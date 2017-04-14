«А лучше выключить электричество»

Депутат Виталий Милонов предложил ограничить доступ в социальные сети подросткам до 14 лет и вообще требовать при регистрации документы — соответствующий проект закона уже внесен в Госдуму. Текст законопроекта занимает 26 страниц и содержит также многочисленные требования по регулированию деятельности социальных сетей вплоть до требования выработки неких «единых правил поведения» пользователей. Обозреватель НГС.НОВОСТИ спросил мнение экспертов по поводу этой инициативы и выяснил, что список ограничений Милонова далеко не полон.

Генеральный директор агентства интернет-маркетинга «Маркетика» Сергей Вепренцев:

«Чисто технически организовать подтверждение личности при регистрации в соцсети, конечно, можно — например, привязав аккаунты к сайту Госуслуги, либо к ИНН, либо к любым верифицированным базам, в которых содержатся паспортные данные. Конечно, будут различные варианты обхода запрета, и в этом случае — регистрация на родственников и знакомых, не пользующихся соцсетями, например.







Если пропадет возможность пользования соцсетями без верификации — это усложнит работу тех компаний, кто занимается управлением репутацией с помощью ботов, например. С другой стороны, вырастет спрос на услуги хакеров, которые взламывают аккаунты соцсетей для дальнейшей перепродажи (в силу дефицита ресурса).







Однако хочется отметить, что сегодня коммуникации активно перетекают в мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram), которые формально не являются соцсетями. Но если учитывать и их, то придется как-то решать вопрос о передаче сим-карт детям родителями. Наконец, не нужно забывать, что сегодня одной из крупнейших социальных сетей стал YouTube, где находятся дети в огромном количестве, потому что именно здесь они смотрят бесчисленные ролики видеоблогеров. Но для того, чтобы просто смотреть эти видеоролики в YouTube, регистрация не нужна».







Детский психолог Ирина Коробова:

«Социальные сети помолодели. Фактически дети ими начинают пользоваться с момента поступления в школу, когда у них появляются первые смартфоны, и они учатся этому очень быстро. Отчасти этому способствуют сами школы. Потому что сейчас обычное дело, когда для детей в WhatsApp создается специальный чат класса. Изначальная цель у этого благая — информировать детей о событиях, которые связаны со школой, с жизнью класса. Но в реальности получается, что дети начинают там просто болтать, обмениваться картинками и т.д., и какой-то пользы это общение несет мало. Зато постоянно отвлекает ребенка постоянным оповещениями о том, что кто-то что-то в этот чат написал. Это прямо беда-беда. Во "ВКонтакте", в принципе, та же история — большая часть общения довольно пустая и не несет какой-то смысловой нагрузки, хотя во "ВКонтакте" дети уже могут все же объединяться по интересам. Но это дети. У них пока нет опыта.







Что касается ограничений, то они не будут работать. Соцсети сейчас стали почти обязательным средством коммуникации — ребенок без доступа к ним чувствует себя выключенным из жизни в принципе.





Я считаю, что все виды насильственного контроля в конечном итоге бесполезны. Потому что ребенок все равно найдет способ общаться. Но он будет делать это уже втайне от родителей, используя любые средства вплоть до того, чтобы просто украсть у кого-то телефон. И в итоге это приводит к разрушению отношений, исчезновению доверия. А задача родителей, особенно в этом возрасте, доверие сохранить и удержать. Родителю важно знать, что действительно происходит с ребенком, а не то, что он вроде бы должен делать, по его мнению. Любые защиты обходятся, и дети сейчас учатся этому гораздо раньше. Единственный действенный способ оградить детей от социальных сетей — это выключить интернет. А лучше сразу электричество».





Депутат Виталий Милонов (в золотом). Фото Алексея Даничева (РИА Новости)



Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Любовь Зябрева:



«Я прочитала обоснования, которые приводятся в законе, и это совпадает с нашим видением информационной безопасности детей. К нам регулярно поступают обращения, так или иначе связанные с тем, что дети видят в социальных сетях. Это и психологическое давление, и видео со сценами насилия, и многое другое, от чего детей бы нужно оградить. Но мне кажется, мы должны работать в рамках уже существующих законов.







Что же касается предложенного ограничения доступа в социальные сети, то





я просто не представляю, как это можно реализовать на практике. Даже если каким-то образом запретить регистрироваться в соцсетях детям до 14 лет,





то как можно гарантировать, что брат или сестра ребенка, достигшего этого возраста, не будет сидеть с ним рядом перед компьютером? И вообще, наши дети сегодня развиваются быстро, и, мне кажется, они всегда найдут способ обойти любые запреты. Более того, любой запрет будет только провоцировать ребенка оказаться там, куда его не пускают.







Мне кажется, что ответственность за поведение детей в социальных сетях нужно возложить прежде всего на родителей, которые должны лучше понимать степень зрелости своего ребенка».







Пресс-секретарь «МегаФон-Сибирь» Михаил Ивонин:

«Заключить договор и стать абонентом мобильного оператора можно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. К такому документу, например, относится паспорт гражданина РФ, который выдается с 14 лет. Таким образом, согласно действующему законодательству РФ абонентом может быть гражданин, достигший возраста как минимум 14 лет.







При этом оператор связи не может влиять на действия родителей по предоставлению ими своему ребенку доступа к услугам связи, но мы понимаем важность ограничения доступа к сайтам, содержащим нежелательную информацию для детей, поэтому у нас разработана и пользуется большой популярностью услуга "Детский интернет", позволяющая это сделать».







Председатель правления фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов:



«К сожалению, это стиль наших чиновников и депутатов — если они не могут или не умеют с чем-то конкурировать, они пытаются это просто запретить. Буквально сегодня мы проводили круглый стол, который как раз был посвящен теме радикализма в молодежной среде. Так вот, мы выяснили очень интересную вещь. Все эти наши комитеты по делам молодежи и прочие государственные и окологосударственные структуры, которые созданы именно для того, чтобы формировать для молодых людей какую-то правильную повестку, взаимодействовать с молодыми людьми, сами совершенно не понимают, чем им нужно заниматься и как.







Запретить, конечно, можно что угодно. Но это не метод, потому что молодые люди всегда найдут способ обойти запреты и найдут этот способ гораздо раньше запретителей. И жизнь в Сети все равно будет продолжаться, нравится это нам всем или нет, — это прогресс, его не остановить».