Осадили «Родники»

На севере Новосибирска начали строить «7-й микрорайон» с очень дешевыми квартирами — его жители получат дворы без машин и собственное озеро, а их соседи — гигантские пробки

«Энергомонтаж» начал строить огромный микрорайон на севере Новосибирска — с аллеей и благоустройством у озера. Пока здесь спроектировали только два квартала, а оценивать общее число жителей побаиваются. Корреспонденты НГС прогулялись по будущему микрорайону «Приозерный» и выяснили, сколько будут стоить квартиры в новых «Родниках», кто переедет в них жить и как «приозерцы» будут добираться до центра.

Готовить площадку под новый микрорайон компания «Энергомонтаж» начала еще в прошлом году. Его территория займет более чем 30 га с северной стороны ул. Краузе от пересечения с ул. Гребенщикова до озера Спартак, благодаря которому он и получил свое название — «Приозерный». В ближайшие 3–5 лет «Энергомонтаж» планирует освоить первые 10 га, на них появятся два жилых квартала.





В 1-й очереди строительства будет 4 дома: три 17-этажки из панелей собственного производства и одна монолитно-кирпичная.





Сейчас на площадке активно строятся две «панельки», по 5 подъездов в каждой. Первые этажи выходящих на ул. Краузе домов должны занять офисы и магазины.





Квартирографию в новых домах принципиально не меняли. На площадке — по 4 квартиры, планировки будут такими же, как, например, в строящемся сегодня доме на ул. Тюленина, 28/1: без студий и площадью от 36,8 до 79,5 кв. м. «Основное количество — 2-комнатные, их процентов 40, 20 % "трешек" и 30 % "однешек"», — рассказал директор ООО «Энергомонтаж» Иван Сидоренко.







Первыми в новом микрорайоне появятся 17-этажные «панельки»





Ценовая политика пока не сформирована: продажи откроются только к лету, но Иван Сидоренко предполагает, что стартовать цены будут с 45 тыс. руб. за кв. м, а продавать квартиры начнут на более ранних этапах, чем обычно. Квартиры покупателям будут передавать с отделкой, и первые жители смогут заехать в свои квартиры уже летом следующего года.







По мнению независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, и к таким стартовым ценам, и к продажам на более низких уровнях готовности домов застройщика подтолкнула усилившаяся конкуренция. Если раньше «Энергомонтаж» можно было назвать монополистом северной части Новосибирска, то в последние годы ему пришлось потесниться: поблизости активно работают ГК «Стрижи», «Сибакадемстрой» и компания «Сибирь», хотя и немного в других классах жилья.







Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева предположила, что цены до 50 тыс. руб. за кв. м будут только на старте продаж и, вероятнее всего, недолго:





условия покупки слишком привлекательные, а продавать по такой цене квартиры возможно только при больших объемах строительства.







По предварительной оценке Ивана Сидоренко, в микрорайоне за 10–15 лет построят порядка 400–500 тыс. кв. м. Оценивать объем населения будущего «7-го микрорайона» девелопер не стал. «Боюсь, если я скажу, люди не будут у нас покупать. Уже начинают возмущаться: дорог и так нет, вы тут еще строить собрались», — объяснил он.







На площадке запроектировано по 4 квартиры, и большая их часть — «двушки»





Транспортная доступность — действительно основная проблема «Родников» сегодня, хотя не такая серьезная, как в некоторых других жилмассивах, подчеркнул Сидоренко. В дневное время добраться до центра по Мочищенскому шоссе или по ул. Фадеева можно за полчаса, но в час пик на это требуется в разы больше времени. Ситуация осложняется, в частности, активным развитием северного направления.







«У нас еще открывается овощная база, и она как раз находится на выезде на Мочищенское шоссе. Если это огромный оптовый рынок, здесь будут фуры, машины огромные, разгрузка-погрузка. А если еще и "Седьмой" — тогда, я не знаю, надо летать дирижаблями, — пожаловалась жительница ул. Тюленина Наталья. — В прошлом году, когда летом были обильные дожди, на кольце возле "Ашана" воды было такое количество, что только большегрузы могли проехать. Соответственно этот выезд уже закрыт. То есть если вдруг одна из дорог закрывается — всё, мы в транспортной блокаде».







«С учетом этой транспортной беды, даже не знаю, удастся ли так быстро продавать», — сомневается Елена Ермолаева. Иван Сидоренко с проблемой согласился, но заверил, что ее понимают и застройщики, и власти. В этом году планируется завершить строительство ул. Георгия Колонды и соединить ее с ул. Объединения, прорабатывается соединение ул. Гребенщикова и ул. Фадеева, должен пойти общественный транспорт по Красному проспекту — он свяжет с проспектом ул. Мясникова, Краузе, Тюленина, Гребенщикова.







«С точки зрения продолжения [Красного проспекта] ведется уже не первый год активная работа, но пока результат не очень хороший, — признался Сидоренко. — Тут проблема — это железнодорожный переезд. Сейчас мы стараемся эту тему проработать, будем выходить на федеральный уровень».







По словам местных жителей, за исключением напряженной дорожной ситуации, жить в «Родниках» комфортно. «Нормальный, спокойный, тихий микрорайон, более-менее чисто, магазинчики есть», — говорит житель ул. Гребенщикова Андрей Торгунаков. Наталья в числе плюсов микрорайона назвала продуманную изначально инфраструктуру с практически параллельным строительством детских садов и школ, хотя и их в ближайшее время, предполагает она, будет недостаточно.







Территория «7-го микрорайона» протянется на более чем 30 га вдоль ул. Краузе — сейчас здесь поля и пустыри, где гуляют с собаками





Директор «Энергомонтажа» рассказал, что новый микрорайон проектируется по старым принципам, в каждом квартале уже предусмотрены места под новые детские сады и школы, а первый детский сад появится в одном из двух уже спроектированных кварталов. В школу же детям «Приозерного» пока придется ходить в «Родники»: новая школа запланирована на участке напротив офиса застройщика на ул. Тюленина, 26. «Мы готовы будем сделать проектно-сметную документацию, чтобы мэрия объявила конкурс на строительство, — рассказал Сидоренко. — Если все получится, то в 2018 году отыграется конкурс на строительство и до 2021 года школа будет построена».







Еще одна распространенная в микрорайоне проблема — отсутствие парковок.





«Во дворе машины стоят в 2-3 ряда, люди оставляют под стеклом [номера телефонов], мол, если что, звоните, я машину свою отгоню», — рассказывает Наталья. По словам Андрея Торгунакова, место для машины всегда можно найти только в закрытых шлагбаумами дворах. «Наш двор постоянно забит, там даже днем иногда места не найти», — пожаловался он.







В «Приозерном», по словам Ивана Сидоренко, дворы сделают закрытыми: подъезды домов будут сквозными, а въезд личных авто во двор — запрещен. «Если жителям понравится, они это оставят, если нет — они смогут изменить условия пользования двором», — заметил он. Под дворами застройщик планирует строить подземные паркинги с эксплуатируемой кровлей, рассчитанные примерно на 200 машин, — аналогичные есть в последней очереди строительства «Родников».







В числе недостатков местные жители еще отметили отсутствие полноценных скверов и прогулочных зон, «и с зеленью достаточно плохо все». По планам застройки «7-го микрорайона», рассказали в «Энергомонтаже», он будет объединен аллеей с крупномерными деревьями и лавочками, а прилегающую к озеру Спартак территорию обещают благоустроить: в течение 3 лет должен быть проработан проект, который представят на суд горожан.







Часть берега озера благоустроена, но отдыхать там предлагают платно





Сейчас на озере работает досугово-развлекательный центр «Озеро Спартак». По словам Ивана Сидоренко, это была инициатива местных жителей, которую поддержал застройщик. «Мы договорились, чтобы взять в аренду небольшую часть, полосочку, благоустроили, убрали от мусора, сделали беседочки, сейчас там более-менее комфортно», — рассказал он. Впрочем, территория эта не общедоступная: по данным справочника 2ГИС, беседки сдаются в аренду, а час в бане обойдется в 300–600 руб.







В перспективе новый микрорайон, формально расположенный в Новосибирском районе, должен стать частью Новосибирска — директор застройщика оценивает это время в 3–5 лет. В конце марта расширение городских границ не исключил и мэр города Анатолий Локоть. «Мы от этого никуда не денемся, это наши реалии, — заметил Сидоренко. — Северная часть хорошо развивается, строится, поэтому, я думаю, это будет сделано однозначно».







По мнению Сергея Николаева, основными покупателями квартир в «Приозерном» станут жители «Родников». Другая категория покупателей — иногородние и жители Новосибирской области, но для них выбор вряд ли ограничится севером Новосибирска. «По иногородним они будут конкурировать с "Чистой Слободой", например, с ЖК "Венеция", с проектом ТДСК в Затоне», — рассуждает аналитик. Хотя, тут же добавил он, сейчас предложение существенно превышает спрос, а на этом рынке все конкурируют со всеми.