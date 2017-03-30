С блэкджеком и шлюпками

В честь 80-летия области чиновники потратят деньги на 140 мероприятий — в их числе оказались шлюпочный агитпоход, фестиваль «у лявонихи» и установка памятника в лесу, которые повергли экспертов в шок

В этом году Новосибирская область отмечает 80-летие — в честь этого власти решили устроить более сотни мероприятий. День рождения региона уже оброс досадными казусами — то медали окажутся раскрашенными под итальянский флаг, то эмблема вызовет мощный шквал народного негодования. НГС.НОВОСТИ решили разобраться, как именно область отметит юбилей, изучив программу и найдя в ней немало любопытного и странного — например, шлюпочный агитпоход, таинственную процедуру "имянаречения" в загсе и установку стелы в самом центре области. А также попросили организаторов массовых городских праздников оценить программу, которую подготовили чиновники, — и очень огорчили их описанием того, как НСО отметит свой юбилей.

План мероприятий в честь 80-летия Новосибирской области опубликован на сайте правительства и губернатора НСО — в списке 140 событий. Большинство из них — это районные творческие конкурсы, подготовка благодарственных писем губернатора, «ярмарки достижений», а также патриотические викторины и концерты.







В пресс-службе губернатора затруднились подсчитать, сколько областной бюджет потратит денег на праздник. «Отдельной строкой в бюджете Новосибирской области выделение средств на проведение юбилейных мероприятий, связанных с празднованием 80-летия Новосибирской области, не предусмотрено», — заявили в правительстве, пояснив, что многие из мероприятий финансируются по линии других областных и федеральных программ.





На прошлый, 75-летний, юбилей на областные праздники потратили около 20 млн руб., рассказывали в 2012 году в министерстве культуры.







Так, из ближайших апрельских событий — фестиваль национального танца «Сибирская карусель», межрегиональный фестиваль-конкурс татарской культуры «Себер йолдызлары», открытый фестиваль народного творчества «Сибирские россыпи», посвященный творчеству братьев Заволокиных, научно-практическая конференция «Эврика». В мае пройдут детский литературный фестиваль «Сливаются славянские истоки» и выставка «Развитие агломераций России».







Ближе к осени обещают духовно-просветительскую акцию «Поезд Памяти "За духовное возрождение России"», спортивные соревнования среди депутатов районов НСО, массовая сдача норм ГТО, выставки под открытым небом, студенческие и школьные концерты, а также фестиваль белорусского творчества «В гостях у лявонихи» (в переводе с белорусского — возлюбленная, жена).





А в планах загса — торжественно провести церемонию «имянаречения первенцев в семье, близнецов и детей, родившихся в многодетных семьях» и устроить несколько мероприятий «с целью пропаганды семейных ценностей».







Также власти пообещали в течение года по-особенному оформить улицы городов области. Однако вопрос, как именно, в пресс-службе правительства оставили без ответа, максимально кратко пояснив, что он находится «на контроле в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области». Так же в пресс-службе отреагировали и на просьбу НГС.НОВОСТИ прокомментировать, когда и где пройдет установка памятной стелы «Географический центр Новосибирской области». «Пока ничего нет, зачем рассказывать? Цель какая — рассказывать о том, чего нет? Работы ведутся, вдруг на каком-то этапе что-то изменится. Несерьезно это все. Пока этого нету, пока еще никого не касается — если дома нету, зачем говорить о том, как хорошо в нем жить?» — заявили в информационно-аналитическом отделе ТУАД «Сибирь», который указан в плане мероприятий как один из исполнителей по установке стелы.





По данным группы авторов статьи «Географический центр Новосибирской области», опубликованной в журнале Interexpo Geo Siberia в 2015 году, это место находится в 6 км на юго-запад от центра райцентра Убинское. Спутниковые снимки Google maps по указанным авторами статьи координатам подсказывают, что центр области довольно неудачно оказался в лесостепи вдали от крупных дорог.





Шествие по Красному проспекту на 75-летие НСО

Летом в области стартует молодежный 350-километровый шлюпочный агитпоход вдоль побережья Обского моря с 10 по 30 июля. В министерстве региональной политики пояснили, что поход на шлюпках посвящен 75-летию Сталинградской битвы, а участвовать в нем будут курсанты Новониколаевского кадетского корпуса спасателей и ученики подростковых клубов морского профиля — всего 30 человек. Они поедут на трех деревянных парусно-гребных шлюпках (ЯЛ-6) и будут преодолевать по 20–40 км в день под присмотром МЧС и врача, останавливаться в селах и городах и общаться с ветеранами.





«Шлюпочный агитпоход серии "Победа" призван повысить и закрепить у подростков и молодежи интерес к истории родного края, развить у них любознательность, трудолюбие, товарищескую взаимовыручку, привить им уважение к воинскому и трудовому подвигу их земляков, защитивших страну от фашистского порабощения», — пояснили в министерстве.







Еще один военно-исторический клуб — «Сибирская гвардия» — организует 800-километровый автопробег реставраторов по Новосибирской области и Алтайскому краю с 25 по 28 сентября.





Опрошенные НГС.НОВОСТИ эксперты — профессиональные организаторы массовых мероприятий в Новосибирске — единогласно заявили, что большинство праздников носят формальный, «протокольный» характер. «Городские мероприятия делаются по шаблону, разработанному, наверное, еще в Советском Союзе.





Совершенно непонятна целевая аудитория, никто не учитывает реальные интересы людей. Формат мероприятий традиционный и официальный. У нас все внимание форме и никакого содержания. Найдите 10 отличий этого праздника от другого.





У нас что, в городе мало хороших режиссеров, есть недостаток в артистах и специалистах?» — возмутился руководитель агентства праздников «Три Пятнадцать» Сергей Рузавин.





Организатор многотысячного молодежного шествия «Монстрация» Артем Лоскутов высказался еще резче. «Ну почему вообще кто-то ждет от новосибирских властей неколхозных мероприятий, неколхозного дизайна, неколхозных идей? Когда они успели дать повод для таких ожиданий?» — отрезал он.





По мнению Алексея Казаринова (фестиваль «Живая вода»), программе празднования 80-летия области не хватает крупных массовых концертов с интересными артистами и в Новосибирске, и в районах области. «Я бы сделал в городе очень много состоявшихся международных культурных событий — и театральных, и кинематографических. Город — это ведь тоже область, а жители и гости города — тоже часть области. Договорился бы с городом, чтобы и День города приурочить к 80-летию. Это было бы объединение ресурсов, которое бы позволило сэкономить энергию и деньги», — посоветовал эксперт.





Он также привел в пример уже «раскрученные» бренды НСО — Колывань и Сузун, которые устроители юбилея обошли стороной.





Подготовка к 80-летию Новосибирской области началась еще в прошлом году с разработки символики. В феврале специальный художественный совет праздника определился с эмблемой — ее нарисовал бывший главный художник Новосибирска Юрий Бурика, который попытался отразить в ней «оттенки сибирской природы». Горожане и профессиональные дизайнеры раскритиковали проект, но власти не стали менять дизайн эмблемы.







Еще один скандал, связанный с 80-летием области, разгорелся месяц назад — медали к юбилею региона по ошибке раскрасили под итальянский флаг. В правительстве объяснили, что и вправду допустили промах, но пообещали его исправить за 10 тыс. руб. Сами медали — 50 тыс. комплектов — обошлись области в 17 млн руб.

