», — сухо высказался пресс-секретарь Анатолия Локтя Артём Роговский.





На какие деньги теперь будут ремонтировать сети?







Во время обсуждения в городском совете новых тарифов гендиректор «СИБЭКО» Руслан Власов приводил главный аргумент — реализация инвестпрограмм, в том числе по модернизации изношенных сетей. И энергетики, и чиновники в один голос заявляли, что их износ — около 70 %, что в будущем может грозить Новосибирску серьезными коммунальными авариями.





В «СИБЭКО» уверены, что на замену магистральных сетей при росте тарифов на 4 % денег не хватит







На одном из заседаний в горсовете еще в конце прошлого года Руслан Власов предоставил депутатам обширную презентацию о том, куда он направит деньги в случае повышения тарифа (один из слайдов приведен на фото выше). При его увеличении на 4 % поставщик горячей воды и тепла, судя по документам, заниматься магистральными теплосетями не планировал вовсе — в правой колонке пусто. Если бы средний тариф вырос на 15 %, инвестпрограмма составила бы 542 млн руб., в случае роста на 4 % — всего 92 млн руб.





«СИБЭКО» уже выступила с резким комментарием относительно решения Владимира Городецкого, посчитав, что оно идет «вразрез с экономическими реалиями». Более того, в компании-монополисте сочли, что «непоследовательность в принятии решений создает прецедент увеличения рисков ведения бизнеса для остальных предпринимателей и мешает полноценной реализации значимых для региона проектов». На вопрос о дальнейших действиях компании и возможности повторного обращения к властям по поводу повышения тарифов — в «СИБЭКО» отметили, что сначала проведут «всесторонний анализ ситуации». Получить оперативный комментарий в «Горводоканале» вчера не удалось.





Где взять деньги на ремонт, который монополисты уже запланировали на это лето, похоже, неизвестно даже губернатору. Он сообщил, что над этим вопросом начнут «размышлять на следующей неделе», а к обсуждению привлечет не только ресурсоснабжающие организации, но и общественников, и других экспертов. Владимир Городецкий подчеркнул, что необходимо поторопиться, чтобы найти компромиссное решение и избежать «коммунальных катастроф».





Председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин не исключает, что монополисты будут просить субсидии на ремонт сетей у города и области, но отказался оценивать вероятность их предоставления. «Программа модернизация не будет реализована в том объеме, это наверняка скажется на аварийности. Не может чудес быть», — признает Наталья Пинус. Она считает, что у поставщиков воды и тепла сейчас «нет стимула вкладывать средства и снижать издержки», — этот вопрос надо решать на уровне федерального законодательства.





Когда тарифы вырастут и на сколько?





С 1 июля на 4 % — это максимум, на который можно повысить общую сумму платежей, вносимых горожанами. При этом отдельные виды услуг могут подорожать и более чем на 4 %, но только если будет соблюдено главное условие — если вы платили за всю коммуналку, к примеру, 3000 руб., то теперь будете платить все 3120 руб., т.е. уложитесь в этот рост на 4 %.





Пока точные суммы, в которые оценят гигакалории и кубометры для жителей Новосибирска, неизвестны — на момент публикации статьи никаких официальных документов о пересмотре декабрьского решения еще не опубликовано. Когда обсуждалось увеличение общих платежей за коммуналку на 15 %, самый значительный рост ожидался за водоотведение — сразу на 20,1 % (эту услугу предоставляет МУП «Горводоканал»), а самый незначительный — на отопление (в размере 14,9 % в пользу «СИБЭКО»).





Рост тарифов на 4 % для новосибирцев может показаться вполне привычным. Руководитель департамента по тарифам НСО Гарей Асмодьяров ранее говорил, что в 2014 году они выросли на 3,7 %, в 2015 году — на 8 %, а в прошлом году — на 3,5 %.