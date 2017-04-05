Мир, отдых, май

В продаже появились дешевые авиабилеты за границу на майские праздники — куда можно улететь за 15 тысяч, и как быстро цены снова вырастут

В продаже появились дешевые билеты на прямой перелет из Новосибирска за границу по нескольким направлениям. Если поискать уже сейчас, то можно найти, например, Мюнхен за 15 тыс. руб. или Прагу за 19 тыс. Правда, брать такие дешевые билеты все советуют именно в течение ближайшей недели — потом их может не остаться. Корреспондент НГС.НОВОСТИ нашел несколько самых дешевых предложений и узнал у экспертов — действительно ли новосибирцы перестали бояться летать в отпуск за границу.





В марте и апреле в продаже появились недорогие билеты на прямые направления из Новосибирска за границу, как в Европу, так и в Азию. Дешевле всего оказалась Европа — например, можно купить прямой билет компании S7 до Мюнхена и обратно на период 9–17 мая за 15 422 руб. Или на этот же период до Берлина и обратно — за 16 676 руб.







Относительно недорого можно напрямую улететь и в Ригу (период 9–16 мая) с авиакомпанией «Аэрофлот» за 19 432 руб., а также в Прагу («Аэрофлот», 9–16 мая) за 19 044 руб. Все приведенные цены актуальны на момент написания статьи.





На пляжах делать нечего





Среди более экзотических направлений тоже можно найти интересные цены. С авиакомпанией S7 — улететь до Пальма-де-Майорки (Испания) и вернуться в Новосибирск можно, заплатив от 17 тыс. до 18 тыс. руб. в зависимости от даты. До острова Кос (Греция) той же авиакомпанией — за примерно 18,5 тыс. руб. Такие цены эксперты объясняют низким сезоном.







«Пляжный сезон к первой половине мая еще не стартует, купаться там (в приведенных направлениях. — И.К.) негде, туристы еще не съехались… Естественно, что авиакомпании делают цены более привлекательными. Что делать на Майорке в мае? Там только к концу июня все разогреется. А в мае не искупаешься. К тому же часто в этот период, когда мало туристов, там и бизнес всякий закрывается. Там будет просто светить солнце, но ты не искупаешься, и какие-то знаковые места будут закрыты. То же самое и остров Кос», — пояснил представитель Aviasales Янис Дзенис, уточнив, что и отели будут готовы вас селить дешевле примерно на треть, если вы приедете в низкий сезон.





Лучше всего — в Европу





В этом отношении, как заметил Янис, выигрывают те места, где отсутствует привычный для большинства отдых у моря. К этим направлениям относятся Мюнхен, Берлин, Прага. «Мюнхен и Берлин ничем не плохи в этот период. И Латвия — не для купания, а так — походить по замкам, которые уже будут открыты. Пекин в этот сезон уже хорош — уже не зимний холод и нет еще летней жары и песчаных бурь. Так что городской туризм в этот период весь хорош», — пояснил Дзенис.





Как заметил представитель Aviasales, в целом по Евросоюзу на весенне-летний период в этом году чек снижается везде примерно на 10 %, и приведенные в данном материале цены на европейские направления ниже привычных на 5–7 тыс.





Дешевая Азия





Китайское направление из Новосибирска в этом году стало, по сути, новинкой после долгого отсутствия, объяснили в компании Tez Tour. «Невысокая цена для Китая сейчас у нас от 60 тыс. руб. Это — на остров Хайнань, на двоих, от 6 до 7 дней, в майские праздники, с отелем 3 звезды и завтраком», — рассказала руководитель новосибирского представительства Tez Tour Галина Машухова. Она уточнила, что из зарубежного направления на этот период дешевле, возможно, только Турция — на 8 ночей, 3 звезды, все включено. Такой вариант на двоих можно найти за сумму в пределах 47 тыс. руб.







Новосибирцы оттаяли





«Спрос растет. Мы видим, что по таким направлениям, как Греция, Болгария и Кипр, ранних бронирований на лето [стало больше] где-то в 2, где-то в 4 раза. Смысл тут в том, что авиакомпании закладывали свои матрицы в прошлом году, когда российский потребитель находился в таком понуром настроении, поэтому они (авиакомпании. — И.К.) хотели простимулировать потребителя. А тут оказывается, что все в порядке — евро в районе 60 и Крым все еще наш. Все классно», — уточнил Янис Дзенис, добавив, что средний россиянин все же предпочитает отдыхать в период с июня по сентябрь.







Наелись Крыма





По данным Aviasales, цены несколько снижаются и на азиатском направлении. А вот по внутренним туристическим направлениям спрос уменьшается, но за счет москвичей, которые устали от Крыма, хотя в регионах Крым еще пользуется былой популярностью, так как он все еще выгоден в сравнении зарубежным отдыхом, куда надо потратить дополнительно только порядка 100 евро на оформление визы.







Максимальный спрос на внутренний туризм был в прошлом году, в 2017-м возвращается популярность отдыха за границей





«Но сейчас зарубежное направление возвращается. Прошлый год ознаменовывался взлетом российского туризма — Крым, Сочи, Алтай… Сейчас же вернулась и Турция, и прямой Китай, который был последние годы через Пекин. Что, естественно, выходило дороже. В Китай, например, по всем операторам из Новосибирска в неделю летит примерно 1000 человек», — рассказала Галина Машухова, пояснив, что в мае Китай по комфортности конкурирует с Таиландом, где в этот месяц отдых менее приятен.





Кто успел, тот и съел





Все эксперты отмечают, что озадачиваться отдыхом на майские праздники стоит уже сейчас — максимум в течение недели. Потом цены будут выше. Например, пока статья готовилась к публикации, за прошедшие выходные цена на перелет до Пекина и обратно увеличилась с 19 тыс. с небольшим до 21 тыс. руб.







«Майские праздники уже почти раскуплены, на две трети. Думаю, еще дней 10 есть, чтобы найти хорошие предложения», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в компании Tez Tour.