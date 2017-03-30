Квартал на пнях

Жители поселка Ложок у Академгородка обнаружили, что березовый лес, с которым граничат их участки, отдан под застройку, а на территорию, где еще год назад была такая же лесополоса, уже готовится выйти крупный застройщик. В апреле должны пройти публичные слушания, и местные жители намерены отстоять привычные им места прогулок как рекреационные зоны. НГС.НОВОСТИ узнали, когда и кем выделялись участки и что построят на задворках Академгородка.

Жители поселка Ложок обнаружили, что часть березового леса, которую они считали территорией общего пользования и которая отделяла поселок от дороги, нарезана на участки и предназначена для индивидуальных домов и комплексной застройки. «Мы смотрели на карты и видели, что это территория общего пользования, мы жили спокойно. Потом увидели объявление, что в наших краях участок продается», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Ложка, представившаяся Натальей.







Березовая лесополоса по соседству с жилыми домами Ложка определена под застройку







Согласно данным Публичной кадастровой карты, площади на севере поселка разделены на более чем 20 участков. Два наиболее крупных из них, площадью свыше 78 тыс. кв. м, предназначены для комплексного жилищного строительства, остальные (площадью около 1 тыс. кв. м) — для индивидуального. Большая часть участков поставлена на кадастровый учет совсем недавно — в период с сентября 2016 по январь 2017 года.





Пока еще заросшие березами участки были сформированы в конце 2016 – начале 2017 годов







В администрации Барышевского сельсовета в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ сообщили, что указанная территория относится к зоне застройки индивидуальными жилыми домами и не является территорией общего пользования, а рекреационной зоной никогда не была. «Данная территория предоставлялась в собственность гражданам и в аренду в целях комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства в период с 2015-2016 года», — следует из ответа администрации.







Согласно карте градостроительного зонирования поселка Ложок, приложенной к документации публичных слушаний, назначенных на 17 апреля, значительная часть сегодняшнего березняка отнесена к зоне жилой застройки специального назначения. Часть территории, уже определенная под застройку индивидуальными жилыми домами, при этом находится в зоне территории общего пользования. «Планы [администрации] сделаны так, что не накладываются на кадастровые. Человек без образования специального не может особо соотнести, что на их плане, а что на кадастровом плане», — считает жительница поселка Наталья.







По документам публичных слушаний, под застройку должна быть отдана только часть леса







Местные жители опасаются, что на публичных слушаниях будет утвержден проект планировки, разрешающий в Ложке высотное строительство. По их данным, один из крупных участков на севере поселка уже передан группе «ПТК-30» и может быть застроен именно высотными домами.







В компании «ПТК-30» подтвердили, что участок площадью чуть более 78,9 тыс. кв. м передан им под комплексное строительство на правах аренды, однако заверили, что в планах застройщика только малоэтажные дома. «Никакой высотной застройки не планировалось изначально. Проект предполагает строительство шести 4-этажных домов класса комфорт-плюс», — рассказали в компании.







На одном из самых больших участков планируется строительство шести 4-этажных домов





Документация для строительства пока только готовится, однако в «ПТК-30» рассчитывают получить необходимые разрешения в апреле 2017 года и летом начать строительство. Сейчас на площадке отработан грунт и удалены кустарники — это, утверждает Наталья, привело к «снежному плену» в поселке: «Нас всю зиму переметало, мы выехать не могли. У нас низина, если нас [и с той стороны] вырубят, нас заметет вообще со всех сторон».







Жители Ложка уже направили обращения главе Новосибирского района Василию Борматову, руководителю областного минстроя Сергею Боярскому и губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому, однако официальных ответов пока не получили.







Жители расположенного в низине Ложка пожаловались, что вырубка деревьев на площадке «ПТК-30» привела к снежным заносам на дорогах





Сейчас жители собирают документацию и подписи для участия в публичных слушаниях, а также планируют пожаловаться в областной департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. Как объяснила Наталья, жители намерены добиться перевода участков леса в рекреационную зону, чтобы пресечь любые на них посягательства. «По Лесному кодексу, мы почитали, мы имеем на эту полосу право, не потому, что мы такие противные, а потому, что есть такой закон. Нам объяснили, что все это трудно, сложно. Пока мы пытаемся без судов, без юристов, мы надеемся, что есть в стране здравый смысл и люди, которые могут нас услышать и понять, что у нас есть власть», — добавила она.

