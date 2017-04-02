Корнелюк в синем пламени

Сотни новосибирцев пришли на первый массовый концерт на улице в этом году, несмотря на серьезный холод, — столичный хедлайнер даже надел смешные перчатки, боясь замерзнуть

Корнелюк в синем пламени (фоторепортаж)

Вечером 2 апреля Новосибирск освещен голубым пламенем — в центре города проходит первый в этом году массовый фестиваль «Зажги синим». На перекрытой улице Ленина устроили световое шоу, а после него на сцену вышел хедлайнер из Москвы — Игорь Корнелюк, знаменитый рок-балладой «Город, которого нет». В предыдущие годы фестиваль был более массовым — на него приходили тысячи людей, но сегодня было слишком холодно для уличного праздника. Апрельский мороз не испугал самого Корнелюка, который надел смешные рабочие перчатки и исполнил свои хиты. Фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ запечатлел лучшие моменты шоу. 

На концерт пришли сотни новосибирцев
На концерт пришли сотни новосибирцев


Фестиваль «Зажги синим» проходит в поддержку Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма
Фестиваль «Зажги синим» проходит в поддержку Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма


Весь день в Новосибирске шел снег, но к началу фестиваля в городе распогодилось
Весь день в Новосибирске шел снег, но к началу фестиваля в городе распогодилось


Корнелюк не постеснялся надеть рабочие перчатки
Корнелюк не постеснялся надеть рабочие перчатки


Вся площадь перед кинотеатром была освещена синим цветом
Вся площадь перед кинотеатром была освещена синим цветом


Игорь Корнелюк похвалил новосибирских слушателей, назвав их творческими людьми
Игорь Корнелюк похвалил новосибирских слушателей, назвав их творческими людьми


Первая акция «Зажги синим» прошла в Новосибирске 4 апреля 2014 года, в ней приняли участие 6 тыс. человек
Первая акция «Зажги синим» прошла в Новосибирске 4 апреля 2014 года, в ней приняли участие 6 тыс. человек


Корнелюк в синем пламени (фоторепортаж)


Фестиваль призван привлечь внимание к проблеме аутизма 
Фестиваль призван привлечь внимание к проблеме аутизма 


В мире живут около 67 млн людей с аутизмом, в среднем в мире один ребенок из 150 страдает таким расстройством, напоминают организаторы
В мире живут около 67 млн людей с аутизмом, в среднем в мире один ребенок из 150 страдает таким расстройством, напоминают организаторы


Игорь Корнелюк спел «Город, которого нет» практически в самом начале концерта
Игорь Корнелюк спел «Город, которого нет» практически в самом начале концерта


Концерт длился до 21:30
Концерт длился до 21:30



Мария Морсина
Фото и видео Александра Ощепкова

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