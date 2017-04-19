Грабили и выпивали

Мэрия объявила дату тотальной зачистки города от мусора — новосибирцы вспомнили, как проходили субботники 50 лет назад и зачем на них ходили на самом деле

Традиционно в день рождения Владимира Ильича Ленина, 22 апреля, городские власти созывают новосибирцев на субботник. В этом году в новосибирской мэрии подошли к наведению чистоты в городе концептуально: предложили горожанам не просто выйти на улицы и собрать в своей округе мусор, а прийти на уборку особо загрязненных участков города . Все это напомнило корреспонденту НГС.НОВОСТИ времена, когда желанием горожан поучаствовать в субботнике не очень-то интересовались и мероприятие это было добровольно-принудительным (как, впрочем, и сейчас для некоторых бюджетников). НГС.НОВОСТИ разыскали несколько старых фотографий с городских субботников 30–50-летней давности и расспросили новосибирцев, чем запомнились им те общегородские уборки города от мусора.

Конец 50-х годов. Центральный парк, школьники





Константин Голодяев, краевед: «В мою бытность субботники были некой тонкой гранью между профанацией труда и праздником. Самые добросовестные труженики субботников — школьники: они снег переворачивали, железо таскали… А взрослые придут, кинут нехотя десять раз лопатой, а потом все это выливается в некий пикничок — с шашлычками и вином, кому что по средствам…







Середина 60-х годов. Красный проспект, студенты Пединститута





Взрослые приходили на субботник не для того, чтобы потрудиться на благо города, а для того, чтобы провести субботний день в такой трудовой-праздничной компании. А настоящий субботник у взрослых происходил или дома, где они все перемывали, или на даче. Люди на субботниках, получается, сближались в каком-то таком неформальном общении. И это полезная вещь, которую, я считаю, и необходимо практиковать…







Конец 50-х годов. Центральный парк, школьники





А еще раньше кроме субботников были и воскресники. Кроме воскресников в любой другой день после рабочего времени могли организовать средник, вторник и т.д. — были авралы, когда нужно было работать. Субботник — понятие условное. Это означает выход на безвозмездный труд в свое нерабочее время. Оно может быть и не привязано к субботе. В 20-е годы всех вообще сгоняли на обязательную трудовую повинность. И не обязательно по субботам», — рассказал Голодяев.





1983 год. Поэт Андрей Жданов (первый слева) на школьном субботнике





Андрей Жданов, поэт: «Это был 1983-84 год, когда я учился в 9-10-м классе. Было весело. Самое главное — с уроков снимали. Мы обычно наберем мелочи по 5–10–15 копеек, найдем взрослого, он купит нам бутылочку плодово-ягодного за 1,5 руб. И ходишь потом — с метелочками по территории школы. А порой вообще в кино сбегали. Советские учителя иногда отличались какой-то сюрреалистической демократичностью. Некоторые с пониманием относились к тому, что "актив" мог насобирать мелочи на плодово-ягодное, распить его за гаражами и пойти в "Победу" на очередной индийский боевик. Лучше уж так, вероятно, думали они, чем бороться с саботажем».





1978 год. Шлюз, школа № 121, 8«г» класс





Олег Бородин, менеджер типографии: «Нас снимали с уроков, и мы носили щебень, мусор, собирали металлолом в больших количествах. Например, давали один день на сбор металлолома. Который лежал кучами на школьной территории с табличками — где чей. Бывало, залазили на стройку в поисках металла и забирали там какие-то краны, трубы, задвижки. Мы-то особо не понимали — металл и металл. А потом приезжали строители и разговаривали с директором…







1988 год. ЦКБ «Точприбор». Уборка внутри предприятия









Но нас не наказывали, понимали, что мы это из-за рвения, желания выйти победителями и помочь стране с металлом. Нам постоянно говорили, что завод Кузьмина почти полностью работал на вторсырье. А оценивали [собранный металл] на глаз. Выходил директор и говорил, мол, вот 7"б" натаскал… И так глаз прищурил — "7 тонн!". Потом в стенгазетах писали — "7 тонн". Но никто не взвешивал, а определялось все на глаз опытных и взрослых людей…







1988 год. ЦКБ «Точприбор». Уборка территории завода









А вообще субботники чаще проходили на предприятиях — внутри коллективов: никто не ворчал, выходили на свою территорию, снег кидали, подметали. Высадку саженцев к этому времени как-то старались приурочить… Потом — обязательно коллективное чаепитие. Ну, понятно, что у кого-то мог быть коньячок или водочка. День такой был праздничный — у всех было приподнятое настроение».







Середина 80-х годов. Преподаватели факультета иностранных языков НГПИ возле вуза









Оксана Козырева, фотограф: «Конец 80-х… На субботник выходили всей школой. В этот день не учились, было тепло и учительница приносила сгущенку и кормила нас. Мальчики красили [школьный] забор, граблями чистили газоны, а мы красили три единственных тополя. Эта школа находилась в том самом здании на Ленина, 17, где сейчас у Дениса Иванова ресторан. Она там была буквально до 90-х годов».







Начало 80-х годов. Преподаватели факультета иностранных языков НГПИ на ул. Выборная



