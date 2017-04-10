Машинист в погонах

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил нового начальника метрополитена. Им неожиданно для всех стал генерал-майор Аркадий Владимирович Чмыхайло, занимавший в метро пост начальника службы безопасности, а ранее возглавлявший пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области. Корреспондент НГС.НОВОСТИ с трудом собрал информацию об Аркадии Владимировиче, что объясняется его прошлой службой, и составил портрет нового руководителя новосибирского метро, которого мало кто знает.

В пятницу, 7 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил руководителем метрополитена генерал-майора Аркадия Чмыхайло, занимавшего пост замначальника метро и начальника службы безопасности. Это назначение стало неожиданностью: за несколько дней до того появилась информация, что начальником подземки поставят Романа Дронова, который ранее был замначальника метро, а в последнее время работал руководителем управления пассажирских перевозок мэрии.







В поддержку этой версии говорили и временные решения — после увольнения Ксензова и.о. начальника назначили главного инженера Михаила Сидорова. Однако 7 апреля мэр назвал другое имя: Аркадий Чмыхайло.





«Аркадий Владимирович имеет богатый опыт работы в силовых структурах, с 2015 года заместитель руководителя метрополитена.





Учитывая особую сегодня ситуацию, складывающуюся по вопросам безопасности, я думаю, что подобное назначение объяснимо еще и с этой стороны. <…> Он продолжительное время был заместителем начальника метро и знает систему безопасности досконально — и сильные, и слабые стороны. В ходе проведения антитеррористичеcкой комиссии <…> были высказаны предложения, замечания. Они сегодня устраняются. Каких-то чрезвычайных шагов не планируется, но ужесточение неизбежно», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть назначение нового начальника метрополитена.







Про Аркадия Чмыхайло, учитывая специфику его прежней работы, известно немного. Даже в сообщении мэрии изначально не упоминалось его прошлое, связанное с КГБ и ФСБ, а было обозначено, что «с 1977 года по 2015 год Чмыхайло служил в Вооруженных Силах РФ». Правда, чуть позже эту информацию в мэрии опровергли, сообщив, что он был пограничником, а не военным. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попытался выяснить, чем занимался новый начальник метро до работы в подземке.







Аркадий Владимирович Чмыхайло родился 13 июля 1960 года в Алма-Ате Казахской ССР. В 1977 году, как обозначено у него на странице «ВКонтакте», закончил школу в городе Пяндж (Таджикская ССР), а в 1981 году — Голицинский пограничный институт ФСБ (бывший ВПВПООРКУ, ГВИ ФПС) с квалификацией «офицер с высшим военно-политическим образованием» по специальности «военно-политическая, общевойсковая».







По воспоминанию сослуживца Анатолия Емельянова (оно опубликовано на закрытом форуме pogranec.ru), свою службу Аркадий Чмыхайло начинал во Львовском погранотряде, а после поехал в Афганистан, где служил в пограничных войсках КГБ с 1986 по 1988 год. Другой его знакомый по службе разместил у себя на странице в «Одноклассниках» фотографию, из подписи к которой следует, что служба у Аркадия проходила в мотоманевренной группе (ММГ) в афганском городе Калайи-Нау. Пообщаться с сослуживцами и однокурсниками Аркадия Чмыхайло корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.







Под фотографией, выложенной в «Одноклассниках», написано: «В ММГ "Калай-Нау". Выступает начальник политодела подполковник Троян Н.П. Слева — заместитель начальника ММГ по политчасти капитан Чмыхайло Аркадий Владимирович, будущий генерал»







На сайте pogranec.ru Чмыхайло вспоминают еще и как командира войсковой части № 2121, располагавшейся в городе Сортавала (Карелия).







В 1991 году Чмыхайло закончил Военно-политическую академию имени В.И. Ленина с квалификацией «офицер с высшим военным образованием», «преподаватель истории» по специальности «военно-политическая». А в 2005 году — Военную академию генштаба с квалификацией «специалист в области управления» по специальности «военное и государственное управление».







В 2007 году Чмыхайло получил должность начальника Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, в декабре 2010 года ему присвоили звание генерал-майора. В 2015 году он перешел на работу в метро.





В 2016 году Чмыхайло пытался попасть в Госдуму — он шел лидером объединенного новосибирского и томского списка от партии «Патриоты России».





Корреспондент НГС.НОВОСТИ нашел декларацию о доходах и имуществе, которую Аркадий Чмыхайло подавал перед выборами: общий доход составил 2 698 253 руб. У генерала, судя по декларации, на тот момент была квартира площадью 100,7 кв. м, а также два автомобиля: Mercedes-Benz Е420 (1995 г.в.) и Subaru Forester (2014 г.в.). Имеются 12 счетов в разных банках, но деньги на момент публикации этих данных лежали всего на трех: в Альфа-Банке — 37 руб. 81 коп., в Сбербанке — 1781 руб. 08 коп. и в ВТБ24 — 1467 руб. 61 коп.





Аркадий Чмыхайло имеет государственные награды, в том числе и боевые. В 2017 году награжден памятной медалью «За вклад в развитие Новосибирского метрополитена».







Из темных страниц биографии генерала — решение Заельцовского районного суда от 3 сентября 2013 года, которое оставило в силе постановление УФАС по Новосибирской области в отношении начальника погрануправления ФСБ. Тогда УФАС оштрафовал Чмыхайло на 15 тыс. руб. по ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ — «ограничение конкуренции органами власти». Выяснить суть дела НГС.НОВОСТИ не удалось: на сайте суда она не раскрыта, в УФАС оперативно ответить на вопросы автора не сумели, а в пресс-службе погрануправления, пообещав что-нибудь узнать, перестали брать трубку телефона.