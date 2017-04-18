Прикроют срам гранитом

Власти показали проект набережной, который уже начнут воплощать в жизнь этим летом, — до конца года вдоль Оби проложат гранитный тротуар, поставят новые фонари и скамейки, а также высадят необычные растения. Желающие еще могут внести свои предложения и пожелания, однако глобальных изменений в проекте уже не будет, обещают авторы концепции. НГС.НОВОСТИ узнали, какие изменения ждут Михайловскую набережную в ближайшее лето: чем заменят асфальт, какой формы поставят скамейки и что будет в «комнате запахов».

Первый проект благоустройства набережной





Предварительный дизайн-проект благоустройства Михайловской набережной уже опубликован на сайте мэрии. Его разработало московское КБ «Стрелка» в соавторстве с новосибирским архитектурным бюро «Адаптик-А».





«Стрелка» — известная архитектурная компания, занимается крупными проектами по разработке городских решений во многих городах России. В 2015 году компания выиграла тендер мэрии Москвы и получила 922 млн руб. на разработку проекта благоустройства по программе «Моя улица» — по ней с прошлого года тотальную реконструкцию провели на Новом Арбате, ул. Тверской и других важных улицах в центре столицы.



Новосибирские специалисты из «Адаптик-А» ранее разработали концепцию развития парковой территории ЖК «Простор», а также занимались малыми архитектурными формами — «Лавочкой любви и примирения», глобусом Академгородка и др.





Как уточнила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, в ближайший месяц все желающие могут прислать свои пожелания и замечания к проекту через сайт или приемную, однако глобальных изменений в нем уже не будет. Анна Терешкова также напомнила, что под набережной находится много инженерных сооружений, поэтому никаких капитальных строений на берегу Оби не планируется — концепция направлена только на благоустройство.







Проект освещения на Михайловской набережной





По словам Терешковой, на 1-м этапе разработки проекта предполагалось, что сцена на набережной будет посередине зеленой зоны, однако позже эксперты решили оставить ее на том же месте, где она сейчас. Кроме того, решили сохранить все деревья. «Через месяц начнется разработка проектной документации, и летом уже начнутся работы. Сейчас как раз вопрос закупки зелени — там дендрологи работают по определению зеленых территорий. К концу лета мы должны будем сделать первый этап набережной. Променадная зона и зона, которую мы называем зоной больших мероприятий, где будет сцена», — рассказала начальник департамента.







Напомним, Михайловская набережная попала в программу «Формирование современной городской среды». Это значит, что все работы по благоустройству выполнят за счет федеральной и областной субсидий. Проект рассчитан до 2022 года. Общая площадь благоустройства — 15,7 га. В этом году должен быть закончен первый этап на 7 га набережной, на который выделено 140 млн руб. Общая сумма на благоустройство всей набережной пока неизвестна. «Вышел дизайн-проект, на основе которого будет рассчитана проектно-сметная документация. После просчетов уже будет понятно, какая нужна общая сумма», — пояснила Терешкова.







Варианты покрытия тротуарной зоны на набережной





Прежде всего по проекту планируется обустроить так называемую променадную зону набережной — т.е. прогулочную дорожку вдоль реки, подходы к ней, а также участок возле сцены. Дизайнеры определили эту концепцию как «островной сюжет» с темой реки. «Это путь к острову, и странствие по его аллеям и "комнатам", раскрывающим тайны любознательному путешественнику, и любование природой и рекой, и место для больших городских праздников», — сказано в описании проекта.





Схема зонирования Михайловской набережной





Как пояснили специалисты «Адаптик-А», предварительно решено сделать покрытие променадной зоны из гранита. За тротуарной зоной будет велодорожка. Разделять зоны пешеходов и велосипедистов будет зеленая полоса, где поставят скамейки. Парапет набережной, уточнили дизайнеры, менять не будут, т.е. привычные взору новосибирца колечки так и останутся. «Облик набережной является в какой-то степени историческим объектом. Мы не хотим менять открыточный вид, соответственно стараемся восстановить все, что сейчас пришло в упадок», — рассказали соавторы проекта.







Покрытие не ограничится гранитом, в перспективе на набережной сделают несколько зон, в том числе для прогулок с детьми — здесь будет мягкое покрытие из резиновой крошки. Буферные зоны будут выложены брусчаткой.







«Открытый» парапет набережной дизайнеры оставят прежним





Кроме покрытия на 1-м этапе благоустройства поставят новые фонари. Как указано в проекте, главная функция освещения — «создавать новые визуальные эффекты и пейзажи, изменять пространство, делать невидимое видимым, работать вместе с озеленением, музыкой, скульптурой и другими объектами на создание зрелищности». В том числе сделают контурное освещение деревьев, светильники в грунте, подсветку деревьев с разных точек.







Одна из главных составляющих благоустройства набережной — озеленение. В перспективе, как объяснили дизайнеры, на набережной появится аналог Зеленого театра московского парка им. Горького, где часто выступают артисты. «Высокие деревья, которые являются стенами для театральных постановок. То есть, грубо говоря, мы не строим стены, а стенами являются сами растения», — пояснили дизайнеры.





Спуск к воде на новосибирской набережной





Также в планах сделать «тактильную комнату», где можно будет трогать растения с разными листьями — бархатными, пупырчатыми, жесткими и т.д. Кроме того, в концепции озеленения «комната запахов». Предполагается, что там в разный период времени будут цвести растения с разными яркими ароматами.







Как уточнила Анна Терешкова, кроме променадной зоны в планах 1-го этапа — обустройство зоны для проведения праздничных мероприятий. По проекту «зона просмотра» перед сценической площадкой будет сделана в виде «ступеней», которые позиционируются как «удобные зрительские места».







В целом набережная будет разделена на 2 зоны — «тихая» часть, ближе к парку «Городское начало», где сделают закольцованные дорожки и «комнаты впечатлений». Во 2-й, «активной» части парка кроме сцены запланированы аттракционы и фуд-корт.







По словам Терешковой, в этом году предприниматели на набережной работать не будут, так как начнется реконструкция, а в 2018 году власти проведут конкурсы для предпринимателей на право работать в районе обновленной зоны.







«Мы хотели бы, чтобы наш бизнес поучаствовал в таком интересном проекте, как Михайловская набережная, и мы надеемся, что все вместе придадим новое звучание нашей любимой набережной», — подытожила начальник департамента.





На проблему обустройства набережной в районе Речного вокзала (в апреле прошлого года она получила имя Константина Михайловского) городские власти обратили внимание несколько лет назад. Прошлым летом мэр Анатолий Локоть откровенно признал, что «надо набережную нам обустраивать, у нас нет с вами толковой набережной». Тогда же глава города объявил, что мэрия планирует заключить концессионное соглашение на развитие Михайловской набережной. В качестве возможного инвестора эксперты называли новосибирского инвестора Биотехнопарка, совладельца научно-исследовательской компании «Саентифик Фьючер Менеджмент» Андрея Бекарева. Сам бизнесмен оценивал минимальные вложения в набережную в районе 500 млн руб. со сроком окупаемости не менее 10 лет.