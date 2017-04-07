Прилавки молодости нашей

Знаменитый универмаг из 80-х оброс современными ТЦ — по соседству с магазином, где когда-то покупали дефицитные пальто, появился недостроенный мегамолл и центр для водителей

Универмаг «Калининский» в конце марта прирос массивным пятиэтажным соседом — там открылся новый ТЦ для автомобилистов. «Автомолл» пока пустует, в нем несколько арендаторов и огромные свободные площади, — эксперты, впрочем, уверены, что сюда будут ездить со всех концов города. Напротив в этом году обещают сдать еще один крупный центр — «Европейский», открыть который планировали еще в прошлом году, но не сумели найти арендаторов. Обозреватель НГС.НОВОСТИ прошелся по пустым пока коридорам нового ТЦ, а заодно посмотрел на то, чем живет сам «Калининский», и вспомнил его с первыми покупателями, чем он жил раньше.


Прилавки молодости нашей


Официально «Автомолл» начал работать с 25 марта, однако и сегодня публике открыты только два этажа ТЦ. Причем даже на них немногочисленные пока арендаторы сидят в окружении пустых помещений и незанятых пространств.


Прилавки молодости нашей


Крупных арендаторов в ТЦ пока нет — те, что уже приступили к работе, занимают небольшие отделы площадью от силы 50 кв. м. Кроме запасных частей и автоаксессуаров тут можно найти инструменты по работе с металлом и такую универсальную вещь, как чехлы для мобильных телефонов. Общепит пока ограничивается маленькой кофейней, торгующей навынос.

По замыслу застройщика, когда заработают верхние этажи, на последнем (пятом) откроются фитнес-центр и кафе.


Прилавки молодости нашей


«Автомолл» смотрится снаружи как часть торгового дома «Калининский», однако в реальности это отдельный объект, который просто построен на смежном участке. Переходов (по крайней мере открытых для посетителей) из одного ТЦ в другой нет. Владельцем ООО «Торговый дом Калининский», по данным «СПАРК», является московская компания «СД Капитал». Компании «Галактика», которая значится управляющим юрлицом в «Автомолле», среди аффилированных с «Калининским» юрлиц нет. В «Калининском» тоже сообщили, что не имеют к «Автомоллу» никакого отношения.


Прилавки молодости нашей


Стоящий по соседству с «Автомоллом» «Калининский универмаг» (так изначально назывался этот ТЦ) был построен в 1980 году — почти одновременно с созданием Калининского района. В советское время это был типичный универмаг тех времен — с большими залами, где торговлю осуществляли не в маленьких магазинчиках, как сейчас, а в больших отделах.


Прилавки молодости нашей


Несмотря на то что выбор товаров в советских магазинах был в целом одинаковым, «Калининский» имел славу магазина, в котором можно было (если повезет) купить какие-то редкие вещи. Предприниматель Борис Брусиловский, например, вспоминает, что купил там в 80-х «хорошее импортное» демисезонное пальто. А научный сотрудник Екатерина Либерт говорит, что в детстве бывала в универмаге с родителями, которые приходили туда, когда в магазин завозили дефицитную обувь или одежду. «В магазине мне было скучно, и я ждала родителей на улице. Зато потом мы заходили в расположенный рядом магазин "Аленка"», — вспоминает Екатерина.


Прилавки молодости нашей


В 90-е в ТЦ воцарилась общая тогда для торговли ярмарочная стихия с многочисленными арендаторами, которая не покинула это здание и поныне. Сейчас, по данным 2ГИС, здесь работает больше 70 арендаторов, среди которых есть как крупные сети федерального уровня («Магнит», DNS, Fix Price), так и отдельные магазины.


Прилавки молодости нашей


Первый этаж практически полностью занят арендаторами. Центральную аллею здесь традиционно оккупировали торговцы золотом, которые, судя по всему, надеются найти покупателей среди тех, кто зашел за продуктами в продовольственный дискаунтер «Магнит». На втором этаже все выглядит уже чуть менее жизнерадостно — весь центр зала пустует (арендаторы или недавно выехали, или еще не заехали), а по кругу ждут покупателей ничем не примечательные магазины одежды.


Прилавки молодости нашей


Сейчас Калининский район можно считать самым обделенным торговыми центрами. По сути, кроме «Калининского универмага» (на южной стороне) и ТРК «Голден Парк» (на севере, в микрорайоне «Снегири») здесь нет крупных неспециализированных (как «Большая Медведица» или «Леруа Мерлен») торговых объектов. Ближайшие ТЦ с кинотеатрами — «Континент» на ул. Ипподромской и «Ройял Парк» на Красном проспекте.


Ситуация должна измениться с началом работы ТЦ «Европейский», строительство которого заканчивается через дорогу от «Калининского». Ввод в строй объекта должен был состояться еще в конце прошлого года, но перенесен на этот год. Главной проблемой считается отсутствие сильных якорных арендаторов, готовых начать здесь работать.


Эксперт по коммерческой недвижимости (управляющий партнер компании «Назаров и партнеры») Александр Назаров считает, что создание специализированного ТЦ по соседству — это правильный ход, поскольку конкурировать напрямую с «Европейским» объектам размера «Автомолла» и «Калининского», даже если бы они работали как единый комплекс, «будет сложно». При этом выбор именно автотематики Назаров считает оправданным. «Автолюбители такой народ, что в поисках необходимых запчастей и нужной цены пройдут все этажи и приедут куда угодно», — считает эксперт.

Стас Соколов
Фото автора, nsk-kraeved.ru (5)

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