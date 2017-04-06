Мэр Локоть и тайная комната

НГС пробрался в кабинет мэра Новосибирска — в нем нет главного талисмана российских чиновников, но есть душ, комната с котлетками и пушка в углу

Кабинет мэра города — объект совсем не секретный, однако похвастаться своим визитом в него могут немногие. А уж тех, кто побывал во всех его закоулках вроде потайной комнаты с душем и кухней, можно по пальцам пересчитать. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ воспользовались случаем и попросили мэра Анатолия Локтя устроить небольшую экскурсию по его кабинету — он согласился и даже признался, что переступил его порог ровно 3 года назад. О том, какие сувениры градоначальник хранит, а какие отправляет в музей, где прячется душ и маленькая кухня и куда выходят окна кабинета Локтя, — в нашем фоторепортаже.





Первое, что бросается в глаза в кабинете мэра и сильно удивляет, — за спиной градоначальника нет портретов. Ни президента России Владимира Путина, ни главы КПРФ Зюганова. «Не сотвори себе кумира», — слегка улыбнувшись, после небольшой паузы отвечает на недоумение корреспондента Анатолий Локоть.











За спиной мэра — герб Новосибирска, за правым плечом — фотография восстановленного в Новосибирске военного самолета МиГ-3. За левым плечом — фото ракетного комплекса С-300, к разработке которого имел отношение сам Локоть, работая в 80–90-х годах в одном из НИИ.











«У меня с советских времен это еще. Под портретами никогда не сидел. Если только жизнеутверждающий портрет Ленина. Но здесь он тоже неуместен. Кабинет мэра — для работы. <…> У меня — вот портрет… Правда, подарок это, — кивает на скульптуру Ильича мэр и тут же уточняет про бюст Сталина, стоящий рядом: — Тоже подарили. Уважительно отношусь. Но он — не кумир, еще раз говорю... Видите, Владимир Ильич выше».











Куча подарков над телевизором — из Белоруссии. Их Анатолий Локоть показывает в первую очередь. «С белорусами я дружу и все их подарки принимаю», — с какой-то теплотой в голосе заметил мэр. В кабинете очень много подарков из городов-побратимов — у Новосибирска их 14.











О личностях дарителей мэр скромно умалчивает. Говорит, что основная масса подарков — от делегаций, приезжающих в Новосибирск. Ну, и местные предприятия. «Это Су-34 с нашего завода им. Чкалова, авиакомпания S7, с кем я дружу, наш авиаремонтный завод… Я со многими предприятиями поддерживаю [отношения]. Это — Ми-26, самая большая в мире машина».











Очень много подарков спортивных: мячи, расписанные игроками различных сборных, миниатюрные боксерские перчатки, шайба новосибирской женской хоккейной команды «Гризли»… Мэр шутит: когда они поехали на чемпионат России, Локоть пообещал в случае выигрыша построить для них стадион. «Гризли» заняли второе место.











«Юбилеи и дня рождения я не провожу здесь (в мэрии. — И.К.), я уклоняюсь все время… Скорее, это символические какие-то вещи. Вот подарок интересный», — мэр снял с витрины подстаканник со стаканом. «Как в поезде», — заметил стоящий рядом пресс-секретарь Артем Роговский. «В поезде… Какой поезд, смотри! Это этот мотоциклист-то, рокер… Хирург. Это когда была встреча с Хирургом, говорит, вот тебе», — рассмеялся мэр, демонстрируя увесистый подарок.











«Я сам не склонен к собирательству. Поэтому домой не таскаю… Вот эту пушку мне точно на день рождения [подарили]. Но ее сами делали, самоделкины такие, вырезали. Я так думал, думал, куда ж ее девать? Ну, и закатил в угол», — смеется мэр.











На втором этаже одного из корпусов мэрии по предложению нынешнего градоначальника создали музей. «Существует закон, по которому я все, что дороже 3000 [руб.], должен [сдавать]… Поэтому я не злоупотребляю. Все теперь уходит туда», — заметил Анатолий Локоть и пояснил, что идею музея подсмотрел в минской администрации.











В свой кабинет на 3-м этаже с окнами на сквер Героев Революции мэр въехал в 2014 году только через месяц после выборов. В интерьере, который достался от Городецкого и Знаткова, ничего, кроме кресел, менять не стал. Кресла бы тоже оставил, но они были такими мягкими, что человек в них буквально проваливался.











Первым, что новый мэр 3 года назад внес с собой в кабинет, был еженедельник. Вскоре на стене появилась подробная карта Новосибирска. «Я не знаю, как предыдущие мэры работали… Карта, на мой взгляд, должна быть всегда. Здесь видно все вплоть до каждого дома. Но пользоваться уже приходится вот так», — Локоть взял в руки лупу.











Справа от стола градоначальника — неприметная дверь, за которую, как признался пресс-секретарь Роговский, не попадал даже лично он. За дверью — комната, где Анатолий Локоть обедает во время рабочего дня: на столе — пара котлеток, нарезанные овощи и пустой стакан…











В шкафах — книги, книги и еще раз книги с небольшими сувенирами. Один шкаф почти полностью занимает собрание сочинений Ленина. Во втором — различная научная, философская и художественная литература. В углу комнаты — тренажер. На стене среди различных фотографий обнаруживается-таки портрет Владимира Путина. Вместе с мэром у Бугринского моста на его официальном открытии.











Здесь же есть и еще пара помещений: небольшая кухня с подвесными шкафчиками и ванная комната с душевой кабиной. Санузел пролетарский — совмещенный. «Появляюсь я на работе в 8 утра. Ухожу по-разному… Бывало, что и за полночь уходил. Особенно на начальном этапе. Ночевать не оставался ни разу — врать не буду. Сейчас, как правило, не позже десяти ухожу», — объяснил необходимость этих комнаток мэр.











Отведенные на прогулку по кабинету полчаса заканчиваются: градоначальник отправляется на очередную встречу, попадая в еще одно помещение — приемную, хозяйничает в которой симпатичная секретарша Анна. Судя по отсутствию кольца на правой руке — незамужняя.