Привокзальная роскошь

Возле дома самого известного машиниста Новониколаевска построили стеклянную «свечку» — в ней можно устраивать гонки на лоджиях и жарить шашлыки на крыше, но не хватает парковок и двора

Недалеко от вокзала на месте автостоянки выросла стеклянная башня — ЖК «Грани» на ул. 1905 года сдали в конце марта, и первые покупатели скоро получат ключи от своих квартир. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ проникли в новый дом, осмотрели квартиры до их владельцев и обнаружили огромные лоджии и крышу для прогулок.

Разрешение на ввод стеклянной башни на ул. 1905 года, 3 ГК «Труд» получила 24 марта. ЖК «Грани» стал для компании вторым жилым проектом: раньше она строила преимущественно коммерческие объекты (среди них бизнес- и торговые центры «Кобра», «Флагман», «Зеленые купола» и «Москва», а также затянувшийся проект БЦ «Манхэттен»), а единственным их домом был элитный «ПаркХаус» на ул. Урицкого, 20. Отчасти поэтому, полагает аналитик Сергей Николаев, продажи в доме открылись уже ближе к его сдаче.





На старте строительства застройщику пришлось посудиться с властями: управление по госохране объектов культурного наследия опасалось, что стройка может повредить расположенному в опасной близости памятнику — дому машиниста Кузьмы Самохина. Арбитражное разбирательство тогда затянулось, но застройщику удалось доказать, что вековому дому стройка не повредит.









Спроектировали новый жилой комплекс в компании «СИАСК», а дизайном и подборкой материалов для вестибюля (назвать это подъездом как-то язык не поворачивается) занимался лично гендиректор Владимир Степанов, рассказал начальник отдела продаж застройщика Александр Медянников. Керамогранитные стены украшают виды Новониколаевска — район вокзала является одним из самых старых в городе.









На месте консьержа пока развернулся отдел продаж. Впоследствии сюда выведут все системы дома: контроль доступа, видеонаблюдение, пожарную сигнализацию. Ко всем видеокамерам, пообещал Александр Медянников, доступ получат сами жители. Со смартфона можно будет посмотреть, не сбежал ли с детской площадки ребенок, например. «К домофону уникальные ключи — это позволит, если что-то случилось, посмотреть, кто и в какое время проходил», — добавил он.









В здании 21 этаж, из них 19 жилых, коммерческий и технический, но один из лифтов идет на 22-й этаж — оттуда можно выйти на эксплуатируемую кровлю дома.









Всего в доме 114 квартир, по 6 на площадке: четыре однокомнатных приблизительно одной площади и цены — по 39 кв. м и 3,2 млн руб., 2-комнатная площадью почти 71 кв. м за 5,5 млн руб. и просторная «трешка» в 95 кв. м, за которую просят 7,5 млн руб. В числе особенностей дома представитель застройщика отметил толстые перекрытия (250 мм вместо стандартных 160–200 мм) и стены: их с особой тщательностью выравнивали рабочие из Северной Кореи (удивленному корреспонденту НГС на всякий случай даже пришлось переспросить, не Южной ли, — нет).









В одной из планировок «однешек» рядом с кухней предусмотрена кладовая, а в «трешках» к каждой спальне прилагается небольшая гардеробная. В квартирах, отметил Александр Медянников, нет несущих стен и кирпичные перегородки можно двигать как захочется: здание спроектировано так, что силовые узлы у него расположены на углах (гранях) и в центре, возле лифтовых холлов.









К каждой квартире, начиная с 3-го этажа, прилагается лоджия, площадь которой варьируется от 10 до 30 кв. м. «Мы сначала проектировали дом с маленькими балконами, но потом подумали, что у нас рядом железная дорога, все будут говорить, что шумно очень, и решили сделать витражное остекление для дополнительной звуко- и теплоизоляции, — объясняет Александр Медянников. — А раз витраж по замкнутому периметру, лоджии получились очень большими». На 2-м этаже квартир с лоджиями всего две, а сами лоджии не в пример меньше, но и цена на них ниже: «однешку» без лоджии можно купить уже за 2,75 млн руб.









Эксплуатируемая кровля на 22-м этаже огорожена забором выше человеческого роста. Хотя, стоя возле ограждения, немного чувствуешь себя тигром в клетке, вид открывается замечательный: весь город с рекой и огромным, до горизонта, Заельцовским бором. Работы здесь еще не завершены, плитку укрывает снег и строительный мусор, но застройщик обещает установить лавочки и поставить растения в кадках. На выходе с крыши для экстренных случаев есть кнопка связи с консьержем.









На подземную парковку лифт не ходит. Она в доме одноуровневая и более чем скромная: 38 машино-мест на 114 квартир. Сделать еще хотя бы один уровень не позволила сама площадка: под домом очень плотно проходят сети коммуникаций, объяснили в компании. Парковки продаются по 1,2 млн руб., несколько бесплатных мест сделали возле дома, но их все равно, скорее всего, не хватит. Впрочем, считает замруководителя отдела новостроек АН «Жилфонд» Инна Терехова, расположение дома привлекательно для тех, кто пользуется метро, и для них проблема паркинга может быть неактуальна.









Если же такая проблема возникнет, рядом, на углу ул. Ленина и Дмитрия Шамшурина, есть платная охраняемая стоянка — она почти всегда свободна и ее хозяин уже готов принять авто жителей нового дома, отметил Медянников. А через дорогу от ЖК «Грани» корреспонденты НГС обнаружили сооружение, сильно напоминающее механизированный паркинг, тоже свободный более чем полностью. При этом все окрестные дворы плотно заставлены машинами: иногда движение по двору такое плотное, что страшно открыть дверь подъезда, пожаловалась жительница дома на ул. Дмитрия Шамшурина, 22 Наталья Александровна.









Слева и справа от входа в дом расположены коммерческие помещения. Самое просторное из них, площадью 385 кв. м с высотой потолка 3,95–4 м, предназначено для фитнес- или медицинского центра. Будут они продаваться или сдаваться, в компании еще не решили.









Двор дома кажется тесноватым и упирается, по данным мэрии, в будущее здание ЦТП «с надстройкой дополнительного объема под помещения общественного назначения». По информации ГК «Труд», МУП «Энергия» здесь строит гостиницу. Вдоль ограды ЖК «Грани» высажены ели и кедры, которые однажды скроют миниатюрный двор от многочисленных пешеходов. По оценке экспертов, то, что у дома в окружении дорог практически нет придомовой территории, — его главный недостаток, который может повлиять на выбор покупателя.









Другой негативный фактор, отмечает исполнительный директор компании Rolband&Partners Александр Астахов, — близость к вокзалу: «Территория вокруг вокзала — это не самое благоприятное место для вечерних прогулок». Кроме того, велика вероятность, что часть квартир в доме будут сдавать в аренду, в том числе посуточно, а это создает не слишком комфортные условия для постоянного проживания.





В базе вариантов N1.RU и на других ресурсах даже нашлись объявления о продаже в этом доме студий площадью 12–18 кв. м, не предусмотренных проектом застройщика. Как объяснил Александр Медянников, один из покупателей «трешек» пока не определился с назначением квартиры: то ли сдать в аренду целиком, то ли поделить на студии и продать, и сейчас изучает спрос.









Фактор местоположения может быть и плюсом, возражает Инна Терехова: в пешей доступности у жителей дома будет отличная транспортная развязка и метро. «У нас есть люди, которые живут рядом с вокзалом, фанаты этого места, — соглашается аналитик Сергей Николаев. — Поскольку рядом большой Челюскинский жилмассив, люди, которые захотят расшириться, будут сюда переезжать: цены на "вторичке" [в этом районе] не сильно отличаются от цены в этом новом доме». Среди покупателей, считают в компании-застройщике, также может быть немало работников железной дороги.







Район, в котором ГК «Труд» построила новый дом, обжитой, удобный и буквально напичкан всей необходимой инфраструктурой: здесь есть 4 детских сада, 3 хороших школы, множество магазинов. Основными конкурентами ЖК «Грани» с теми же достоинствами, но дальше от железной дороги, эксперты назвали новостройки возле БЦ «Гринвич» и уже сданные дома классом и ценой повыше у Нарымского сквера.









Александр Астахов отметил, что дом выделяется на фоне новосибирских новостроек — он «не самый рядовой по архитектуре». В планах застройщика в ближайшее время эту особенность дома подчеркнуть и подсветить грани стеклянной башни.