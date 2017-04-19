Урок зверства

Две школьницы подрались на глазах у десятков зевак — сверстники и педагоги рассказали о подробностях скандальной драки и причинах, которые толкают подростков на жестокость

В прошлую субботу, 15 апреля, в Калининском районе Новосибирска подрались две 15-летние школьницы из гимназии № 12, Настя и Алина. Одна из них в итоге оказалась в больнице с синяками и ушибами. На видеоролике, который сняли очевидцы, слышно, как девушек подначивают из толпы: дают советы, как правильно уложить соперницу на лопатки и ударить по лицу. Инцидентом заинтересовались в полиции: инспекторы ПДН проводят проверку и решают, возбуждать уголовное дело или нет. О том, из-за чего произошла драка, за что в современной школе можно нарваться на неприятности и как этого избежать, — в материале НГС.НОВОСТИ.

Девушки «забили стрелку» в субботу после уроков в сквере за ДК им. Горького — в 200 метрах от своей гимназии. Во время драки вокруг них собралась толпа народу, однако ни один не решился их разнять. Более того, они выкрикивали им советы, вроде «Давай, Алина!», «Корпус подставляй и зацепляй ногами», «Да поставь ты ее уже на колени!». В Сети опубликовано 2 видеоролика с дракой, но на записи видно, что телефон в руках держит почти каждый зритель.









Место, где произошла драка, — проходное. Вокруг сквера стоят жилые 5-этажки, мимо по ул. Народная проезжают машины, гуляют мамы с колясками. Но остановить девушек, как написали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск», решился только дедушка-прохожий. Причем к тому моменту девушки уже успели друг друга покалечить.





Место, где произошла драка





Как рассказали НГС.НОВОСТИ во «ВКонтакте» одноклассники девушек, школьницы точили друг на друга зуб уже давно. Оказалось, раньше они учились в разных классах и не общались между собой, но, когда их перевели в один, между ними возникла личная неприязнь. «Ходят слухи, что Алина царапала [ногтями] Настю и часто выводила ее из себя неадекватным поведением. Настя тоже часто задирала Алину. Таким образом, конфликт только разрастался, что и привело к такому исходу», — объяснила одноклассница.





«[Алина часто] оскорбляла, угрожала [Насте]: "Я тебя так побью, что ты все лето сидеть дома будешь". Неоднократно сама пыталась начать драку»,





— вспомнил 9-классник, не раз видевший конфликтующих девушек.







По словам ровесников, на этой неделе Алина в школе не появлялась, пока она остается дома. Как рассказывают в школе, у нее несерьезные травмы — много синяков и ушибов мягких тканей.





Гимназия № 12 на ул. Богдана Хмельницкого





В школе драку обсуждают, кажется, все. В коридорах только и слышится, как о ней говорят старшеклассники, учителя и даже медсестры. По словам директора гимназии Юлии Фауст, это первый подобный случай в гимназии. А его причина оказалась, на первый взгляд, незначительной — борьба за лидерство в классе.





«Конфликт возник между девочками из-за того, кто будет лидером. Проблема именно в этом. Возможно, даже неформального лидерства. Периодически между ними возникали конфликты.





В субботу, 15-го [апреля], у нас был совет по профилактике, и одна из девочек со своей мамой как раз присутствовали на нем. И после этого она пошла [на драку]», — пояснила директор.







Утром в понедельник в школу вызвали матерей школьниц. Они были очень расстроены поведением своих дочерей, плакали. «Они не ожидали такого от своих детей. Вели себя очень адекватно. Мама той девочки, которую побили, извинилась перед родителями другой девочки», — рассказывает Юлия Фауст.







После того как полиция завершит проверку, в школе с девушками проведут ряд тренингов «на повышение групповой сплоченности» и индивидуальных занятий, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.





Сквер покорителей атома, где произошла драка







Учителя и школьные психологи характеризуют 8-классниц в целом положительно. «Одна из них стояла на внутришкольном учете. Та, которая побила. Она училась хорошо. В силу того, что она была не всегда сдержанна в поведенческом аспекте, за некорректное поведение ее поставили на учет. Вторая девочка, наоборот, слабо успевала, пропускала уроки», — рассказала НГС.НОВОСТИ школьный психолог. Она отметила, что





на последствия драки негативно повлияли ложные ценности («Как я могла не пойти, если меня вызвали?!»). Такую же роль сыграла и толпа зевак, которую можно заметить на видео.





При этом большинство зрителей стычки, по ее заверению, никакого отношения к гимназии № 12 не имеют.





Психологи и сами школьники заметили, что драки стали редкостью





Тем не менее крупные конфликты в современных школах стали редкостью. В гимназии № 12 пояснили, что самой распространенной причиной стычек между школьниками является соперничество. Это подтвердила педагог-психолог лицея № 12 Снежана Светлицкая. По ее словам,





самый конфликтный возраст — это как раз 7-8-й классы, когда дети не умеют осознавать свои желания и договариваться друг с другом.







«Обычно у старшеклассников возникают межличностные конфликты на почве конкуренции в борьбе за лидерство, как правило. Половые отношения тоже. Когда, допустим, один мальчик нравится нескольким девочкам», — рассказала Снежана Светлицкая.







На десятках видеороликов в Сети с жестокими драками детей можно заметить, что цель стычки не в том, чтобы причинить боль, а унизить, причем публично, подтверждают школьные психологи. «Есть такое, это демонстративность, возраст такой. Она всегда была, только, может быть, сейчас выражается немного в другой форме. Когда был не настолько доступен интернет, это просто делалось на глазах [у толпы]. Модифицируется со временем», — объяснила Снежана Светлицкая.







Самый конфликтный возраст у детей выпадает на 7–8 классы





Сами школьники тоже отмечают, что конфликты между учениками стали редкостью, но если таковые происходят, то они возникают на почве личных амбиций, а не, например, внешнего вида — очков, брекетов или дорогих кроссовок.





«Как правило, в старших классах конфликтов очень мало. Но если уж и случаются ссоры, то чаще всего из-за безответственности одной стороны или высокомерия и излишнего пафоса, открытой неестественности»,





— считает ученик новосибирской гимназии № 6. «Серьезные драки возникают редко, практически вообще не возникают. Дорогие вещи, как правило, ни на что не влияют, скорее всего, причина любого конфликта — личная неприязнь», — согласен с ним ученик из гимназии № 12, где произошла драка.





Психологи отмечают, что конфликтное поведение школьники всегда приносят из дома. Поэтому родителям важно обращать внимание на своих детей, вникать в их интересы, больше думать и читать на эту тему и исключить негативное влияние. К примеру, вместо угроз «дать ремня», попробовать мотивировать ребенка позитивно, предложив приятную награду за хорошее поведение, советует психолог Снежана Светлицкая.







В пресс-службе ГУ МВД России по НСО пояснили НГС.НОВОСТИ, что проверка по факту драки еще продолжается. По ее итогам в полиции решат вопрос, возбуждать дело или нет и по какой статье: одной из школьниц грозит наказание. По ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) ответственность предусмотрена для любых нарушителей старше 14 лет.