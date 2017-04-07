Дом-шизофреник

Жителей девятиэтажки заставили дважды платить за «коммуналку» из-за двух ЖСК — теперь им приходится выкладывать по 60 и 90 тысяч

В доме по адресу ул. Кропоткина, 118 председатель жилищно-строительного кооператива судится с жильцами, требуя, чтобы они повторно внесли платежи по квартплате за несколько месяцев. История эта длится уже не первый год, стороны долго доказывали в судах свою правоту. Но областной суд 28 февраля вынес первое решение, обязав одного из жильцов повторно заплатить квартплату общей суммой 66 тыс. руб. Корреспондент НГС.НОВОСТИ разобрался в этом запутанном деле и выяснил, почему жильцам придется дважды заплатить за одни и те же коммунальные услуги.

Суд постановил





Областной суд 28 февраля оставил в силе решение Заельцовского районного суда, обязавшего жителя многоэтажки на ул. Кропоткина снова оплатить квартплату за несколько месяцев на сумму 66 тыс. руб.







«[Такие же] решения приняли и другие судьи в районном суде Заельцовском. Всего 6 исков с решениями оплатить [повторно коммунальные услуги]. Все только ждали апелляцию — что скажет область», — рассказала Татьяна Кравченко, председатель ЖСК «Сибиряк-2», инициировавшая судебные иски.







Ученые против врачей





История с этим домом, по словам бывшего председателя второго ЖСК Татьяны Горелик, началась давно. В 1981 году в доме по адресу ул. Кропоткина, 118 было сдано четыре подъезда, которые строились на деньги членов ЖСК «Наука», в который входили в основном ученые. Остальные 9 подъездов появились позже и принадлежали уже ЖСК «Сибиряк», состоявшему на тот момент преимущественно из врачей и педагогов и ставшему позднее называться ЖСК «Сибиряк-2».







«Жили мы не тужили более 30 лет. Тут вдруг у нас завелся жилец, который начал претендовать на место председателя ЖСК, собирать нелегитимные собрания и т.д. Он даже не член ЖСК. И вот он нашел такой закон (ст. 161 Жилищного кодекса. — И.К.), где говорится, что в одном доме должна быть одна управляющая организация, и написал письмо в прокуратуру», — рассказала Татьяна Горелик, уточнив, что в итоге обычным большинством голосов единственной управляющей организацией в ноябре 2013 года выбрали «Сибиряк-2».







Бунт жильцов





После общего собрания председатель ЖСК «Сибиряк-2» Татьяна Кравченко переоформила все договоры с ресурсоснабжающими организациями на себя, но некоторые члены «Науки» отказались платить новым управляющим, а продолжали платить в свое ЖСК. Интересный момент: «Наука» не могла оплачивать часть коммунальных платежей, которые были переоформлены на единое ЖСК — «Сибиряк-2», хотя, как утверждает Кравченко, деньги с жильцов собирались в полном объеме.





Куда ушли деньги





Горелик из «Науки» утверждает, что все собранные деньги никуда не пропали, а использовались на нужды дома — ремонт подъездов и благоустройство дворов, а председателю нового ЖСК, мол, было предложено сделать перерасчет и взять лишь недостающие платежи за период с конца 2013 года до 2016-го, когда уже все сопротивляющиеся жильцы стали платить в объединенный ЖСК.







«Мы ей (Кравченко. — И.К.) предлагаем, что вы же получали деньги с наших людей, но обслуживание дома нам не предоставляли, ремонтов никаких не делали, мы же это делали сами. Пересчитайте нашим людям деньги. А они («Сибиряк-2». — И.К.) — ни в какую», — заметила Татьяна Горелик.





Кравченко в ответ заявила, что с тратой денег еще надо разобраться, так как сумма за этот период была собрана немалая — порядка 5 млн руб., и уже летом 2016 года, по ее словам, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.







Как рассказывают жители дома, изначально тут должен быть не один дом, поэтому и получилось так, что обслуживала это здание не одна управляющая организация





Закон против «бунтовщиков»





Первые суды вынесли решения в пользу председателя «Сибиряка-2», обязав людей заплатить еще раз. В апреле и мае пройдут суды по остальным 27 жильцам, платившим «Науке». По словам председателя ЖСК «Сибиряк-2», долги у всех разные, но суммы все равно внушительные: у кого-то 40 тыс. руб., у кого-то 90 тыс.







«Сколько было судов на протяжении 3 лет, и мы все суды выиграли. Мы пострадали от собственников, и мы с ними судимся. А они, в свою очередь, пострадали от той организации. Это их отношения. <…> Люди пострадали — да. Но люди должны отвечать за свои поступки», — категорично заявила председатель ЖСК «Сибиряк-2» Татьяна Кравченко, добавив, что собственники могут подать, в свою очередь, в суд на ЖСК «Наука».







Мнение эксперта





Юрист по вопросам ЖКХ группы компаний «Вымпел Сервис» Екатерина Сомова объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что жильцам, несмотря на то что они уже один раз оплатили коммунальные услуги, придется платить повторно.





«Тут все законно. Решение общего собрания собственников, принятое в установленном законом порядке, обязательно для всех собственников помещений дома. Главное, чтобы проголосовало более 50 %. <…> То, что они платили кому-то постороннему, не может являться поводом для того, чтобы их (жильцов. — И.К.) сейчас освободить от оплаты. Они потом могут пытаться взыскать свои деньги обратно с того ЖСК, кому платили не совсем правомерно», — прокомментировала юрист Сомова.

