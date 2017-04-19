Грабили и выпивали

Мэрия объявила дату тотальной зачистки города от мусора — новосибирцы вспомнили, как проходили субботники 50 лет назад и зачем на них ходили на самом деле

Традиционно в день рождения Владимира Ильича Ленина, 22 апреля, городские власти созывают новосибирцев на субботник. В этом году в новосибирской мэрии подошли к наведению чистоты в городе концептуально: предложили горожанам не просто выйти на улицы и собрать в своей округе мусор, а прийти на уборку особо загрязненных участков города. Все это напомнило корреспонденту НГС.НОВОСТИ времена, когда желанием горожан поучаствовать в субботнике не очень-то интересовались и мероприятие это было добровольно-принудительным (как, впрочем, и сейчас для некоторых бюджетников). НГС.НОВОСТИ разыскали несколько старых фотографий с городских субботников 30–50-летней давности и расспросили новосибирцев, чем запомнились им те общегородские уборки города от мусора. 

Конец 50-х годов. Центральный парк, школьники
Конец 50-х годов. Центральный парк, школьники


Константин Голодяев, краевед: «В мою бытность субботники были некой тонкой гранью между профанацией труда и праздником. Самые добросовестные труженики субботников — школьники: они снег переворачивали, железо таскали… А взрослые придут, кинут нехотя десять раз лопатой, а потом все это выливается в некий пикничок — с шашлычками и вином, кому что по средствам… 


Середина 60-х годов. Красный проспект, студенты Пединститута
Середина 60-х годов. Красный проспект, студенты Пединститута


Взрослые приходили на субботник не для того, чтобы потрудиться на благо города, а для того, чтобы провести субботний день в такой трудовой-праздничной компании. А настоящий субботник у взрослых происходил или дома, где они все перемывали, или на даче. Люди на субботниках, получается, сближались в каком-то таком неформальном общении. И это полезная вещь, которую, я считаю, и необходимо практиковать…


Конец 50-х годов. Центральный парк, школьники
Конец 50-х годов. Центральный парк, школьники


А еще раньше кроме субботников были и воскресники. Кроме воскресников в любой другой день после рабочего времени могли организовать средник, вторник и т.д. — были авралы, когда нужно было работать. Субботник — понятие условное. Это означает выход на безвозмездный труд в свое нерабочее время. Оно может быть и не привязано к субботе. В 20-е годы всех вообще сгоняли на обязательную трудовую повинность. И не обязательно по субботам», — рассказал Голодяев.


1983 год. Поэт Андрей Жданов (первый слева) на школьном субботнике
1983 год. Поэт Андрей Жданов (первый слева) на школьном субботнике


Андрей Жданов, поэт: «Это был 1983-84 год, когда я учился в 9-10-м классе. Было весело. Самое главное — с уроков снимали. Мы обычно наберем мелочи по 5–10–15 копеек, найдем взрослого, он купит нам бутылочку плодово-ягодного за 1,5 руб. И ходишь потом — с метелочками по территории школы. А порой вообще в кино сбегали. Советские учителя иногда отличались какой-то сюрреалистической демократичностью. Некоторые с пониманием относились к тому, что "актив" мог насобирать мелочи на плодово-ягодное, распить его за гаражами и пойти в "Победу" на очередной индийский боевик. Лучше уж так, вероятно, думали они, чем бороться с саботажем».

 

1978 год. Шлюз, школа № 121, 8«г» класс
1978 год. Шлюз, школа № 121, 8«г» класс


Олег Бородин, менеджер типографии: «Нас снимали с уроков, и мы носили щебень, мусор, собирали металлолом в больших количествах. Например, давали один день на сбор металлолома. Который лежал кучами на школьной территории с табличками — где чей. Бывало, залазили на стройку в поисках металла и забирали там какие-то краны, трубы, задвижки. Мы-то особо не понимали — металл и металл. А потом приезжали строители и разговаривали с директором…


1988 год. ЦКБ «Точприбор». Уборка внутри предприятия
1988 год. ЦКБ «Точприбор». Уборка внутри предприятия


Грабили и выпивали (архивные фото)


Но нас не наказывали, понимали, что мы это из-за рвения, желания выйти победителями и помочь стране с металлом. Нам постоянно говорили, что завод Кузьмина почти полностью работал на вторсырье. А оценивали [собранный металл] на глаз. Выходил директор и говорил, мол, вот 7"б" натаскал… И так глаз прищурил — "7 тонн!". Потом в стенгазетах писали — "7 тонн". Но никто не взвешивал, а определялось все на глаз опытных и взрослых людей…


1988 год. ЦКБ «Точприбор». Уборка территории завода
1988 год. ЦКБ «Точприбор». Уборка территории завода


Грабили и выпивали (архивные фото)


А вообще субботники чаще проходили на предприятиях — внутри коллективов: никто не ворчал, выходили на свою территорию, снег кидали, подметали. Высадку саженцев к этому времени как-то старались приурочить… Потом — обязательно коллективное чаепитие. Ну, понятно, что у кого-то мог быть коньячок или водочка. День такой был праздничный — у всех было приподнятое настроение».


Середина 80-х годов. Преподаватели факультета иностранных языков НГПИ возле вуза
Середина 80-х годов. Преподаватели факультета иностранных языков НГПИ возле вуза


Грабили и выпивали (архивные фото)


Оксана Козырева, фотограф: «Конец 80-х… На субботник выходили всей школой. В этот день не учились, было тепло и учительница приносила сгущенку и кормила нас. Мальчики красили [школьный] забор, граблями чистили газоны, а мы красили три единственных тополя. Эта школа находилась в том самом здании на Ленина, 17, где сейчас у Дениса Иванова ресторан. Она там была буквально до 90-х годов».


Начало 80-х годов. Преподаватели факультета иностранных языков НГПИ на ул. Выборная
Начало 80-х годов. Преподаватели факультета иностранных языков НГПИ на ул. Выборная


Илья Калинин
Фото предоставлены Константином Голодяевым (1, 2, 3), Андреем Ждановым (4), Олегом Бородиным (5), Константином Ощепковым (6, 7) Олесей Вальгер (8, 9)

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