Битва колхозов

Глава Хакасии назвал Новосибирск «колхозом и деревней» за качество машин, зарплаты и женскую красоту — НГС проанализировал его слова и трезво сравнил 2 региона и их столицы

На прошлой неделе губернатор Хакасии Виктор Зимин на заседании кабинета министров обидно отозвался о Новосибирске, назвав его «колхозом». Глава республики сделал такой вывод исходя из 6 критериев: уровень дохода, качество автомобилей, одежда, красота женщин, богатство улиц и сальдо миграции. При этом в своей речи он предложил «посмотреть цифры», которые не привел. Эту работу за него сделал обозреватель НГС.НОВОСТИ.

«Почему-то жители Новосибирска считают, что они цивилизованнее живут. Они — колхоз и деревня. Посмотрите цифры. Мы выше стоим и по качеству машин, и по заработной плате. Есть достойный уровень заработной платы — есть достойный автомобиль и одежда. А от лучшей жизни и женщины красивее. Живут красиво там, где живут богаче. Все это знают. Красивые и умные приезжают туда, где лучше», — заявил в прошлый четверг глава Хакасии Виктор Зимин (здесь и далее цитаты приведены по материалам ИА «Хакасия»).





Виктор Зимин посчитал, что на свою зарплату жители Хакасии могут позволить себе «достойный автомобиль». По запросу НГС.НОВОСТИ в агентстве «Автостат» пояснили, что авторынок в Новосибирской области в 2016 году на 91 % состоял из поддержанных машин, и только на 9 % — из новых. В Хакасии это соотношение составило 93 и 7 % соответственно. Стоит отметить, что на 1 января 2017 года в Хакасии всего зарегистрировано 168,3 тыс. автомобилей, тогда как в НСО — 773,8 тыс.





Новосибирская область 1:0 Республика Хакасия







Губернатор Республики Хакасия Виктор Зимин

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в январе 2017 года средняя зарплата в Новосибирской области составила 30 146 руб. в месяц, а в Хакасии на 1,4 тыс. больше — 31 597 руб. При этом в Сибири самая большая средняя зарплата — не в НСО или Хакасии, а в Красноярском крае, где она достигает почти 36 тыс. руб.





Новосибирская область 1:1 Республика Хакасия







Одежду жители Новосибирска, по данным справочника 2ГИС, могут присмотреть себе в более чем в 3,1 тыс. магазинов и бутиков, в том числе в 242 торговых центрах разной величины, 3 из которых признаны лучшими в Сибири. В Абакане одежда продается в 444 магазинах, а торговых центров в городе всего 61.





Новосибирская область 2:1 Республика Хакасия







В Новосибирске конкурсы красоты разных уровней проходят регулярно. Например, в конкурсе «Мисс Новосибирск International» в прошлом году победила 21-летняя сибирячка Кристина Воронкова. Она учится в СГУПС по специальности «Управление персоналом».





«Мисс Новосибирск International-2016» Кристина Воронкова







В апреле прошлого года в республиканском конкурсе красоты и талантов «Мисс Абахай» победила местная 20-летняя студентка Евгения Осипенко. Девушка занимается волейболом и танцами, а также владеет тремя языками: хакасским, английским и китайским.

Публикация от 💜Хыспай Сайын💜 (@evgeniya.osipenko) Апр 8 2016 в 8:58 PDT

Сравнивать хакасских женщин с новосибирскими оказалось сложным, поэтому итоги автор решил оставить на суд читателям, а также дать каждой стороне по очку. Новосибирск продолжает вести.







Новосибирская область 3:2 Республика Хакасия







Еще один спорный момент — «богатство жизни». Что подразумевал под этими словами глава Хакасии, остается загадкой. Поэтому корреспондент НГС.НОВОСТИ решил поискать признаки богатства Новосибирска и столицы Хакасии Абакана на улицах обоих городов.





Здания ж/д вокзалов Абакана (слева) и Новосибирска-Главного (справа)





Вид на Спасо-Преображенский собор в Абакане (слева) и на Вознесенский кафедральный собор в Новосибирске (справа)







Вид на Абакан (слева) и Новосибирск (справа) с высоты птичьего полета

Абакан создает впечатление небольшого, уютного и красивого городка, с ровными дорогами и подкрашенными бордюрами, тогда как Новосибирск — крупного мегаполиса с хаотичной архитектурой. Кому-то по душе одно, а кому-то другое. По одному баллу обеим сторонам.







Новосибирская область 4:3 Республика Хакасия





«Красивые и умные приезжают туда, где лучше», — смело заявляет губернатор Хакасии. По данным Хакасстата, на 1 января этого года в Хакасии зарегистрировано более 537 тыс. человек, тогда как только в Новосибирске, по данным Новосибирскстата, численность населения перевалила за 1,6 млн человек, всего же в регионе на 1 января проживает 2,7 млн человек. Свежих данных о миграции населения в Хакасии нет. По информации официального портала мэрии Абакана, численность населения города на 1 июля 2016 года составила 179,7 тыс. человек. За первое полугодие прошлого года миграционный прирост составил 360 человек, в основном за счет приезжих. В Новосибирскую область за тот же период переехал 35 851 человек, миграционный прирост составил 4092 человека.





Новосибирская область 5:3 Республика Хакасия





Официальные цифры во многом склоняют преимущество в сторону сибирской столицы. Их подтверждают и сами люди: НГС.НОВОСТИ нашли молодых людей, которые переехали из Абакана в Новосибирск, и списались с ними в соцсети «ВКонтакте».







Вышка сотовой связи в виде Эйфелевой башни в Абакане







«Лично я не считаю Новосибирск колхозом и деревней, и слова губернатора Хакасии считаю резкими и необдуманными.





Новосибирск — большой город, в котором есть все для отличной жизни, для развития и работы. Абакан — город небольшой, найти работу или даже просто выбрать место для отдыха проблематично.





<…> Мне безумно понравился Новосибирск, который дал мне большое количество возможностей для развития», — рассказала Наталья Шамраева. Девушка переехала в Новосибирск около 4 лет назад для поступления в вуз.







Еще один выходец из Абакана — Евгений Картин, который переехал в Новосибирск в 2006 году также для учебы. «[В Абакане] много зелени и цветов, аккуратно подстриженные деревья и кусты, тихие неширокие улицы, мало суеты, так сказать, своя атмосфера города, который в 10 раз меньше Новосибирска. Цены на жилье чуть ниже, продукты так же стоят, люди, может, чуть подушевнее, поприветливее. Одеваются, честно говоря, там серовато либо чересчур ярко. <…> Город, в отличие от Новосибирска, нетранзитный, поэтому это сыграло свою роль в развитии.





Новосибирск я не могу назвать чистым и ухоженным, коммуналка страдает по полной. Это не колхоз — наоборот, все живет своей отдельной жизнью, не чувствуется единого управления системой города. Но в таком многонаселенном городе гораздо больше возможностей для развития, маневрирования, много событий происходит интересных, жизнь идет!





Нравится наличие метро, широких магистралей и разноуроневость местности. <…> Много над чем надо работать: озеленение, благоустройство пешеходных зон, транспортные развязки, уважение властей к горожанам», — трезво рассудил Евгений Картин.





Памятник ГАИ в Абакане





31 марта на встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал слова Виктора Зимина, отметив, что развивать спор между НСО и Хакасией не хочет. «Было бы не очень прилично сейчас такую полемику между руководителями разных территорий проводить. Я не видел, что там сказал Зимин, я не знаю. Если это действительно было сказано в таком [неприятном] тоне, то он задел не лично меня, а жителей города Новосибирска. Наверное, это не совсем прилично. Просто хочу напомнить, что Новосибирск продолжает ежегодно прирастать за счет миграции. То есть он остается привлекательным городом для того, чтобы люди приезжали, жили здесь, где бы свой бизнес [вели], учились», — заявил Локоть.







Новосибирск с высоты птичьего полета





Добавим, что на следующий день после выступления главы Хакасии Виктора Зимина управление информационной политики администрации главы Хакасии прислало комментарий по поводу высказывания своего губернатора, в котором пояснило, что одно из хакасских СМИ «не совсем верно интерпретировало слова "колхоз и деревня"».





«Глава региона сам неоднократно с гордостью подчеркивал, что является выходцем из деревни, с детства работал в колхозе и хорошо знает сельский уклад жизни, поэтому для него подобные слова в принципе не являются какими-то зазорными. <…> Сказанные главой региона слова были изъяты из контекста и обрели другой смысл, хотя на деле по-доброму иронично как раз подчеркивали результативные усилия сибирского региона в управлении дорожно-транспортной сетью», — объяснили в пресс-службе и добавили, что обоим субъектам есть чем гордиться и «ни о каком принижении достоинств региона речи не может быть».

