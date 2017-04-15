Пост сдали

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Крашеные перепелиные яйца, куличи за 1200 рублей и специальная бутылка для святой воды — НГС.НОВОСТИ выяснили, что и почем продают к празднику Пасхи в магазинах Новосибирска
Новосибирцы готовятся к воскресному празднику Пасхи, который в этом году отмечается 16 апреля. В гипермаркетах уже сделали отдельные островки, на которых найдется все для праздника — от самых простых куличей до выкрашенных перепелиных яиц в подарочной упаковке. НГС.НОВОСТИ побывали в нескольких крупных магазинах города, прилавки которых пестрят разноцветными яйцами, пасхальными сладостями, пластмассовыми цыплятами и свечами в виде куличей, — и изучили цены и ассортимент.
В этом году православные новосибирцы отметят праздник Святой Пасхи 16 апреля, в воскресенье. Это последний день «страстной недели», которая считается самой строгой за весь период Великого поста. Приближение Пасхи уже вовсю чувствуется в магазинах — в каждом есть свой островок Пасхи, где найдется любой атрибут праздника.
Корреспонденты побывали в «Гиганте», «Ленте», «Ашане», «Мегасе», «Бахетле» и «Универсаме» на Ленина, 10. Если раньше в ассортименте «пасхальных» товаров была лишь краска для яиц и куличи, то в этом году предприниматели постарались охватить практически все потребности среднестатистического верующего.
Для оформления яиц сделаны отдельные стеллажи, где есть краска (в том числе перламутровая, глянцевая и др.), всевозможные наклейки, которые можно лепить по разным технологиям. Также найдутся коробочки для оформления (обычно производители называют это «набором для семейного творчества»). В них есть все, чтобы вырезать и склеить подставки для яиц или праздничную тарелку. Цена наборов в зависимости от составляющих — от 20 до 150 руб.
Витрины с куличами расположены, как правило, ближе к входам. Самая дешевая сдоба к Пасхе — именно куличи, которые отличаются по размеру и составу.
Как правило, это просто сдоба. Иногда с виду кулич называют «Булка праздничная к Пасхе». Цена куличей зависит от размера и посыпок — в среднем 300-граммовый кулич стоит от 40 до 70 руб. Основные добавки — изюм и цукаты.
Также в магазинах продают целые наборы для того, чтобы испечь куличи самим, — не нужно выдумывать никаких рецептов, производители сами все отмерили, написали и упаковали.
В «Мегасе» и «Бахетле» нашлись куличи с творогом (это пока не праздничный десерт «Пасха», но все же), правда, с творогом сдоба будет уже подороже. Самый большой кулич (1 килограмм) нашелся в «Мегасе» за 1199 руб. Он ничем не посыпан, зато продается в красивой «шляпной коробке амери». Дата изготовления — февраль 2017 года.
Самый частый вопрос, которым задаются покупатели, рассматривающие куличики, — это его срок годности. В пятницу практически на всех, во всех магазинах стояла «сегодняшняя дата», то есть 14 апреля. Годны они в течение трех суток, то есть до воскресенья включительно.
Отдельная витрина приготовлена для традиционного пасхального яства — пасхи. Так как основной ее ингредиент — это творог, покупателей за ней отправляют «в молочку». Стоит она значительно дороже куличей. Цену в основном везде пишут за сто граммов. Выглядят пасхи маленькими, но весят много, поэтому цена может доходить до нескольких сотен рублей.
Несколько гипермаркетов накануне праздника устроили распродажу яиц, предлагая скидки по картам (акции есть в «Гиганте» и «Ленте»). Ритейлеры позаботились и о тех, кто не хочет возиться с краской и наклейками — для них яйца уже сварили и выкрасили во все цвета радуги. При этом положили в красивые коробочки и завязали ленточками, так что можно брать как тортик и идти в гости.
Кроме того, в «Гиганте», «Мегасе», «Бахетле» есть крашеные перепелиные яйца. В «Мегасе» 10 штук стоят почти 90 руб. В «Бахетле» упаковка из 20 штук обойдется в 189 руб.
В «Бахетле» покупатели явно проявляли интерес к яйцам в ретро-краске (не факт, что покрашены они в отваре из луковой шелухи, но очень похоже).
Среди яиц и куличей сотрудники гипермаркетов расставляют бутылки кагора. Самый дешевый кагор есть практически в каждой сети, стоит он в районе 80 руб. Цены на это вино могут доходить до 840 руб.
В этом году на «пасхальных» прилавках заметно много петушков и курочек (они ведь несут яйца). У корреспондента сложилось такое впечатление, что это часть товара из предновогодних распродаж (2017-й — год Петуха по восточному календарю).
Здесь и шоколадные петушки, и петушки на палочке, и пластмассовые цыплята, а также расшитые гребешками полотенца и скатерти.
Кроме продуктов в магазинах полно разнообразных украшений для праздничного стола — это специальные пасхальные тарелки (с выемками для яиц), корзинки, шкатулки, а также магнитики и тематические статуэтки.
Кстати, в магазинах есть и отдельная витрина с искусственными цветами и свечками в виде яиц и куличей.
Побродив по торговым сетям и окунувшись в праздничную атмосферу, корреспонденты НГС.НОВОСТИ поймали себя на стойком ощущении...
... что, даже если вы не знаете, что такое Пасха и как ее нужно отмечать, достаточно послушать разговоры покупателей — они вам точно расскажут, что, зачем и почему.
Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой