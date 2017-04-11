По уши в весне

Весна в Сибири — это не только поющие птички и теплое солнце, но и огромные сугробы, которые медленно тают и, смешиваясь с пылью на тротуарах, пачкают ботинки и одежду жуткими разводами грязи. Причем для этого вовсе необязательно забираться на окраины. НГС.НОВОСТИ отправились погулять по центру Новосибирска в компании симпатичной девушки, которая не побоялась надеть светлую обувь, — и сфотографировали, во что превратились ее ботинки всего за полчаса. А заодно сравнили, насколько хуже или лучше обстоят дела с грязью на центральных улицах в соседних Омске и Красноярске.



Знакомьтесь — наша спутница, 23-летняя Инна Куприяшкина, Инна работает корпоративным юристом и около года сотрудничает с модельным агентством «Красота Сибири». Участвует в съемках каталогов, видеорекламы и подиумных показах новых коллекций магазинов Новосибирска. Модельный бизнес считает своим хобби. «Мне как девочке просто это интересно», — улыбаясь, замечает Инна.





Для прогулки мы специально выбрали не самый грязный маршрут — никаких оврагов и отдаленных районов, 1 км по Красному проспекту и еще 2 км — обратно, с небольшим крюком через Центральный парк.







Обувь Инны до начала эксперимента





Прогулку по маршруту пл. Ленина – ул. Гоголя – ул. Мичурина – ул. Орджоникидзе – пл. Ленина корреспондент НГС.НОВОСТИ с Инной начали от памятника Ильичу. На улице было прохладно, но Инна заверила, что выдержит испытание и в легких светлых кедах на босу ногу. Сделав контрольное фото возле Ильича, экспериментаторы двинулись по Красному проспекту в сторону ул. Гоголя, обходя лужи и откровенно грязные места на тротуаре. Договорились же, что специально пачкать обувь не будем.











«Осень и весна — два периода у нас, когда очень грязно. А я люблю яркие и светлые вещи. И стараюсь следить за качеством вещей, чтобы идти в них было не стыдно. Но вот сапоги у меня темные. Светлые стараюсь не брать, т.к. это будет на один период. А так у меня есть и резиновые сапоги», — весело щебечет девушка, аккуратно обходя попадающиеся на пути грязные полурастаявшие лужи.







«В зависимости от работы приходится бывать в разных точках города. Обувь чистая становится уже не чистой, а выглядеть надо перед клиентами презентабельно. А машины у меня своей нет пока. Конечно, в основном в центр приезжаешь, но есть офис, с которым я сотрудничаю, на Оловозаводской. Вот там ужасные дороги! Ты идешь там по такой грязюке!» — вспоминает Инна.







Первый контрольный замер грязи на обуви делаем на подходе к ул. Гоголя. Обувь уже не сияет чистотой, как на выходе из редакции, хотя какой-то серьезной распутицы нам еще не попадалось. Тем не менее ноги и кеды покрылись бурыми кляксами.













Легкая часть маршрута позади — сворачиваем на ул. Мичурина. «Вот где будет весело», — со зловещим сарказмом ворчит фотограф. И действительно, после поворота на ул. Мичурина весна словно осталась позади, а впереди оказалась снова зима: грязные сугробы по обе стороны от неочищенного тротуара и в некоторых местах, куда пробилось солнце, — лужи вперемешку с грязью.





«У меня есть совершенно белое пальто. Вот как раз сейчас в нем ходить. Я его купила в том году. Очень мне понравилось тем, что было таким ярким — вау! Купила, надела раза три, и потом пришлось его отдать в химчистку. Пальто стоило 7000 руб. А химчистка — 1300 руб. Так что, если часто его носить, химчистка обойдется дороже самой вещи. Да и сейчас, даже после химчистки, оно уже не такое, как было изначально. Теперь я стараюсь не брать такие яркие вещи. В нашем городе, это, к сожалению, непрактично», — вздохнула девушка.







Ближе к концу маршрута Инна завернула в Центральный парк. Дорожки здесь не особо отличались от неубранной ул. Мичурина — снег, лед и полузамерзшие лужи. «Даже можно на коньки вставать», — с улыбкой заметила Инна.













Еще раз проверяем количество грязи на кедах девушки в районе ул. Ядринцевская, возле Центрального парка. Инна удивляется: у нее и в мыслях не было, что испачкать обувь можно настолько хорошо и быстро.







«Я думала, что пройду аккуратненько. Но мы ведь и не лезли в грязь, старались обходить лужи. А результат меня поразил — насколько обувь стала грязной. Теперь вот и думаешь, а стоит ли вообще после такого брать светлую обувь. Я хожу много и для меня вопрос практичности стоит на первом месте», — заметила Инна Куприяшкина.





Длина всего маршрута прогулки составила немногим более 3 км — вот как изменилась обувь Инны за те полчаса, что она провела на улице.







Кстати, похожий эксперимент накануне провели наши коллеги — журналисты НГС в Омске и Красноярске. В Омске тоже прошли чуть больше километра по центральным улицам города в светлой обуви. Сравните, какой город весной грязнее:





На фото слева обувь участницы эксперимента в Омске, справа — в Новосибирске

А вот в Красноярске вся грязь давно высохла — там уже не первую неделю стоит плюсовая температура. Оттого и ботинки гулявшего по городу корреспондента остались чистыми.









