Хлюпаем красиво

Лужи и грязь во дворах заставили новосибирцев озаботиться резиновыми сапогами — сезонная обувь все больше притворяется модной, становится прозрачной и вычурной

К середине апреля новосибирцы по-настоящему почувствовали наступление весны. В центре города снега уже практически нет. Однако стоит выйти за его пределы или выехать на природу, как тут же под ногами покажется черно-белое месиво, в котором можно глубоко увязнуть за несколько секунд. Чтобы не тратить силы и нервы на обход луж и грязных куч, а просто смело идти по ним, новосибирцы запасаются резиновой обувью, которая, как подснежники, появилась на прилавках магазинов с первой оттепелью. НГС.НОВОСТИ изучили новинки в мире резиновых сапог, которые начали обрастать щетинкой и превращаться в кеды.

Резиновые сапоги — обувь, которая может быть любой расцветки
Резиновые сапоги — обувь, которая может быть любой расцветки


Найти резиновые сапоги в Новосибирске — не проблема, практически в каждом обувном магазине для них отвели хоть небольшую, но все же отдельную полочку с несколькими моделями. 


Комбинированная непромокаемая обувь в «Монро» стоит в районе 500–600 руб.
Комбинированная непромокаемая обувь в «Монро» стоит в районе 500–600 руб.


На рынках и в гипермаркетах все больше сапог для рыбаков и женских калош для дачи, хотя и те, и другие с каждым годом становятся все краше: дизайнеры добавляют в резиновую женскую обувь смешные горошки, бабочек или просто раскрашивают в яркие цвета.


В обувном отделе торгового дома «СТД» есть сапоги с тканевым покрытием. Цены — в районе 2–3 тыс. руб.
В обувном отделе торгового дома «СТД» есть сапоги с тканевым покрытием. Цены — в районе 2–3 тыс. руб.



Резиновые полуботинки дополнены вставкой из стеганой ткани — в «Монро» стоят 1290 руб. 
Резиновые полуботинки дополнены вставкой из стеганой ткани — в «Монро» стоят 1290 руб. 


Цены на резиновую обувь сильно разнятся, даже если выглядят сапожки примерно одинаково. Кстати, в прошлом году аналитики Новосибирскстата каким-то образом подсчитали, что цены на резиновые сапоги по сравнению с 2015 годом выросли на 9 %.


Простые модели в магазине Ronox стоят в районе 600–700 руб. 
Простые модели в магазине Ronox стоят в районе 600–700 руб. 


Вся прелесть резиновой обуви в том, что ей позволено быть немного шутливой и весенней, у многих она в принципе ассоциируется с детством. Кстати, многие пары так и выглядят — обычные модели разных цветов. 


Резиновые сапоги в Kari всевозможных расцветок — от 399 до 999 руб., кеды — 799 руб. 
Резиновые сапоги в Kari всевозможных расцветок — от 399 до 999 руб., кеды — 799 руб. 


Вроде как детские, но больших размеров. Такие модели, как правило, самые дешевые — они без всяких изысков. 


Разноцветные резиновые «лодочки» в магазине «Под каблуком»
Разноцветные резиновые «лодочки» в магазине «Под каблуком»


Самая ходовая простая модель — это разноцветные полусапожки либо на обычной плоской подошве, либо на рифленой. Например, в магазине «Под каблуком» резиновые «лодочки» нашлись за 999 руб. Как объяснила продавец, сделаны они из ПВХ — поливинилхлорида, то есть «резина на основе полимеров». Однако подошва у них почти гладкая, поэтому по замерзшим лужам ходить не очень практично и даже небезопасно. 


Каблук на резиновых сапогах уступает место резиновым кедам 
Каблук на резиновых сапогах уступает место резиновым кедам 


Несколько лет назад производители резиновой обуви решили заполучить и любительниц каблука — на полках обувных магазинов обосновались сапоги хоть и не на шпильке, но на среднем каблуке. 


Резиновые сапоги простой модели, но с блестками — в магазине «Модный сезон»
Резиновые сапоги простой модели, но с блестками — в магазине «Модный сезон»


Каблук позволил обладательницам сапог избавиться от образа тети, которая собралась на картошку. 


Сапоги на танкетке в «СТД»
Сапоги на танкетке в «СТД»


Нельзя сказать, что с присутствием каблука сапоги стоят дороже — все зависит от места. Например, в обувном отделе торгового павильона «СТД» они стоят больше 2 тыс. руб.


Леопардовые полусапожки на удобном каблуке в «Модном сезоне»
Леопардовые полусапожки на удобном каблуке в «Модном сезоне»


При этом в огромном обувном павильоне «Модный сезон», который расположен в здании бывшего Заельцовского универмага, можно найти вполне изящные модели, и по цене около 500 руб. Кстати, в сочетании с «серым леопардом» на первый взгляд они смотрятся несколько вульгарно. Но, вероятно, на это можно закрыть глаза, учитывая, что каблук на редкость удобный, в отличие от других моделей.


На прилавках обувных магазинов появились «замаскированные» резиновые сапоги
На прилавках обувных магазинов появились «замаскированные» резиновые сапоги


Наряду с каблуком образ женской обуви несет и танкетка — в «Монро» появились совсем необычные резиновые сапоги этой модели. К тому же они вовсе не выглядят резиновыми — сверху ворсистый слой, которому, как объяснили продавцы, не страшны лужи. Их можно мыть точно так же, как и обычную обувь, — словом, отряхнулся и пошел. Однако красота требует жертв — ходить на этой танкетке не очень удобно, так как она, по ощущению корреспондента, проминается.


Мода 1920-х дошла и до резиновых сапог
Мода 1920-х дошла и до резиновых сапог


Под нубук-замшу опять же есть ворсисто-резиновая модель в стиле 1920-х годов. Резиновый материал обуви выдает разве что гладкий носок. Цена таких сапог — около 1100 руб. в магазине «Монро». 


Прозрачные резиновые ботинки могут менять цвет ежедневно, главное — запастись разными носками
Прозрачные резиновые ботинки могут менять цвет ежедневно, главное — запастись разными носками


В обувном салоне «Саламандер» нашлись необычные резиновые полуботинки, которые могут быть разными каждый день, хоть в цветочек, хоть в полосочку, — все зависит от цвета носков, поскольку сама обувь прозрачная. 


Поклонники кедов могут не отказываться от любимой обуви даже в дождь
Поклонники кедов могут не отказываться от любимой обуви даже в дождь


Однако каблуки и танкетки, похоже, явно уступают место новым резиновым хитам — кедам. Издалека они ничем не отличаются от обычных тряпичных собратьев и выглядят вполне натуралистично — те же шнурки, белый носок и плоская подошва. Только обувь резиновая, а значит, готова к весенним испытаниям. 


Резиновая обувь в стиле милитари
Резиновая обувь в стиле милитари


И на Центральном рынке, и в дисконт-центрах кеды из резины стоят в районе 500–600 руб., а, например, в «Marmalato» — уже выше 1000 руб. 


Резиновые полуботинки, которые совсем не похожи на резиновые
Резиновые полуботинки, которые совсем не похожи на резиновые

 

Там же, в «Marmalato», можно найти сапоги для любителей стиля милитари и просто нечто похожее на «удобные туфли». Обувь обозначена как резиновая, но по виду очень напоминает дубовый кожзам. 


Полупрозрачные кеды в магазине «Аскания»
Полупрозрачные кеды в магазине «Аскания»


Кстати, кеды-берцы совсем необязательно нейтральных армейских расцветок — легко можно найти и с игривыми узорами в цветочек, кружочек и т.д. Например, полупрозрачные «весенние» нашлись в «Аскании» за 2100 руб.


Мужские резиновые сапоги во всех магазинах выглядят примерно одинаково
Мужские резиновые сапоги во всех магазинах выглядят примерно одинаково


В вопросе мужских резиновых сапог все намного проще: они есть почти в каждом магазине, но выглядят так, будто предназначены для «мужиков на рыбалке». Во всех магазинах почти одно и то же, разница лишь в том, что где-то есть стелька или чехол, где-то нет. Ну и стандартный набор цветов — черный, хаки, синий. Цены на мужские резиновые сапоги колеблются от 250 до 1000 руб. 

Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой

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