Пост сдали

Крашеные перепелиные яйца, куличи за 1200 рублей и специальная бутылка для святой воды — НГС.НОВОСТИ выяснили, что и почем продают к празднику Пасхи в магазинах Новосибирска

Новосибирцы готовятся к воскресному празднику Пасхи, который в этом году отмечается 16 апреля. В гипермаркетах уже сделали отдельные островки, на которых найдется все для праздника — от самых простых куличей до выкрашенных перепелиных яиц в подарочной упаковке. НГС.НОВОСТИ побывали в нескольких крупных магазинах города, прилавки которых пестрят разноцветными яйцами, пасхальными сладостями, пластмассовыми цыплятами и свечами в виде куличей, — и изучили цены и ассортимент.

В этом году в гипермаркетах продают готовые наборы для празднования Пасхи





В этом году православные новосибирцы отметят праздник Святой Пасхи 16 апреля, в воскресенье. Это последний день «страстной недели», которая считается самой строгой за весь период Великого поста. Приближение Пасхи уже вовсю чувствуется в магазинах — в каждом есть свой островок Пасхи, где найдется любой атрибут праздника.







Праздничная витрина в «Универсаме» на Ленина





Корреспонденты побывали в «Гиганте», «Ленте», «Ашане», «Мегасе», «Бахетле» и «Универсаме» на Ленина, 10. Если раньше в ассортименте «пасхальных» товаров была лишь краска для яиц и куличи, то в этом году предприниматели постарались охватить практически все потребности среднестатистического верующего.





Набор для оформления пасхальных яиц





Для оформления яиц сделаны отдельные стеллажи, где есть краска (в том числе перламутровая, глянцевая и др.), всевозможные наклейки, которые можно лепить по разным технологиям. Также найдутся коробочки для оформления (обычно производители называют это «набором для семейного творчества»). В них есть все, чтобы вырезать и склеить подставки для яиц или праздничную тарелку. Цена наборов в зависимости от составляющих — от 20 до 150 руб.











Витрины с куличами расположены, как правило, ближе к входам. Самая дешевая сдоба к Пасхе — именно куличи, которые отличаются по размеру и составу.





Цена на куличи зависит от размера и состава





Как правило, это просто сдоба. Иногда с виду кулич называют «Булка праздничная к Пасхе». Цена куличей зависит от размера и посыпок — в среднем 300-граммовый кулич стоит от 40 до 70 руб. Основные добавки — изюм и цукаты.





Набор для приготовления кулича в «Ашане»





Также в магазинах продают целые наборы для того, чтобы испечь куличи самим, — не нужно выдумывать никаких рецептов, производители сами все отмерили, написали и упаковали.





Килограммовый кулич в «Мегасе»





В «Мегасе» и «Бахетле» нашлись куличи с творогом (это пока не праздничный десерт «Пасха», но все же), правда, с творогом сдоба будет уже подороже. Самый большой кулич (1 килограмм) нашелся в «Мегасе» за 1199 руб. Он ничем не посыпан, зато продается в красивой «шляпной коробке амери». Дата изготовления — февраль 2017 года.







Праздничные куличи в «Бахетле»





Самый частый вопрос, которым задаются покупатели, рассматривающие куличики, — это его срок годности. В пятницу практически на всех, во всех магазинах стояла «сегодняшняя дата», то есть 14 апреля. Годны они в течение трех суток, то есть до воскресенья включительно.







Праздничный десерт «Пасха» готовят из творога





Отдельная витрина приготовлена для традиционного пасхального яства — пасхи. Так как основной ее ингредиент — это творог, покупателей за ней отправляют «в молочку». Стоит она значительно дороже куличей. Цену в основном везде пишут за сто граммов. Выглядят пасхи маленькими, но весят много, поэтому цена может доходить до нескольких сотен рублей.





В магазинах продают готовые крашеные яйца





Несколько гипермаркетов накануне праздника устроили распродажу яиц, предлагая скидки по картам (акции есть в «Гиганте» и «Ленте»). Ритейлеры позаботились и о тех, кто не хочет возиться с краской и наклейками — для них яйца уже сварили и выкрасили во все цвета радуги. При этом положили в красивые коробочки и завязали ленточками, так что можно брать как тортик и идти в гости.





Перепелиные яйца уже покрасили и положили на витрины гипермаркетов





Кроме того, в «Гиганте», «Мегасе», «Бахетле» есть крашеные перепелиные яйца. В «Мегасе» 10 штук стоят почти 90 руб. В «Бахетле» упаковка из 20 штук обойдется в 189 руб.





Упаковка яиц в краске «из детства» — около 90 руб.





В «Бахетле» покупатели явно проявляли интерес к яйцам в ретро-краске (не факт, что покрашены они в отваре из луковой шелухи, но очень похоже).





Выбор кагора в «Ашане»





Среди яиц и куличей сотрудники гипермаркетов расставляют бутылки кагора. Самый дешевый кагор есть практически в каждой сети, стоит он в районе 80 руб. Цены на это вино могут доходить до 840 руб.











В этом году на «пасхальных» прилавках заметно много петушков и курочек (они ведь несут яйца). У корреспондента сложилось такое впечатление, что это часть товара из предновогодних распродаж (2017-й — год Петуха по восточному календарю).







Праздничные конфеты в «Бахетле»





Здесь и шоколадные петушки, и петушки на палочке, и пластмассовые цыплята, а также расшитые гребешками полотенца и скатерти.







Наборы для украшения праздничного стола





Кроме продуктов в магазинах полно разнообразных украшений для праздничного стола — это специальные пасхальные тарелки (с выемками для яиц), корзинки, шкатулки, а также магнитики и тематические статуэтки.





Подставка для яиц из дерева в «Ленте»





Праздничный шоколад в «Ашане»





Кстати, в магазинах есть и отдельная витрина с искусственными цветами и свечками в виде яиц и куличей.







Свечи в виде куличей и крашеных яиц





Побродив по торговым сетям и окунувшись в праздничную атмосферу, корреспонденты НГС.НОВОСТИ поймали себя на стойком ощущении...





Сосуд для святой воды на праздничной витрине в «Универсаме»





... что, даже если вы не знаете, что такое Пасха и как ее нужно отмечать, достаточно послушать разговоры покупателей — они вам точно расскажут, что, зачем и почему.

