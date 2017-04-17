Я паркуюсь на века

Во дворах и на улицах Новосибирска оттаяли десятки бесхозных машин — они занимают парковки и притягивают маргиналов, но полиции и чиновникам нет до них дела

На улицах Новосибирска оттаяли сотни брошенных авто. Многие из них простояли во дворах нетронутыми не одну зиму и стали местом для детских игр и пристанищем для наркоманов. Узнать их несложно: как правило, у таких машин разбиты стекла, спущены шины, а под ними — куча мусора или сухой асфальт. Корреспондент НГС.НОВОСТИ прошелся по городским дворам и нашел десяток забытых «железных коней» — некоторые выглядят вполне опрятно, но большинство может приглянуться только сборщикам металлолома. И попытался выяснить у чиновников и полиции, кто может избавить город от этого автохлама.

По данным сайта «Сердитый гражданин», на 14 апреля новосибирцы пожаловались на 122 брошенные на улицах машины, из них вывезли только 75. Больше всего жалоб поступало от жителей Заельцовского и Калининского районов.





Карта бесхозных автомобилей в Новосибирске



Сообщения о бесхозных авто поступают со всего города: ул. Вилюйская, 15, ул. Державина, 92/1, ул. Блюхера, 17/2, ул. Семьи Шамшиных, 83, ул. Линейная, 37, ул. Танковая, 11, ул. Столетова, 2, и это далеко не полный список.





Toyota Mark II во дворе домов № 16 и 18 на Вокзальной магистрали







Toyota Mark II во дворе домов № 16 и 18 на Вокзальной магистрали







Брошенные машины можно встретить отнюдь не только на окраинах. Так, за зданием Новосибгражданпроекта на Вокзальной магистрали стоит повидавшая виды белая Toyota Mark II. Вместо задних стекол у нее приставлена оконная рама, картонки и деревянные доски, а внутри на крышке бардачка валяется грязный шприц, наполовину пустая пачка валидола и карандашики из ИКЕА. В нескольких метрах от нее — детская площадка.







Toyota Mark II во дворе домов № 16 и 18 на Вокзальной магистрали







У машины разбиты передние и задние фары, а на капоте скопилась куча грязи и камней. По словам одного из прохожих, который работает неподалеку, машина стоит в таком состоянии как минимум 3 года, причем с теми же шприцами и прочим хламом внутри.







Mitsubishi Chariot у дома № 6/1 на ул. Белинского







Mitsubishi Chariot у дома № 6/1 на ул. Белинского







Потерянный Mitsubishi Chariot стоит как минимум вторую зиму на ул. Белинского у дома № 6/1. По всей вероятности, машина давно не видела своего хозяина — на боковом стекле красуется явно проигнорированное предложение о покупке иномарки. Кстати, эту версию японского минивэна перестали выпускать ровно 20 лет назад.







Honda Civic Shuttle во дворе дома на ул. Толстого, 3/1







Honda Civic Shuttle во дворе дома на ул. Толстого, 3/1







Рядышком с забытым минивэном во дворе дома по ул. Толстого, 3/1 ржавеет другая иномарка из 90-х — Honda Civic Shuttle с почти оторванными госномерами. Ее легко не заметить, потому что она гармонично устроилась в один ряд с машинами местных автолюбителей. Тем не менее они сетуют, что «брошенка» занимает целое парковочное место, которое в этом районе ценится особо.







ВАЗ-2106 во дворе дома на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 7







По ул. Сибиряков-Гвардейцев на левом берегу бесхозные авто встречаются почти на каждом шагу. Во дворе дома № 7 (в котором расположен участковый пункт полиции) оттаяла заржавевшая «шестерка» с разбитым лобовым стеклом. На багажнике можно заметить грязные следы от детской обуви, а значит, машина уже стала предметом забав для местной детворы.







ВАЗ-2109 на ул. Сибиряков-Гвардейцев у дома № 30





Вдоль самой ул. Сибиряков-Гвардейцев, где чуть ли не круглосуточно собираются пробки, перезимовали как минимум две машины. На одной из них, на «девятке», сзади висит баннер «Куплю ваш автомобиль». Местные жители всю зиму и весну наблюдали, как он постепенно оттаивает, и теперь, наконец, его стало видно полностью.







Nissan Wingroad на ул. Сибиряков-Гвардейцев у дома № 26







В 50 м от «девятки» стоит вполне опрятного вида Nissan Wingroad. Сколько он тут стоит — работницы местного магазина одежды сказать не смогли, но вспомнили, что зимой, когда на иномарке была шапка из снега, машиной интересовались двое мужчин, видимо, чтобы выкупить.







Mitsubishi Galant во дворе дома на ул. Титова, 1







Японский седан Mitsubishi Galant, тюнингованный под спорткар, видимо, не так давно доставал местных жителей мощными звуками своего глушителя. Теперь же с середины зимы он стоит во дворе дома на ул. Титова, аккуратно подпертый кирпичиком.







«Волга» во дворе дома № 49 на ул. Октябрьской





В центре в арке дома на Октябрьской, 49 стоит покрытая толстым слоем пыли «Волга». Она как минимум один раз успела перезимовать там, но, судя по расплющенным по асфальту шинам, авто давненько стало частью двора.







ВАЗ-2109 во дворе дома № 23 на ул. Ватутина





ВАЗ-2109 во дворе дома № 23 на ул. Ватутина







Нелегкая судьба постигла еще одну «девятку» на левом берегу. Ее колеса утонули в грязи, а панель радиатора вот-вот победит гравитация. Судя по затершимся полоскам сзади, владелец легковушки — фанат Need For Speed и фильмов серии «Форсаж», но теперь это в прошлом. Молодые люди, которые вышли из подъезда напротив, предположили, что «тачку угнали».





Кабина от «ГАЗели» на ул. Маковского





Еще один утопающий в земле продукт отечественного автопрома после нескольких лет езды стал интересным дополнением к яркой фруктовой лавке на ул. Маковского, у станции метро «Октябрьская». Видимо, для надоедающих полицейских и скупщиков металлолома хозяин наклеил на лобовое стекло записку с пояснением, что кабина от «ГАЗели» является собственностью предпринимателя.





А во дворе дома на ул. Шевченко, 35 авто, похоже, растаяло вместе со снегом — осталось только кресло...







Тем временем в Красноярске из-под растаявших сугробов появляются иномарки другого класса. Так, в одном из дворов под сугробом нашли Maserati GranTurismo, стоимость которого варьируется от 2,4 млн до 4,7 млн руб. Работники салона красоты неподалеку пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Красноярске, что в основном ее владелец ездит на Toyota Land Cruiser, а на итальянский спорткар пересаживается только летом. Возможно, это следствие слишком больших для Сибири зарплат.





Maserati GranTurismo, оттаявший в одном из дворов в Красноярске







О том, в чьи обязанности входит убирать подобный автохлам, однозначно НГС.НОВОСТИ узнать не удалось: в областной ГИБДД поясняют, что их ведомство убирает машины только с проезжей части, а из дворов — муниципальные службы. В пресс-службе мэрии в ответ заверили, что горадминистрация не занимается вывозом автомобилей и что найти владельца по номерам могут только полицейские.







Nissan Sunny во дворе дома № 1 на ул. Титова





В любом случае бесхозные машины раздражают жителей многоэтажек: они мешают снегоуборочным службам, привлекают бомжей, занимают парковочные места да и просто портят эстетику двора.