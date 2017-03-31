Ленин на санях

Знатокам истории Новосибирской области предложили 1,5 миллиона — проверьте, можете ли вы претендовать на награду

Чиновники объявили конкурс на разработку учебника по истории Новосибирской области. Сделать это нужно очень быстро — всего за 45 дней. Зато победитель получит более чем достойное вознаграждение — почти 1,5 млн руб. Читатели НГС.НОВОСТИ могут пройти тест, чтобы оценить свои знания истории родного края, а может быть, и шансы на получение этой награды.

Люди жили на территории нынешней Новосибирской области уже 15 тыс. лет назад. На каких животных они могли охотиться?



Носорог.



Слон.



Горная филория.



Летом 1598 года воевода Андрей Воейков выступил в поход против хана Кучума во главе отряда из 700 стрельцов и 300 татар. После долгой погони он настиг Кучума и разбил его войско. Где состоялась эта битва?



Там, где сейчас расположен стадион «Спартак».



Это было вообще не в Новосибирской области.



На дне Обского моря.



Как называли народ, который жил на территории Новосибирской области до прихода сюда русских?



Телеуты.



Чалдоны.



Кыпчаки.



В начале XVIII века на берегу Оби был построен Бердский острог, который дал начало Бердску. Что стало с двумя башнями того острога?



Они сгорели во время пожара.



Их разобрали на дрова.



Они были затоплены водами Обского водохранилища.



Когда территория современной Новосибирской области официально стала частью Российского государства?



При Иване Грозном.



При Петре I.



При Екатерине II.



В конце XVIII века неподалеку от поселка Маслянино было открыто месторождение золота, а чуть позже основан прииск. Однако уже в начале XX века другой сибирский продукт, который поставляли в том числе и оттуда, начал приносить в казну даже больше денег, чем золото. Что это было?



Сливочное масло.



Нефть.



Пушнина.



Известно, что в 1897 году на пути в ссылку в Шушенское Владимир Ульянов (Ленин) проездом был в поселке, который позже стал Новосибирском. На своем пути будущий вождь пересек реку Обь на санях. Почему он не воспользовался мостом?



Моста в то время просто не существовало.



Ему не разрешили это сделать из соображений безопасности — он же был государственным преступников и потенциальным террористом.



Мост был, но поезда по нему еще не ходили.



Новосибирск сейчас часто называют столицей Сибири. Когда город получил этот статус официально?



В 1920-х годах.



В 1950-х годах.



В самом начале 2000-х годов — совсем недавно.



Что общего у этих руководителей области — первого председателя облисполкома Сергея Шварца, Роберта Эйхе и Ивана Алексеева (оба — первые секретари обкома партии)?



Они были расстреляны как враги народа.



Их именами были названы улицы в Новосибирске.



Все они родились не в Сибири.



Одним из главных оборонных предприятий Новосибирской области времен Великой Отечественной войны был авиационный завод имени Чкалова. Какие самолеты он выпускал?



Ил.



МиГ.

Як.



Одним из событий, определивших развитие Новосибирской области, стало создание в ней Академгородка. Когда на его территории появились первые научные учреждения?



В 1949 году.



В 1959 году.



В 1961 году.



Когда состоялись первые выборы губернатора Новосибирской области?



В 1989 году.



В 1993 году.



В 1995 году.







Ленин на санях (тест) Правильные ответы: 5/10 Гость города — вы почти не знаете историю Новосибирской области.

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Ленин на санях (тест) Правильные ответы: 5/10 Посетитель музея — вы помните кое-какие факты из истории, а может, у вас неплохая интуиция.

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Ленин на санях (тест) Правильные ответы: 5/10 Гид-экскурсовод — вы можете многое рассказать о истории Новосибирской области. Многое, но не все.

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