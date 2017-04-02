Корнелюк в синем пламени

Вечером 2 апреля Новосибирск освещен голубым пламенем — в центре города проходит первый в этом году массовый фестиваль «Зажги синим». На перекрытой улице Ленина устроили световое шоу, а после него на сцену вышел хедлайнер из Москвы — Игорь Корнелюк, знаменитый рок-балладой «Город, которого нет». В предыдущие годы фестиваль был более массовым — на него приходили тысячи людей, но сегодня было слишком холодно для уличного праздника. Апрельский мороз не испугал самого Корнелюка, который надел смешные рабочие перчатки и исполнил свои хиты. Фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ запечатлел лучшие моменты шоу.