Прилавки молодости нашей

Знаменитый универмаг из 80-х оброс современными ТЦ — по соседству с магазином, где когда-то покупали дефицитные пальто, появился недостроенный мегамолл и центр для водителей

Универмаг «Калининский» в конце марта прирос массивным пятиэтажным соседом — там открылся новый ТЦ для автомобилистов. «Автомолл» пока пустует, в нем несколько арендаторов и огромные свободные площади, — эксперты, впрочем, уверены, что сюда будут ездить со всех концов города. Напротив в этом году обещают сдать еще один крупный центр — «Европейский», открыть который планировали еще в прошлом году, но не сумели найти арендаторов. Обозреватель НГС.НОВОСТИ прошелся по пустым пока коридорам нового ТЦ, а заодно посмотрел на то, чем живет сам «Калининский», и вспомнил его с первыми покупателями, чем он жил раньше.









Официально «Автомолл» начал работать с 25 марта, однако и сегодня публике открыты только два этажа ТЦ. Причем даже на них немногочисленные пока арендаторы сидят в окружении пустых помещений и незанятых пространств.











Крупных арендаторов в ТЦ пока нет — те, что уже приступили к работе, занимают небольшие отделы площадью от силы 50 кв. м. Кроме запасных частей и автоаксессуаров тут можно найти инструменты по работе с металлом и такую универсальную вещь, как чехлы для мобильных телефонов. Общепит пока ограничивается маленькой кофейней, торгующей навынос.



По замыслу застройщика, когда заработают верхние этажи, на последнем (пятом) откроются фитнес-центр и кафе.











«Автомолл» смотрится снаружи как часть торгового дома «Калининский», однако в реальности это отдельный объект, который просто построен на смежном участке. Переходов (по крайней мере открытых для посетителей) из одного ТЦ в другой нет. Владельцем ООО «Торговый дом Калининский», по данным «СПАРК», является московская компания «СД Капитал». Компании «Галактика», которая значится управляющим юрлицом в «Автомолле», среди аффилированных с «Калининским» юрлиц нет. В «Калининском» тоже сообщили, что не имеют к «Автомоллу» никакого отношения.











Стоящий по соседству с «Автомоллом» «Калининский универмаг» (так изначально назывался этот ТЦ) был построен в 1980 году — почти одновременно с созданием Калининского района. В советское время это был типичный универмаг тех времен — с большими залами, где торговлю осуществляли не в маленьких магазинчиках, как сейчас, а в больших отделах.











Несмотря на то что выбор товаров в советских магазинах был в целом одинаковым, «Калининский» имел славу магазина, в котором можно было (если повезет) купить какие-то редкие вещи. Предприниматель Борис Брусиловский, например, вспоминает, что купил там в 80-х «хорошее импортное» демисезонное пальто. А научный сотрудник Екатерина Либерт говорит, что в детстве бывала в универмаге с родителями, которые приходили туда, когда в магазин завозили дефицитную обувь или одежду. «В магазине мне было скучно, и я ждала родителей на улице. Зато потом мы заходили в расположенный рядом магазин "Аленка"», — вспоминает Екатерина.









В 90-е в ТЦ воцарилась общая тогда для торговли ярмарочная стихия с многочисленными арендаторами, которая не покинула это здание и поныне. Сейчас, по данным 2ГИС, здесь работает больше 70 арендаторов, среди которых есть как крупные сети федерального уровня («Магнит», DNS, Fix Price), так и отдельные магазины.









Первый этаж практически полностью занят арендаторами. Центральную аллею здесь традиционно оккупировали торговцы золотом, которые, судя по всему, надеются найти покупателей среди тех, кто зашел за продуктами в продовольственный дискаунтер «Магнит». На втором этаже все выглядит уже чуть менее жизнерадостно — весь центр зала пустует (арендаторы или недавно выехали, или еще не заехали), а по кругу ждут покупателей ничем не примечательные магазины одежды.









Сейчас Калининский район можно считать самым обделенным торговыми центрами. По сути, кроме «Калининского универмага» (на южной стороне) и ТРК «Голден Парк» (на севере, в микрорайоне «Снегири») здесь нет крупных неспециализированных (как «Большая Медведица» или «Леруа Мерлен») торговых объектов. Ближайшие ТЦ с кинотеатрами — «Континент» на ул. Ипподромской и «Ройял Парк» на Красном проспекте.







Ситуация должна измениться с началом работы ТЦ «Европейский», строительство которого заканчивается через дорогу от «Калининского». Ввод в строй объекта должен был состояться еще в конце прошлого года, но перенесен на этот год. Главной проблемой считается отсутствие сильных якорных арендаторов, готовых начать здесь работать.







Эксперт по коммерческой недвижимости (управляющий партнер компании «Назаров и партнеры») Александр Назаров считает, что создание специализированного ТЦ по соседству — это правильный ход, поскольку конкурировать напрямую с «Европейским» объектам размера «Автомолла» и «Калининского», даже если бы они работали как единый комплекс, «будет сложно». При этом выбор именно автотематики Назаров считает оправданным. «Автолюбители такой народ, что в поисках необходимых запчастей и нужной цены пройдут все этажи и приедут куда угодно», — считает эксперт.