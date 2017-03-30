С блэкджеком и шлюпками

В честь 80-летия области чиновники потратят деньги на 140 мероприятий — в их числе оказались шлюпочный агитпоход, фестиваль «у лявонихи» и установка памятника в лесу, которые повергли экспертов в шок

С блэкджеком и шлюпками

В этом году Новосибирская область отмечает 80-летие — в честь этого власти решили устроить более сотни мероприятий. День рождения региона уже оброс досадными казусами — то медали окажутся раскрашенными под итальянский флаг, то эмблема вызовет мощный шквал народного негодования. НГС.НОВОСТИ решили разобраться, как именно область отметит юбилей, изучив программу и найдя в ней немало любопытного и странного — например, шлюпочный агитпоход, таинственную процедуру "имянаречения" в загсе и установку стелы в самом центре области. А также попросили организаторов массовых городских праздников оценить программу, которую подготовили чиновники, — и очень огорчили их описанием того, как НСО отметит свой юбилей.

План мероприятий в честь 80-летия Новосибирской области опубликован на сайте правительства и губернатора НСО — в списке 140 событий. Большинство из них — это районные творческие конкурсы, подготовка благодарственных писем губернатора, «ярмарки достижений», а также патриотические викторины и концерты.


В пресс-службе губернатора затруднились подсчитать, сколько областной бюджет потратит денег на праздник. «Отдельной строкой в бюджете Новосибирской области выделение средств на проведение юбилейных мероприятий, связанных с празднованием 80-летия Новосибирской области, не предусмотрено», — заявили в правительстве, пояснив, что многие из мероприятий финансируются по линии других областных и федеральных программ.


На прошлый, 75-летний, юбилей на областные праздники потратили около 20 млн руб., рассказывали в 2012 году в министерстве культуры.


Так, из ближайших апрельских событий — фестиваль национального танца «Сибирская карусель», межрегиональный фестиваль-конкурс татарской культуры «Себер йолдызлары», открытый фестиваль народного творчества «Сибирские россыпи», посвященный творчеству братьев Заволокиных, научно-практическая конференция «Эврика». В мае пройдут детский литературный фестиваль «Сливаются славянские истоки» и выставка «Развитие агломераций России».


Ближе к осени обещают духовно-просветительскую акцию «Поезд Памяти "За духовное возрождение России"», спортивные соревнования среди депутатов районов НСО, массовая сдача норм ГТО, выставки под открытым небом, студенческие и школьные концерты, а также фестиваль белорусского творчества «В гостях у лявонихи» (в переводе с белорусского — возлюбленная, жена).


А в планах загса — торжественно провести церемонию «имянаречения первенцев в семье, близнецов и детей, родившихся в многодетных семьях» и устроить несколько мероприятий «с целью пропаганды семейных ценностей».


Также власти пообещали в течение года по-особенному оформить улицы городов области. Однако вопрос, как именно, в пресс-службе правительства оставили без ответа, максимально кратко пояснив, что он находится «на контроле в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области». Так же в пресс-службе отреагировали и на просьбу НГС.НОВОСТИ прокомментировать, когда и где пройдет установка памятной стелы «Географический центр Новосибирской области». «Пока ничего нет, зачем рассказывать? Цель какая — рассказывать о том, чего нет? Работы ведутся, вдруг на каком-то этапе что-то изменится. Несерьезно это все. Пока этого нету, пока еще никого не касается — если дома нету, зачем говорить о том, как хорошо в нем жить?» — заявили в информационно-аналитическом отделе ТУАД «Сибирь», который указан в плане мероприятий как один из исполнителей по установке стелы.


По данным группы авторов статьи «Географический центр Новосибирской области», опубликованной в журнале Interexpo Geo Siberia в 2015 году, это место находится в 6 км на юго-запад от центра райцентра Убинское. Спутниковые снимки Google maps по указанным авторами статьи координатам подсказывают, что центр области довольно неудачно оказался в лесостепи вдали от крупных дорог.


Шествие по Красному проспекту на 75-летие НСО
Шествие по Красному проспекту на 75-летие НСО

Летом в области стартует молодежный 350-километровый шлюпочный агитпоход вдоль побережья Обского моря с 10 по 30 июля. В министерстве региональной политики пояснили, что поход на шлюпках посвящен 75-летию Сталинградской битвы, а участвовать в нем будут курсанты Новониколаевского кадетского корпуса спасателей и ученики подростковых клубов морского профиля — всего 30 человек. Они поедут на трех деревянных парусно-гребных шлюпках (ЯЛ-6) и будут преодолевать по 20–40 км в день под присмотром МЧС и врача, останавливаться в селах и городах и общаться с ветеранами.


«Шлюпочный агитпоход серии "Победа" призван повысить и закрепить у подростков и молодежи интерес к истории родного края, развить у них любознательность, трудолюбие, товарищескую взаимовыручку, привить им уважение к воинскому и трудовому подвигу их земляков, защитивших страну от фашистского порабощения», — пояснили в министерстве.


Еще один военно-исторический клуб — «Сибирская гвардия» — организует 800-километровый автопробег реставраторов по Новосибирской области и Алтайскому краю с 25 по 28 сентября.


Опрошенные НГС.НОВОСТИ эксперты — профессиональные организаторы массовых мероприятий в Новосибирске — единогласно заявили, что большинство праздников носят формальный, «протокольный» характер. «Городские мероприятия делаются по шаблону, разработанному, наверное, еще в Советском Союзе.


Совершенно непонятна целевая аудитория, никто не учитывает реальные интересы людей. Формат мероприятий традиционный и официальный. У нас все внимание форме и никакого содержания. Найдите 10 отличий этого праздника от другого.


У нас что, в городе мало хороших режиссеров, есть недостаток в артистах и специалистах?» — возмутился руководитель агентства праздников «Три Пятнадцать» Сергей Рузавин.


Организатор многотысячного молодежного шествия «Монстрация» Артем Лоскутов высказался еще резче. «Ну почему вообще кто-то ждет от новосибирских властей неколхозных мероприятий, неколхозного дизайна, неколхозных идей? Когда они успели дать повод для таких ожиданий?» — отрезал он.


По мнению Алексея Казаринова (фестиваль «Живая вода»), программе празднования 80-летия области не хватает крупных массовых концертов с интересными артистами и в Новосибирске, и в районах области. «Я бы сделал в городе очень много состоявшихся международных культурных событий — и театральных, и кинематографических. Город — это ведь тоже область, а жители и гости города — тоже часть области. Договорился бы с городом, чтобы и День города приурочить к 80-летию. Это было бы объединение ресурсов, которое бы позволило сэкономить энергию и деньги», — посоветовал эксперт. 


Он также привел в пример уже «раскрученные» бренды НСО — Колывань и Сузун, которые устроители юбилея обошли стороной.


С блэкджеком и шлюпками

Подготовка к 80-летию Новосибирской области началась еще в прошлом году с разработки символики. В феврале специальный художественный совет праздника определился с эмблемой — ее нарисовал бывший главный художник Новосибирска Юрий Бурика, который попытался отразить в ней «оттенки сибирской природы». Горожане и профессиональные дизайнеры раскритиковали проект, но власти не стали менять дизайн эмблемы.


Еще один скандал, связанный с 80-летием области, разгорелся месяц назад — медали к юбилею региона по ошибке раскрасили под итальянский флаг. В правительстве объяснили, что и вправду допустили промах, но пообещали его исправить за 10 тыс. руб. Сами медали — 50 тыс. комплектов — обошлись области в 17 млн руб.

Мария Морсина
Фото Стаса Соколова (1, 2), Алексея Игнатовича (3)

Прочтений: 877
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено