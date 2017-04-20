«Не хватает зарплаты оказать кому-то помощь»

Депутаты Госдумы от НСО отчитались о своих огромных доходах — они рассказали НГС, как заработали миллионы и на что тратят депутатскую зарплату в 360 тысяч

В середине апреля депутаты всех возможных уровней и прочие «слуги народа» отчитались о своих доходах за 2016 год — среди них обнаружились миллионеры и коллекционеры машин (порой довольно редких). Корреспондент НГС.НОВОСТИ изучила декларации, обнаружив в них немало интересного — вроде участков земли в особо охраняемых зонах, — а также пообщалась с самими народными избранниками, попросив рассказать, на что они тратят зарплату в 360 тыс. в месяц.

В минувшую пятницу народные избранники Новосибирской области отчитались о своих доходах за 2016 год. Как сообщали НГС.НОВОСТИ, больше всех в прошлом году заработал представитель «Единой России» Максим Кудрявцев, который впервые представляет Новосибирск в Госдуме, а самым скромным оказался доход его однопартийца и также новичка Госдумы Виктора Игнатова.







По данным сайта регионального отделения «Единой России», весь карьерный путь Максим Кудрявцев прошел в телекоммуникациях: начав в 1998 году с должности инженера связи Горно-Алтайского отделения «Сибирьтелекома», к моменту избрания в Госдуму он уже занимал пост вице-президента ПАО «Ростелеком». В прошлом году Максим Кудрявцев в рейтинге доходов тогда еще кандидатов в депутаты Госдумы тоже лидировал: за 2015 год он заработал более 35 млн руб. Тогда он объяснил свои доходы исключительно службой в «Ростелекоме».





Максим Кудрявцев заработал за год 52,8 млн руб.

По данным декларации за 2016 год, когда г-н Кудрявцев еще был вице-президентом, его общий доход за прошлый год составил 52,8 млн руб.







Как объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ депутат, большая часть доходов связана с соблюдением законодательства: народные избранники не имеют права владеть долями в бизнесе или ценными бумагами. «То есть акции, активы, которые я накапливал в последние годы, работая в бизнесе, я продал, соответственно получил этот доход», — отметил Кудрявцев. При этом он признал, что уровень его доходов несколько снизился.





Узнать точную стоимость имущества депутатов по декларации невозможно: в ней не указано, где находятся их квартиры, дома и земельные участки и какой комплектации их автомобили. Если предположить, что обе квартиры Максима Кудрявцева, которыми он владеет вместе с супругой, находятся в Новосибирске, можно рассчитать лишь очень приблизительную их стоимость. По данным RID Analitics, средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в марте составила 58,1 тыс. руб. за кв. м. Соответственно квартиры площадью 174 и 153,1 кв. м можно оценить в среднем в 19 млн руб.







Андрей Каличенко, задекларировавший 5 млн руб. дохода за 2016 год, до своего избрания в Госдуму работал заместителем у своего однопартийца — генерального директора ООО «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко, а начинал карьеру в качестве экономиста на НЗХК. По данным «СПАРК», Каличенко является совладельцем гаражного кооператива «Вираж» и ликвидируемого ДНП «Родник», а в прошлом успел поруководить целым рядом компаний, среди которых, в частности, АН «Энергомонтаж».







В числе задекларированного имущества Каличенко — жилой корпус площадью 584,3 кв. м и квартира в 95,9 «квадратов», ее стоимость можно приблизительно оценить в 5,5 млн руб., а вот собственного автомобиля у депутата нет.







Среди депутатов нового созыва Госдумы новосибирцем с самым невысоким доходом стал Виктор Игнатов: всего 2 млн руб. за 2016 год.





Известный в городе политтехнолог свою политическую карьеру начал еще в 90-х с должности помощника депутата Госдумы Ивана Старикова. Успел поруководить избирательным штабом Виктора Толоконского, побыть советником нового губернатора, представителем в Совете Федерации от администрации Новосибирской области, помощником полпреда Президента РФ и заместителем мэра Новосибирска.







При этом в его декларации не значится вообще никакого имущества: квартира площадью 102,1 кв. м, дом в 580,2 «квадратов» и участок в 1,71 тыс. кв. м находятся лишь в безвозмездном пользовании депутата, а автомобилей нет даже в пользовании.







Александр Жуков



Среди тех представителей Новосибирска, кто уже не первый год депутатствует в Москве, самый высокий доход задекларировал Александр Жуков — 6,9 млн руб. При этом он заседает в Госдуме с первого ее созыва, с перерывами. В седьмой созыв единорос и москвич Жуков избран от Новосибирской и Омской областей, а до этого и вовсе избирался от Калининградской.







Недвижимостью Александр Жуков владеет в долях, а в автопарке у него оказался только один автомобиль, зато для России редкий: Hindustan Ambassador Grand — он выпускался в Индии с 1957 по 2014 годы. В России на продаже таких автомобилей не нашлось, а на индийском портале CarTrade.com самый дорогой Ambassador Grand стоит 400 тыс. рупий или 6,2 тыс. долл. — это около 350 тыс. руб. по текущему курсу. Впрочем, если автомобиль коллекционный, и на нем, к примеру, поездила в свое время индийская знаменитость, цену его предсказать невозможно.







На фото Hindustan Ambassador Grand — подобный автомобиль задекларировал Александр Жуков



Самым обеспеченным депутатом можно назвать Александра Карелина: он владеет 5 жилыми домами, площадь одного из которых превышает 1 тыс. кв. м, и 6 земельными участками. Что примечательно, один из участков, площадью 3,39 тыс. кв. м, относится к категории земель особо охраняемой территории в рекреационной зоне.







Автопарк известного спортсмена и почетного жителя Новосибирска тоже обширный: мотоцикл Harley-Davidson; два мотовездехода — CAN-AM и Yamaha Grizzly 660FWA, 5 легковых автомобилей — от раритетной «Волги» М21 (такую маркировку автомобили имели до 1965 года) до внедорожника Toyota Sequoia. Общая стоимость передвижного депутатского состава может переваливать за 10 млн руб. в зависимости от комплектации.







Раритетная «Волга» М21 — такой же, по данным открытых источников, владеет Карелин

Депутатская зарплата сейчас составляет около 360 тыс. руб. и целый ряд депутатов действительно живет на зарплату, рассказывал в прошлом году НГС.НОВОСТИ бывший депутат Илья Пономарёв. Представительница фракции КПРФ Вера Ганзя (задеклариванный ею за 2016 год доход составил 4,8 млн руб.) рассказала, что значительная часть зарплаты «думского» депутата уходит собственно во фракцию и называется «партийным максимумом»: к примеру,







на функционирование КПРФ ее депутаты отчисляют треть своей зарплаты.





В «Единой России», рассказал Максим Кудрявцев, размер членских взносов не регламентируется, хотя и определяется, по негласной договоренности, уровнем депутата. «Мы исправно платим членские взносы, но в регионе, в той первичной организации, местной ячейке, в которой мы состоим», — подчеркнул он.





«Из своей зарплаты я доплачиваю помощникам, которые мне помогают готовить законопроекты, потому что у меня просто физически времени нет сидеть за этим. Из своей зарплаты доплачиваю водителю. В регион приезжаю — там постоянные просьбы: помочь на то, помочь на это, и детским домам — кто просит, я в очередь просто ставлю, потому что у меня не хватает зарплаты оказать кому-то помощь. Я немножко только скопила на старость, не безбедную, но это и все. Я пришла в Государственную Думу и я не обогатилась здесь — не для этого, собственно, приходила. <...> Я оставляю себе ровно столько, сколько нужно на пропитание, чтобы за учебу ребенка заплатить — оставляю тот самый необходимый минимум, который я и имела, когда работала директором школы», — также рассказала Вера Ганзя.





Какие-то затраты депутатам компенсируются, а что-то предоставляется бесплатно. В частности, иногородним «слугам народа» положено служебное жилье и служебный автомобиль. Как рассказал Максим Кудрявцев, значительная часть иногородних депутатов живет довольно кучно: в столице есть дом, где депутатам выделяются квартиры в соответствии с составом семьи.





Также депутатам полагаются бесплатные перелеты — правда, они оплачиваются, только если совершены в «региональные недели»: 3 недели из четырех в месяце депутат должен находиться на рабочем месте в Москве. Отпуск депутатам тоже оплачивается, как и любому официально оформленному работнику. «Я сейчас как раз жду, когда оплатится отпуск и когда я сумею закрыть все просьбы, которые накопились», — признается Вера Ганзя и на вопрос, проведет ли она его в родном регионе, просто отвечает: «Конечно, где же еще мне его проводить».





Впрочем, самым богатым депутатом среди новосибирцев оказался представитель области не в Госдуме, а в региональном Законодательном собрании. По данным опубликованных деклараций, парламентарием с самым большим доходом стал Александр Манцуров — совладелец торгового холдинга «Сибирский Гигант»:





за прошедший год он заработал 81,3 млн руб.





Депутату принадлежат квартира площадью 154 кв. м (приблизительной стоимостью около 9 млн руб.), 2 помещения и часть земельного участка в России, а также вилла в Таиланде, снегоход и прицеп к легковой машине.





На втором месте в рейтинге по объему дохода оказался Александр Кулинич — он заработал 55 млн руб. за год.





В его собственности — жилой дом площадью 355 кв. м и участок под строительство дачи. Все остальное имущество задекларировано на супругу: квартира (114,5 кв. м), жилой дом (230,3 кв. м), земля под дачу, 2 нежилых помещения, часть подземной автостоянки и Lexus RX 350.





Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и мэр города Анатолий Локоть о своих доходах пока не отчитались — традиционно они одними из последних раскрывают свои заработки, публикуя декларации в конце апреля – начале мая.