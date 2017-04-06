Морские волки с Затулинки

Семья новосибирцев с двумя детьми переплыла океан на маленькой яхте — они поделились с НГС потрясающими фото и рассказали, как жарили в Атлантике акулу и попались суровым пограничникам на Багамах

Морские волки с Затулинки (фоторепортаж)

Семья Клочковых больше года не была в родном Новосибирске — они прилетели сюда с Кубы, где их ожидает верная яхта Lady Mary. После череды семейных праздников Марина, Андрей и их дочери — 15-летняя Настя и 6-летняя Лада — продолжат кругосветное путешествие. Летом прошлого года новосибирцы уже впечатлили земляков красочными рассказами и фотографиями из кругосветки. По просьбе НГС.НОВОСТИ путешественники поделились впечатлениями из новых удивительных стран и ответили, почему их дети не хотят оставаться в Новосибирске.

Когда за окном снежный и холодный апрель, фотографии из кругосветного путешествия семьи Клочковых кажутся особенно фантастическими — на них ярко-голубая вода, дивные ракушки и счастливые загорелые лица. Их плавание на белоснежной яхте Lady Mary вокруг земного шара началось несколько лет назад — 42-летние Марина и Андрей, 15-летняя Настя и 6-летняя Лада Клочковы ведут путевой блог Travely-Family, в котором рассказывают о своих веселых приключениях.


Морские волки с Затулинки (фоторепортаж)


В августе 2016 года Клочковы показали НГС.НОВОСТИ, как выглядит мир с их яхты, и описали всю предысторию кругосветки — в том числе рассказали, как и чему учат детей в открытом море и на какие деньги сумели позволить себе такое долгое приключение. В марте семья вернулась ненадолго в Новосибирск повидаться с родственниками и друзьями и отметить череду дней рождения. Также они планируют провести встречу с поклонниками своих путевых заметок в лофте «Пчела» 16 апреля в 16:00.


А пока Клочковы поведали, что увидели после Республики Кабо-Верде (Западная Африка).


На фото: острова Гренадины в Карибском море
На фото: острова Гренадины в Карибском море


В Кабо-Верде яхта Lady Mary простояла три месяца. В середине сентября там начался сезон дождей. «Неделю в нем простояли, промокли изнутри и снаружи и 20 сентября пошли через Атлантику. Шли ее почти 23 дня.


Новосибирский бизнесмен Андрей Клочков набирал опыт на регатах и перегонах яхт в Средиземном море и на севере Европы, прежде чем пуститься с семьей в кругосветное путешествие
Новосибирский бизнесмен Андрей Клочков набирал опыт на регатах и перегонах яхт в Средиземном море и на севере Европы, прежде чем пуститься с семьей в кругосветное путешествие


Самый знаковый момент на сегодняшний день во всем путешествии — это пересечение океана. До этого мы не совершали марш-броска на другой конец света, и никто из наших близких знакомых, тем более с детьми. Это был такой шаг — как в холодную воду с обрыва прыгнуть», — вспоминает Марина Клочкова.


На фото: Гренада, парк подводных скульптур
На фото: Гренада, парк подводных скульптур


Пара условилась, что перейти океан нужно в «лайт-режиме», чтобы дети не страдали от шторма, страха и морской болезни. Но в итоге все обошлось, и бушующие недалеко от маленькой яхты ураганы семью не задели. «Однажды черная туча возникла на горизонте — мы подумали, ну все, труба. Задраили все люки. Черная туча пришла, покидала маленько, и все. Потом неделю в штилях болтались. В общем, можно перейти океан и не очень сильно измучиться!» — смеются Клочковы. В океане они даже искупались — привязывались веревками и плавали в синей воде, разве что иногда поворачивали головы на 180 градусов, чтобы вовремя избежать встречи с акулами.


Французская Гвиана. Яхты стоят здесь годами с холодильниками на палубах, отчего становятся похожими на цыганские кибитки, сравнивают путешественники
Французская Гвиана. Яхты стоят здесь годами с холодильниками на палубах, отчего становятся похожими на цыганские кибитки, сравнивают путешественники


13 октября Клочковы прибыли на Французскую Гвиану. «Кому-нибудь из вас приходило в голову, что небольшая страна к северу от Бразилии может оказаться… Францией? Не всей, конечно, но одной из ее областей, случайно оказавшейся на другой стороне глобуса.


Архипелаг Иль-дю-Салю в 13 км от побережья Французской Гвианы
Архипелаг Иль-дю-Салю в 13 км от побережья Французской Гвианы


Гвиана для Франции — что-то вроде Бурятии для России: корней общих нет, языковая группа принципиально другая. За тем лишь исключением, что коренное население тут более сложносочиненное, чем в наших республиках, а расстояние между страной и ее заморским департаментом исчисляется тысячами миль», — восхищаются путешественники в блоге.


Гвиана. Алый ибис и белая цапля гуляют по берегу
Гвиана. Алый ибис и белая цапля гуляют по берегу


Жители Французской Гвианы оказались очень дружелюбными
Жители Французской Гвианы оказались очень дружелюбными


В Гвиане официальная валюта — евро, а жители — абсолютно чернокожие и очень дружелюбные, заверила Марина. Путешественников впечатлила картина — сочетание идиллических пейзажей, «райских кущ» и руин одной из самых страшных каторжных тюрем в истории человечества на так называемом Чертовом острове.


Руины тюрьмы на Иль-дю-Салю
Руины тюрьмы на Иль-дю-Салю


Гвиана. Сен-Лоран-дю-Марони прежде был городом-тюрьмой, теперь здесь живут потомки заключенных и их тюремщиков
Гвиана. Сен-Лоран-дю-Марони прежде был городом-тюрьмой, теперь здесь живут потомки заключенных и их тюремщиков


В начале декабря семья отправилась на остров Тобаго в Атлантическом океане — в пути были почти 8 суток. Там тоже встретили акул — и решили не купаться. «Одну акулу мы поймали и зажарили, она сама попалась на удочку — это 50 метров лески и на ней крючок тянется. Кусками ее замариновала в лимоне и специях.


Морские волки с Затулинки (фоторепортаж)


По вкусу? Больше похоже на свинину, чем на рыбу. Старшая дочь не стала есть — говорит, акул не едят», — смеется Марина Клочкова.


Рыбаки Тобаго
Рыбаки Тобаго


Тобаго оказался красивым островом — с живописными гаванями и коралловыми рифами. В сравнении с другими Карибскими островами на нем было мало туристов, что обрадовало путешественников.


Тобаго
Тобаго


«Там мы встречали католическое Рождество — несколько было яхт, около 10. Мы вышли все на берег, пели песни под гитару… Познакомились там с семьей из Швеции — они тоже пересекли Атлантику не так давно, и у них дети похожего возраста», — рассказали новосибирцы. На Тобаго есть редкий реликтовый лес, но пойти туда на экскурсию за 300 евро в час семья не решилась.


«Куриная автоинспекция» Тобаго
«Куриная автоинспекция» Тобаго


Еще один райский остров в Карибском море — Сен-Мартен. Там новосибирцы встретили сборища пеликанов. «Их там очень много, кружат над тобой, садятся на рыбацкие лодки целыми тучами — будто программу "В мире животных" смотришь», — сравнивает путешественница.


Морские волки с Затулинки (фоторепортаж)


«Как мы принимали багамских пограничников» — отдельная история от Клочковых, которые пытались добраться до Гаваны (столица Кубы). У Lady Mary сломался двигатель, и яхта попала в почти полный штиль. «И хоп, военный корабль на нас идет. Мчится к нам на полном ходу. Никаких на нем опознавательных знаков — чьи это вооруженные силы. Они бросают якорь, спускают шлюпку, на нее садятся 4 бравых пограничника и со строгими лицами в нашу сторону направляются.


Морские волки с Затулинки (фоторепортаж)


Мы их завидели — оделись в парадное, потому что положено в чистом выходить на бой морякам, подняли русский флаг. Спели даже гимн России!» — описала Марина. В итоге пограничники проверили яхту и передали по рации, что увидели на борту. «Поняли, что оружия и наркотиков на борту нет, да и мы подозрения не внушали, поэтому они по трюмам не лазили», — улыбнулась она.


Карибский рак-отшельник
Карибский рак-отшельник

 

О Кубе даже у прогрессивных путешественников были стереотипы — о долгожителях, медицине, образовании и всяческом изобилии. «А первое, с чем столкнулись, — это настоящий "совок" в наисильнейшем проявлении… Как в советском гастрономе — клонированные 50 пакетов макарон, потом одинаковые соки. Конкуренции нет, рекламы нет», — продолжает собеседница. 


Кубинские таксисты
Кубинские таксисты


В отдельно стоящих лавках можно найти овощи и фрукты, но, по словам Марины, изобилия все же не увидели.


«…Города здорово выигрывают, когда их легко разглядеть. Когда видна перспектива, дома и дороги, а листва не протискивается промеж аляповатых призывов "Купи памперс и спи спокойно". Тут уж лояльнее относишься и к разбитым тротуарам, и к отсутствию урн и пешеходных переходов.


Куба
Куба


И даже бедность и серость городского ландшафта воспринимается иначе — не как убогость среди информационного шума дурацких фантиков, пробок и переполненности парковочных мест, а как простая жизнь без гонки за ненужными вещами и упаковками с глютаматом натрия», — гласит последняя пока запись в блоге «Куба. Второй взгляд».


Остров Мартиника. Город Сен-Пьер, вид на вулкан Мон-Пеле. В 1902 году извержение вулкана почти полностью разрушило город
Остров Мартиника. Город Сен-Пьер, вид на вулкан Мон-Пеле. В 1902 году извержение вулкана почти полностью разрушило город


Марина призналась: когда прилетели в Новосибирск из Гаваны (через Москву), первое, что шокировало, — сухой воздух. «Центральное отопление еще же. В первую неделю в Новосибирске нам было настолько сложно дышать, что первое время никто не спал ночью — мокрыми полотенцами батареи обвешали.


Карибы
Карибы


Новосибирск… Не сказать, что он меня разочаровал или очаровал — да, это город, которым мы его помним и любим. Та же весенняя грязь, весенняя слякоть — никаких иллюзий по поводу России. Мы летели к друзьям, родным, любимым местам, родной речи», — заметила путешественница.


На карте мира виден пройденный маршрут Клочковых
На карте мира виден пройденный маршрут Клочковых


«Ладе везде хорошо — она как ребенок мира. Старшей предлагаю: "Хочешь, с бабушкой, с тетей поживи?". Говорит: "Хочу с родителями". А родители ей достались хорошие, не пьющие слесари с Затулинки», — смеется Марина. Скоро они вернутся на яхту, которая пришвартована в Гаване. Впереди у Клочковых — Мексика, Панама, Галапагосские острова. На путешествие по Тихому океану они отвели сами себе два года. 

Мария Морсина
Фото предоставлены Мариной Клочковой

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