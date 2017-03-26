«Этот город наш!»

В центре Новосибирска устроили митинг против коррупции, который власти попытались запретить, но разрешил суд, — на него пришли больше 4 тысяч человек с желтыми уточками

«Этот город наш!» (онлайн-репортаж)

Митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального против коррупции под названием «Он вам не Димон» начался сегодня в 14:00 в сквере у театра «Глобус». Еще в пятницу его перспективы были неясными, поскольку власти так и не согласовали с организаторами площадку для проведения акции. Однако вчера Центральный районный суд Новосибирска признал незаконным отказ мэрии города в согласовании митинга. В результате сейчас организаторы, с одной стороны, имеют на руках решение суда, с другой — отсутствие формального согласования. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на месте событий и в режиме онлайн передавали подробности с места событий.

Организаторы митинга требуют расследования коррупционных схем, с помощью которых, по их мнению, премьер-министр России Дмитрий Медведев получил в распоряжение имущество, совершенно не сопоставимое с его официальными доходами. Суть обвинений изложена в документальном фильме «Он вам не Димон», который только на канале Алексея Навального в YouTube уже набрал больше 11 млн просмотров. Власти так и не согласовали с организаторами площадку для проведения акции. Однако вчера Центральный районный суд Новосибирска признал незаконным отказ мэрии города в согласовании митинга.


У театра собираются участники митинга — по оценкам корреспондентов НГС.НОВОСТИ, уже сейчас у фонтана около 1000 человек, в основном, молодежь возрастом около 20 лет. В сквере неподалеку от здания метрополитена собирают агитационные кубы.


За несколько минут до начала акции в сквере собралось около 1000 митингующих 
За несколько минут до начала акции в сквере собралось около 1000 митингующих 


Накануне в Новосибирске сторонники Навального развернули бурную деятельность для того, чтобы привлечь горожан на митинг. В частности, листовки акции активно раздавали на митинге против роста тарифов ЖКХ, который проходил в субботу.

Возле памятника Высоцкому часть тротуара огорожена забором, рядом — большая куча песка. Напомним, что отказ в проведении митинга мэрия аргументировала ремонтом проваливающейся плитки в сквере. Рабочих, которые бы им занимались, пока поблизости корреспонденты НГС.НОВОСТИ не заметили.

«Этот город наш!» (онлайн-репортаж)


Поначалу публика собирается у фонтана, но потом как-то сами собой люди устремляются к другой стороне сквера, обходя по кругу пустоту, которую защищают вставленные накануне ограждения. 



«Этот город наш!» (онлайн-репортаж)


Появились плакаты. 


В толпе можно заметить как самодельные плакаты, так и напечатанные в одном стиле
В толпе можно заметить как самодельные плакаты, так и напечатанные в одном стиле


«Этот город наш!» (онлайн-репортаж)


Некоторые митингующие настроены особенно решительно. Хотя по сути этого заявления в принципе трудно что-то возразить

«Этот город наш!» (онлайн-репортаж)


Организаторы акции пытаются соорудить сцену — толпа митингующих не дает им прохода. Корреспондент отмечает, что полицейских на митинге очень мало.


Митингующие плотно толпятся и мешают организаторам 
Митингующие плотно толпятся и мешают организаторам 


Символом митинга стала желтая уточка. Ее можно увидеть на некоторых плакатах. По словам участников акции, в предыдущем видео говорилось о даче Медведева с домом для уток, и теперь это стало интернет-мемом. 


«Уточка Медведева» на плакатах новосибирцев
«Уточка Медведева» на плакатах новосибирцев


«Этот город наш!» (онлайн-репортаж)


«Этот город наш!» (онлайн-репортаж)



Кроме уточек у пришедших на митинг можно видеть, надетые на шею кроссовки или кеды. Это намек на кроссовки из фильма "Он вам не Димон", с которых там начинается расследование.

«Этот город наш!» (онлайн-репортаж)



Организаторы задерживаются с началом и попросили пришедших немного подождать. Часть людей пришли в Первомайский сквер. Число людей, по оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, перевалило за 2 тыс. человек. Заиграла песня Виктора Цоя «Мы ждем перемен». Слышатся крики из толпы: «Давайте митинговать!».


Число участников акции перевалило за 2 тыс. человек
Число участников акции перевалило за 2 тыс. человек


Активист партии Навального Андрей Гладченко вышел на сцену. Он похвалил пришедших на митинг молодых людей. «Мы хотим, чтобы страна принадлежала нам. Коррупция — это огромная масса чиновников. Но есть люди, которые готовы бороться. Такая страна нас не устраивает», — объявил он новосибирцам.


«Этот город наш!» (онлайн-репортаж)


Митинтующим включили по громкой связи трансляцию обращения Алексея Навального, который, судя по всему, говорит по телефону находясь у себя в квартире. "Я горжусь Новосибирском, горжусь быть частью людей, которые верят, что в их стране возможны изменения", говорит оппозиционер.


«Этот город наш!» (онлайн-репортаж)


На сцене выступила Светлана Каверзина, руководитель местного отделения партии «Яблоко», и депутат Аркадий Янковский. Толпа скандирует: «Долой эту власть!».


«Этот город наш!» (онлайн-репортаж)


На сцене выступают участники митинга. Мать троих детей рассказала, что раньше ей было все равно, но после фильма оказалась возмущена, что у нее нет своей квартиры.


«Этот город наш!» (онлайн-репортаж)

А девушка, которая представилась, как школьный учитель, сравнила нынешнее время с эпохой правления царя Николая I и заявила, что "возвращения самодержавия нельзя допускать".

«Этот город наш!» (онлайн-репортаж)


Митингующие скандируют: «Этот город наш!».


Митинг подходит к концу. В небо взлетели надувные желтые утки. Под занавес Андрей Гладченко просит "помочь пенсионерам"  (речь идет о  митингов против повышения тарифов ЖКХ). А в завершении добавляет немного предвыборной агитации: «Самый лучший путь изменить что-то — это прийти на выборы. Власть обязана быть сменяемой».


«Этот город наш!» (онлайн-репортаж)


Из динамиков звучит песня «Марионетки» группы «Машина времени». Люди начали расходиться. Они заполнили окрестные улицы. 


Толпа людей после митинга на Октябрьской магистрали 
Толпа людей после митинга на Октябрьской магистрали 


Корреспондент НГС.НОВОСТИ отмечает: сотрудников полиции во время митинга было практически не видно, акция прошла мирно.


«Этот город наш!» (онлайн-репортаж)


Фотография с квадрокоптера позволяет оценить количество участников:

А вот и видео с него.

Судя по этим съемкам сверху, в митинге приняли участие как минимум 4-4,5 тыс. человек. Это, пожалуй самая массовая акция протеста в Новосибирске за последние годы.




Стас Соколов
Фото автора, Александра Ощепкова

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