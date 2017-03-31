Стены поехали

Дизайнеры смело перестроили «двушку» в трехкомнатную студию — в ней нашлось место 2 спальням с граффити и «живыми» стенами, огромной гостиной и камину

Для многих очень важно иметь личный уголок пространства в квартире, но позволить себе такую квартиру, чтобы у каждого была своя комната, сегодня могут далеко не все. Архитекторы студии ART-UGOL сумели перестроить обычную «двушку» так, что в ней нашлось место и двум спальням, и уютной гостиной, и кухне с обеденной зоной. Авторы проекта рассказали НГС.НОВОСТИ, как им удалось создать стильный и функциональный интерьер, найти место для камина и разместить обширную семейную библиотеку в квартире площадью 60 «квадратов».

Интерьер этой изначально 2-комнатной квартиры в студии архитектуры и дизайна ART-UGOL спроектировали для семьи из двух человек — мамы с сыном-подростком. Архитекторам нужно было выделить в квартире отдельное пространство для каждого члена этой небольшой семьи, не жертвуя при этом зоной для общих посиделок и приема гостей, рассказал один из авторов проекта, Илья Котельников.









Общая площадь квартиры без лоджии — порядка 61 кв. м. Частью спальни пожертвовали для создания компактной ТВ-зоны в объединенной с кухней-нишей гостиной — так получилась комфортная «трешка»-студия с двумя спальнями.









В прихожей поставили шкаф-купе с выдвижными ящиками для мелочей и мягкое сиденье, под которое можно поставить обувь. Стену напротив него почти целиком занимает огромное зеркало. Здесь на полу положили керамогранит — во всей остальной квартире на полу светлый ламинат с текстурой камня.









В результате перепланировки несущая колонна оказалась на виду — вокруг нее выстроили систему хранения с электрокамином. По словам Ильи Котельникова, у семьи, которая поселилась в квартире, много книг и сувениров из поездок. Для них и прочих мелочей в квартире предусмотрели множество шкафов и ящиков и в других комнатах — всю встроенную мебель по эскизам дизайнеров на заказ сделали в знакомой хозяйке квартиры мебельной компании.





От классических цветов в горшках на подоконнике в этой квартире отказались — их заменили панно из стабилизированного мха, которые заодно добавляют цвета в преимущественно спокойную гамму интерьера. Хозяйке хотелось, чтобы в каждом помещении была такая зелень, причем разных видов — приходилось даже немного сдерживать ее пыл, смеясь, вспоминает Илья Котельников. В итоге из всего разнообразия мхов в квартире «разросся» только один: кроме гостиной подобные панно есть в спальне и одном из санузлов.











Электрокамин появился в проекте не сразу — первоначально на его месте предполагался аквариум. Камин, впрочем, играет в зоне гостиной важную роль: хозяйке хотелось сделать ее не просто местом с диваном и телевизором, а скорее «территорией релакса». Диван заказали на фабрике с соответствующим названием Relax: он раскладывается и при необходимости может служить дополнительным спальным местом.









Квартира визуально довольно четко делится на жилую и нежилую зоны. Например, со стороны гостиной стены и потолок выложили паркетной доской из дуба — это добавляет помещению объема. Стены в прихожей и проходе к кухне-гостиной окрасили, а стандартный потолок высотой 2,7 м — немного опустили, добавив ему подсветку. Светильники при этом оказались на одном уровне: накладные в жилой части и встроенные — в нежилой. «Зонирование по потолку — [особенность] архитектуры пространства: вроде и зонирует, и объединяет», — комментирует Илья Котельников.









Та же паркетная доска, но уже за прозрачным стеклом, служит еще и кухонным фартуком. Самым сложным в кухне было вписать холодильник. «Он большой и отдельно стоящий, в таком маленьком пространстве это проблема, — объясняет Илья Котельников. — Он требует вокруг себя пространство, соответственно кухня сужается». Вся остальная техника в белоснежной кухне встроенная, включая микроволновку.





Зона столовой получилась, пожалуй, самой яркой в квартире. Меблировку для нее собирали в нескольких интернет-магазинах. Желтые пластиковые стулья — реплика одного из самых знаменитых стульев XX века, Pantone Chair датского дизайнера Вернера Пантона. Круглый стол — не менее известная модель Tulip Ээро Сааринена. Светом столовую выделили подвесами Pleat Box испанской компании Marset.











Сливающиеся со стенами двери оказались одним из самых затратных элементов интерьера, признался Илья Котельников. «Окрашенные двери — просто окрашены, а что касается деревянных, то мы закупали паркетную доску для стен и часть этой доски отвезли производителю, и они запрессовывали полотна прямо с доской, а потом устанавливали в квартире. Относительно доски на двери выкладывалась доска на стене, чтобы линии совпадали», — вспомнил он.





Чтобы оптимизировать пространство в уменьшившейся после перепланировки спальне, двуспальную кровать сдвинули к стене, а большое рабочее место разместили перед окном. Стену напротив кровати целиком занимает система хранения, изготовленная на заказ: здесь нашлось место и для вещей хозяйки квартиры, и для сувениров, привезенных из путешествий, и для телевизора. Рабочий стол перед окном зонирован «деревянной рамкой»: столешница и откос окна сделаны из дуба в тон стенам.











Вся обстановка здесь спроектирована как одно целое: декор рабочей зоны переходит в зону спальни, а тумбочка и изголовье кровати, по сути, одна линия. «Пожить год и сделать перестановку здесь уже не получится», — смеется Илья Котельников. Светильник над кроватью можно регулировать по высоте и поворачивать как удобно. Птичку-статуэтку семье на новоселье подарили авторы проекта — это известная скульптура Чарльза и Рэй Имз. В лаконичную спальню удалось вписать и картину-папирус, которую хозяйка привезла из Египта.









Детская выдержана в той же стилистике и не менее функциональна: здесь предусмотрели множество полок для книг и секций для хранения. Справа от двери поставили вместительный шкаф для одежды.









Живую зелень в подростковой комнате размещать не стали, а цвета добавили с помощью граффити на стене. «Мы задали некое техзадание в плане цвета и колористики, дальше художник уже сам общался с сыном [хозяйки] — у него были свои идеи и пожелания, и они пришли к такому рисунку», — рассказал Илья Котельников. Задачей художника было сделать рисунок таким, чтобы он сочетался с общей стилистикой квартиры и добавлял цветовых акцентов: зеленый холм компенсирует отсутствие живых растений, а желтая взлетная площадка — это параллель с яркими стульями в столовой. Диван хозяева квартиры выбрали и купили сами в одном из мебельных салонов.









Цветовая концепция квартиры сохраняется и в санузлах: в туалете, расположенном справа по коридору, окрашенные в «шоколад» стены дублируются гладкой плиткой, а для ванной выбрали испанскую плитку Porcelanosa, имитирующую торцы дубовых брусьев. От ванны хозяйка квартиры отказалась, заменив ее душем, — это позволило создать в помещении небольшой хозблок: шкаф, за дверцами которого спрятали стиральную машину, водонагреватель и зону хранения необходимых бытовых мелочей. Белые матовые комплектующие, на которых не видно высохших капель воды, и сантехнику купили в салоне Eletti: стильная душевая панель оказалась одним из самых дорогих элементов в интерьере, зато выглядит как арт-объект.









Относить интерьер к какому-то конкретному стилю Илья Котельников не стал, назвав его просто современным. В нем гармонично сочетаются теплые тона натурального дерева, ровные белые поверхности мебели и служащие фоном темные стены нежилой зоны. Эту геометрию подчеркивает светодиодная подсветка, тогда как основное освещение в квартире практически везде точечное и теплое — это позволяет создать в квартире игру света и тени и добавляет ей уюта.