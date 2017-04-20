Квартирка с приветом

6 популярных заблуждений новосибирцев о продаже и покупке жилья — эксперты разрушили главные мифы и рассказали, как они отражаются на ценах и скорости сделок

Квартирка с приветом

В нашей жизни вообще полно мифов и стереотипов обо всем в мире, на этом даже строятся весьма популярные телешоу. Что уж говорить о покупке или продаже квартиры: средний россиянин с этим процессом сталкивается не чаще 2 раз за всю жизнь, а до и после его детали, как правило, не интересуют. Это зачастую приводит как просто к курьезным, так и к проблемным ситуациям. По просьбе НГС.НОВОСТИ специалисты агентств недвижимости поделились популярными стереотипами о квартирах и сделках и вспомнили самые забавные и романтичные случаи в своей практике.

Рынок недвижимости благополучно замер: дорожают в городе только новостройки, хотя даже на них, несмотря на доступную ипотеку, спрос упал на 30 %. Впрочем, мешают людям купить или продать квартиру зачастую не только цены, но и мифы и предрассудки, которые годами складываются у новосибирцев в плотную стену непонимания того, что же, собственно, происходит.


Цена красна


По словам агента-специалиста АН «Квадротека» Елены Чайко, самое популярное заблуждение продавца состоит в том, что он выставляет цену за свою квартиру так, как ему надо, руководствуясь примерно ничем.


«Они не понимают, что в их доме продается 3 квартиры, в соседнем — 4, а еще в [одном] соседнем — 5, а всего их в локации штук 40, совершенно аналогичных, — говорит Чайко. — Они говорят так: ну я сейчас свою 3-комнатную продам, мне же нужно себе 2-комнатную купить, сделать ремонт, закрыть кредит, еще сыну дать 200 тыс. Приходится делать конкурентный анализ, срез, показывать, чем они лучше, чем хуже. Вы же не придете в квартиру и не станете платить дорого, если соседняя квартира на миллион дешевле, вы же не дурак. Почему же вы считаете покупателей дураками?».


«Есть предубеждения, характерные для нынешнего времени, — добавляет директор АН «Республика» Дмитрий Холявченко. — Например, что если вы сделали в квартире хороший ремонт, то пропорционально стоимости этого ремонта у вас увеличится цена на квартиру. Приходится разрушать эти представления, потому что у нас как-то даже вполовину обычно не оправдываются [эти затраты]».


Елена Чайко отмечает, что продавцы вообще довольно высокого мнения о покупателях: они почему-то убеждены, что «по городу ходят покупатели с мешками денег» и один из них обязательно придет и купит, но это не так.


При этом и вообще без денег квартиру купить никак не получится, даже с учетом ипотеки без первоначального взноса, которую предлагают многие банки. Во-первых, домов, которые подходят под такую ипотеку, не так уж много. Во-вторых, покупателю все равно нужно иметь какую-то сумму на сопутствующие расходы, ту же страховку, — а это около 100 тыс. руб.


Безопасность прежде всего


По словам Дмитрия Холявченко, и продавцы, и покупатели часто уверены, что гораздо безопаснее оплачивать покупку квартиры безналичным переводом средств, однако в российских реалиях это оказывается заблуждением.


«Если вы деньги передали безналично, нужно получить информацию о том, что они действительно дошли, и потом подписывать договор. А вдруг между этими двумя моментами кто-то куда-то исчез? Например, продавец сказал: а я вот что-то передумал и деньги вам возвращать не хочу. Как из этой ситуации выходить? Понятно, что она закончится в пользу покупателя, но на какое-то время это принесет только неудобства. В условиях российских это не очень безопасно, пачками денег передавать спокойнее», — объясняет эксперт.


Мертвые души


Зарегистрированные в квартире люди тоже зачастую оказываются помехой при покупке или продаже. Хотя бывает, что не сразу. «Буквально сегодня была сделка, человек говорит: "А что, надо было, чтобы были выписаны все?" — рассказывает Елена Чайко. — Продавец ее купила в свое время с другим агентством, с прописанным [человеком], и, видимо, ей показалось, что ну и нормально. С покупки прошло 4 года, и там остался прописан еще тот человек, "с которым" она купила квартиру. Она сдавала квартиру, сама в ней не жила, стоят счетчики, т.е. платить за него не приходится. Покупатели были в шоке. Но нашли человека, слава богу, он в Новосибирске, выписали, и все нормально. И такое на каждом шагу».


Впрочем, есть и те, кто уверен, что на квартиру имеет право каждый прописанный в ней человек, замечает Дмитрий Холявченко. «Прописка никакого отношения к праву собственности не имеет, но люди до сих пор так думают — еще с тех времен, когда наличие прописанных в квартире влияло на перечень тех, кто участвует в приватизации», — объясняет эксперт.


Новосибирцы вообще со времен ордеров на квартиры путают право собственности и право пользования, добавляет Холявченко. А многие из них ошибочно убеждены, что при покупке квартиры в ипотеку принадлежит она банку, а не покупателю.


Жених поневоле


Риэлтор АН «Жилфонд» Станислав Марин вспомнил, как однажды обычный размен квартиры привел к свадьбе. Ему нужно было подобрать две квартиры для женщины и ее взрослого сына с женой и двумя детьми.


«В последний момент выяснилось, что союз родителей двоих малышей официально не зарегистрирован. А для того чтобы использовать материнский капитал в качестве доплаты при обмене, необходимо по закону оформить отношения. Молодой отец сделал предложение гражданской супруге прямо в офисе агентства недвижимости! Невеста тут же согласилась», — рассказал специалист агентства.


На регистрацию брака требовалось время, а сделку нужно было проводить оперативно — пришлось объяснять ситуацию сотрудникам загса. Но в итоге паре удалось отпраздновать сразу два события: и новоселье, и официальную свадьбу.


По справедливости


Иногда, впрочем, покупательские предрассудки оказываются справедливыми и даже меняют рынок. К примеру, одно из самых частых пожеланий тех, кто ищет квартиру, — чтобы она была не на первом и не на последнем этажах. «Первый этаж — это минус 10 % [стоимости], последний — минус 5 %», — подтверждает Елена Чайко.


Но, тут же добавляет она, это касается в основном старых домов, где вполне вероятна протечка крыши. Кроме того, в хрущевках часто фактически отсутствует подкрышное пространство, поэтому почти всегда в квартирах на последних этажах очень жарко. А вот новостроек такая особенность вряд ли коснется: там квартиры на последних этажах ценятся высоко, и чем выше этаж — тем обычно и выше цена.


Первые этажи из-за покупательских заблуждений сейчас и вовсе оказываются нежилыми, хотя и у них есть свои фанаты. Впрочем, бывает, что вынужденные: специалист «Квадротеки» вспомнила, что однажды клиент хотел квартиру в новостройке на первом этаже просто потому, что боялся высоты, а в новостройках первые этажи чаще всего торговые или офисные.


Что-то аура у вас нехорошая


Иногда этажи, квартиры и даже жилмассивы покупатели отвергают из-за личных предубеждений. «Однажды один из наших клиентов наотрез отказался приехать посмотреть квартиру. Мы попытались выяснить, в чем дело. Вариант был очень хороший: подходящий дом, этаж, планировка — в общем, все, как просил клиент. Плюс очень привлекательная цена. А дело оказалось вот в чем: в том жилмассиве, где располагалась квартира, когда-то давно жила теща этого мужчины. Причем, как выяснилось, жила она совсем не близко от того дома, где находилась квартира на продажу. Клиент отказался от выгодной сделки только из-за негативных воспоминаний, связанных с жилым массивом», — вспомнила руководитель офиса АН «Жилфонд» Ольга Прушковская.


«Бывает, что перед покупкой квартиры люди обращаются к знакам свыше. Так, одному клиенту гадалка предсказала 2 одобренных решения по ипотеке. На самом деле, как бы ипотечный брокер ни старался, поступил отказ от банков», — рассказали в компании «Этажи». 


Особенно часто, по словам специалистов, покупатели обращаются к нумерологии, астрологии и даже фэншуй. Впрочем, какая разница, что в итоге помогает новосибирцам выбирать себе жилье — лишь бы жилось в нем счастливо.

Лиза Пичугина
Фото vicnt (Essentials/iStock)

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