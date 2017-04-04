Не заметили гранату

В питерской подземке прогремели взрывы, погибли 10 человек — накануне трагедии трое пассажиров доказали, что в метро Новосибирска легко пронести оружие и взрывчатку

После взрывов в метро Санкт-Петербурга в новосибирской подземке усилили меры безопасности. Буквально за несколько дней до этого новосибирцы, которых регулярно досматривают в метро из-за камуфляжной одежды, решили испытать систему безопасности подземки, слившись с толпой. Эксперимент проходил на самых загруженных станциях новосибирского метрополитена — хрупкая девушка, байкер и обычный парень с рюкзаком сумели обойти систему безопасности. И висящий на поясе пистолет, и граната в кармане не вызывали никакого интереса у сотрудников службы безопасности, которые по привычке проверяли лишь рюкзак с фотоаппаратом. Результат проверки — в материале НГС.НОВОСТИ.

По стечению обстоятельств за несколько дней до трагедии в Санкт-Петербурге (напомним: по первоначальным данным, жертвами взрыва в метро стали 10 человек) несколько новосибирцев решили на собственном примере доказать, что в системе безопасности новосибирской подземки есть серьезные прорехи. Они пригласили корреспондента НГС.НОВОСТИ убедиться в том, что в метро можно легко пронести фактически любое оружие или взрывчатку.





Трое новосибирцев — байкер, хрупкая девушка и неприметный парень с рюкзаком — отправились днем в пятницу, 31 марта, на две конечные станции («Заельцовская», «Площадь Маркса»), а также на «Речной вокзал» и «Площадь Ленина» (вход со стороны мэрии).





Для проверки взяли муляж боевой гранаты и травматический пистолет





Один из них, байкер Юрий, рассказал: его регулярно останавливают из-за броской куртки и мотоциклетного шлема. Второй участник — хрупкая девушка интеллигентного вида по имени Лиора (с виду и не скажешь, что проходила службу в рядах израильской армии). И третий член группы — Вячеслав (молодой человек с рюкзаком, по внешнему виду вполне похож на среднестатистического пассажира метро).







Файер и аккумулятор, завернутые в пять метров фольги, — имитация взрывного устройства







Как рассказал Юрий, сотрудники метрополитена регулярно его останавливают в метро и просят пройти досмотр — сам он объясняет этот интерес исключительно своим внешним видом (камуфляжные штаны, яркая куртка, большой рюкзак и т.д.).





При этом, по его наблюдениям, у «странного типа» будет больше шансов обойтись без досмотра, если он идет с девушкой.





Не трогают и «программистиков в пальто, которые на фиг никому не нужны».







Травматический пистолет в женской сумке не вызвал вопросов





Участники проверки собрались в небольшой столовой возле памятника Покрышкину и под присмотром официанток спокойно разложили на столе весь арсенал для похода в подземку. В рюкзаке у Лиоры вместе с расческой лежал травматический пистолет с вставленной обоймой, схожий по весу с пистолетом Макарова. И перочинный нож.







Чека гранаты видна из кармана обычного пассажира метро





Юрий решил спуститься с муляжом оборонительной гранаты Ф1, которая практически не отличается по весу от боевой.





Кстати, граната была просто в кармане штанов — чеку было видно невооруженным глазом.





Кроме того, в рюкзаке был газовый баллон (баллон для запуска бензиновых двигателей. — А.Б.) и файер (пиротехническое сигнальное устройство, наполненное горючим составом. — А.Б.) с аккумулятором, которые завернули в пять метров фольги, чтобы наверняка заметили. Что интересно, имитацию бомбы делали перед камерами на парковке ТЦ у метро на площади Маркса.









Первой станцией была «Площадь Маркса», вход со стороны ГУМа. Несмотря на то что народу в обед было немного, а охранник смотрел на Юрия прямо в упор, молодой человек прошел без проблем, в то время как фотокорреспондента НГС.НОВОСТИ попросили показать рюкзак с фотоаппаратом. Лиора и Вячеслав тоже прошли как обычные пассажиры.







Пистолет, висящий на поясе у пассажира, не привлек внимания сотрудников службы безопасности









Следующий этап — «Речной вокзал», выход к электричкам. Около 12:00 народу на станции практически не было, поэтому каждый пассажир мог стать центром внимания. На сей раз пистолет решили повесить Вячеславу на ремень, чтобы скрывать уже было нечего. Юрий и Вячеслав прошли через рамку почти друг за другом — сигнал прозвенел между двумя пассажирами. Сотрудники службы безопасности решили пригласить в комнату для досмотра Юрия, в Вячеслав сам вызвался помочь службе безопасности убедиться, все ли в порядке.











Молодых людей попросили снять рюкзаки и положить на ленту. На этом все и закончилось. «У вас, говорит, там дезодорант какой-то, — поделился впечатлениями Юрий. — По поводу металлического свертка — вообще никак, ничего не спросили».











«Прохожу, кладу сумку, потом спокойно ее забираю. Реакции никакой нет. Вообще куда человек смотрел, — удивляется Вячеслав. —





Я специально поднимал левую руку, чтобы пистолет было прекрасно видно. Но смотрели мне в глаза, видимо, моргал красиво».





Лиора просто прошла за компанию — ей даже не стали задавать вопрос, зачем она в принципе заходит в комнату досмотра.







По правилам пользования метрополитеном, пассажирам нельзя провозить колющие и режущие предметы без чехлов





Следующий этап — станция «Площадь Ленина» со стороны мэрии, где миновать рамку невозможно. Внимание привлек Вячеслав, на которого среагировала рамка. «Ничего не спросили. Я уже сам говорю, когда запиликало, — мол, что, мне надо? Я на нее (сотрудницу) смотрю, шаг делаю, как бы намекаю, что меня надо проверить, — описывает начало досмотра Вячеслав. — Поздоровался, просто кладу рюкзак. Свободно виляю кобурой с пистолетом. И все, показал сумку и спокойно вышел».







Юрий проходил сразу за Вячеславом. В его случае тоже «возможно, что-то пропиликало», но он спокойно прошел к турникету, так же как и Лиора. Во время поездки от «Площади Ленина» до «Заельцовской» в одном вагоне с участниками эксперимента ехал полицейский. Вячеслав взялся обеими руками за верхние поручни, чтобы было лучше видно висящий на поясе пистолет.





Легкое беспокойство появилось лишь у одного из пассажиров, который поинтересовался, что здесь фотографируют.







Заключительным этапом стала станция метро «Заельцовская». Здесь произошел легкий казус. Вячеслав случайно привлек к себе внимание проверяющей у турникета тем, что прошел не с той стороны, при этом слегка задев его пистолетом. Тут оборудование сработало — сотрудница любезно предложила молодому человеку пройти справа.





О том, что пассажирам метро запрещено проносить огнестрельное оружие, колющие, режущие предметы без чехлов, а также легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсические вещества, сказано в «Правилах пользования Новосибирским метрополитеном» на сайте подземки.







Программа «Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006–2008 годы» была утверждена в 2006 году. Тогда на ее реализацию из бюджета города было выделено около 9 млн руб., еще 5 млн 300 тыс. было добавлено из средств метрополитена. Самым масштабным мероприятием в рамках программы стала организация системы видеонаблюдения.





В 2011 году в новосибирском метрополитене появились рамки для досмотра пассажиров.





В 2012 году метрополитен получил лицензию на право использования лучевого досмотрового оборудования. Первая установка заработала на станции «Красный проспект» в конце ноября того же года. При досмотре пассажир стоит внутри досмотровой кабины, а луч и линейный детектор движутся в течение 5 секунд, сообщалось на официальном сайте производителя — ООО «СКБ Медрентгентех».







Кроме того, в метрополитене постоянно ищут новые способы усовершенствования системы безопасности — например, в 2015 году метрополитен тестировал новую систему распознавания лиц.





Эксперимент в метро. 31 марта 2017 года



