Жизнь пошла по швам

История новосибирского парня в безвыходной ситуации — он живет на 9 тысяч в месяц в полуразрушенной избе с протекающим потолком, но не может из нее уехать из-за больной матери

Молодой новосибирец всю жизнь прожил в частном доме недалеко от «Сибирского Молла». Однако после начавшегося рядом строительства многоэтажек стены в его скромном жилище начали рушиться, а крыша вот-вот упадет. В свои 20 лет Андрей Коноферчук пытается подлатать дом, но денег на ремонт практически нет. В семье он единственный кормилец — бабушка недавно умерла, а у мамы начались проблемы с психикой. Дом почти разрушен, мыться приходится из чайника, а спать под капелью с потолка. Однако это не стало поводом для отчаяния — парень продолжает учиться, заниматься спортом и верить в лучшее.

Андрей Коноферчук — студент 3-го курса Новосибирского строительно-монтажного колледжа





Андрей Коноферчук с виду обычный новосибирский студент — веселый опрятный парень 20 лет, в джинсах, клетчатой рубашке и легкой курточке с капюшоном. Хорошо поставленная речь, светлая улыбка и приятный взгляд создают впечатление, будто у него вообще нет проблем, кроме как закончить очередной семестр.







Однако, это лишь видимость. Отметив 18 лет, Андрей тут же почувствовал все «прелести» взрослой жизни. Дом, где живет его семья, — избушка 50-х годов постройки, — стал стремительно разрушаться после того, как рядом начали круглосуточно забивать сваи для будущих новостроек. Дом время от времени латали, однако это не сильно спасало его от трещин в стенах, а делать ремонт у семьи денег не было. Папа Андрея практически с ними не жил — мальчик его знал, но никаких алиментов не было. В 2010 году отец Андрея умер, по словам Андрея, «из-за алкоголя».





Дом 50-х годов утопает в окружающих его многоэтажках





«Когда-то мы жили — я, бабушка, моя мама и ее брат — в этом доме. Все было нормально. Бабушка в свое время еще работала в военторге. Даже когда-то гараж был, где стена, машина была своя. Нормально жили, все было хорошо», — начал рассказ Андрей.







Мама Андрея — 39-летняя Ольга — дважды попадала в психиатрическую больницу





Мама Андрея работала в школе сторожем, потом техничкой. Периодически в доме появлялась еще одна женщина. Как выяснилось со слов Андрея, бабушкой он называл прабабушку, а это была ее дочь, т.е. бабушка парня. «Мама мамы вообще вела такой образ жизни, бродячий, скажем так. Бывало, лет через 5 придет, я ее вообще не узнавал даже. Потом она снова ушла, больше ее никто нигде не может найти», — рассказывает Андрей.







Весной в доме страшно находиться, потому что крыша в любой момент может обвалиться





Несколько лет назад прабабушка заболела и умерла, дядя переехал к жене. Мама 2 года не работала, потому что прикованной к постели старушке всегда был нужен уход. «К нам часто пытался кто-то забраться в дом. Однажды украли какую-то аппаратуру мелкую, — вспоминает Андрей. — Дом ведь так выглядит, здесь даже наркоманы пытаются закладки делать. Я бы тоже подумал, что он какой-то заброшенный».







По полу в доме можно ходить только в уличной обуви





Впервые мама Андрея Ольга, которой сейчас 39 лет, попала в психиатрическую больницу в 2015 году. «Я не понял, почему это произошло, честно говоря. Просто ходил с учебы на учебу, потом начал замечать, что она задает мне какие-то странные вопросы — например, почему мы в квартире не живем.





Температура в доме ниже нормы на несколько градусов





Сначала я не придал этому внимания, а потом смотрю, она не спит вообще по 2 дня. Начала говорить, что в доме кто-то установил какие-то камеры. Дошло уже просто до того, что она стала с кем-то воображаемым разговаривать», — рассказывает парень.







В итоге Ольгу забрали в психиатрическую больницу, где она пробыла почти полгода. Через какое-то время ситуация повторилась. По словам Андрея, проблема в том, что дома он не может заставить ее пить таблетки, и состояние матери снова ухудшается. Сначала врачи ему объяснили причину болезни алкоголем, но, по словам Андрея, мать никогда не пила, разве что шампанское на Новый год.







Чтобы в комнате было теплее, Андрей завесил вход одеялами





«В 2015 году я даже прекращал учебу. Не забирал документы, просто тогда морально немного расклеился, — с грустной улыбкой вспоминает Андрей. — Потом понял, что с домом нужно что-то делать, начал обращаться в мэрию. Документы им показал, домовую книгу. Они посмотрели, сказали, что попытаются что-то сделать».





Андрей прожил в своем доме до 20 лет вместе с мамой и бабушкой





При этом Андрей упомянул, что госслужбы действительно помогли ему восстановиться в колледже — сейчас он учится на 3-м курсе монтажного колледжа на инженера-энергетика. Дело в том, что по закону дом и участок принадлежат как раз бабушке, которая пропала без вести. Чтобы иметь какие-то права на квартиру, нужно обратиться в полицию и суд, чем он и начал заниматься сейчас.







Пока с документами не решено, Андрей много учится и ухаживает за мамой. Живет семья на пенсию по потере кормильца, которую будут платить до того, как ему исполнится 21 год (около 9 тыс. руб.). «Отец не платил алименты, поэтому Пенсионный фонд сделал мне перерасчет, денег хватало в принципе», — рассказал он.







После того как рядом начали вбивать сваи для новостроек, в доме разрушилась стена





Андрей говорит, что у него есть родственники, которые не отказывают им в помощи, а друзья мамы предлагают прийти к ним что-то постирать, оставить вещи и т.д. Сами родственники в беседе с корреспондентом рассказали, что Андрей гордый и будет до последнего пытаться обходиться своими силами.







Первая трещина в доме появилась как раз после того, как начали осваивать территорию военного городка, что вблизи «Сибирского Молла», рассказал Андрей. «Сначала стена от бани упала. В 2014 году мы ее решили разобрать от греха подальше. Так еще нормально жили, у нас зал большой, — вспоминает он. — Дальше пошла кухня. Первым делом крыша. Как-то пытались что-то сделать. Кухню я тоже разобрал».







Частный дом в районе ул. Кирзавод, 2





Этой весной крыша совсем просела, сейчас в большом зале, «где можно было жить», вода просто капает на пол, в комнату нельзя зайти без резиновых сапог.







В крохотной комнатке, где Андрей живет с мамой, температура ниже нормы — спать приходится в одежде. Дом отапливается с помощью обогревателей, потому что трубы пришли в упадок. Половину дома парень сам обесточил, потому что «стены начало пробивать током».







В прошлом году зимой в доме за неуплату отключали электричество. «Пришлось срочно искать деньги, отдал все, что у меня осталось, за свет. Какое-то время был без денег, сложно было, потому что мама была в больнице, нужно было что-то приносить, — вспоминает Андрей. — Как моюсь? Воду согреваю и все (вода бежит из шланга на улице), грею в чайнике. Иногда езжу к родственникам помыться. Один родственник предлагает ездить к нему на ул. Есенина. Но, понимаете, с учебой вопрос, мне надо поближе. Если далеко, просто мне нужно будет тратить лишние деньги на проезд».







На вопрос о планах и мечтах на будущее Андрей ответил, что хочет стать энергетиком: «Хотелось бы попасть после армии в НГТУ».





В большой комнате, где с крыши льется вода и падает штукатурка, висят несколько фотографий семьи в стеклянных рамках и постер группы Linkin Park. Сразу представляется, что когда-то здесь была комната обычного подростка.





«Чем еще увлекаюсь? Футболом. Я вратарь, с товарищами играем. Любимый клуб? "Реал Мадрид", сегодня они, кстати, играют с "Баварией"», — радостно добавляет Андрей.

