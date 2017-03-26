«Этот город наш!»

В центре Новосибирска устроили митинг против коррупции, который власти попытались запретить, но разрешил суд, — на него пришли больше 4 тысяч человек с желтыми уточками

Митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального против коррупции под названием «Он вам не Димон» начался сегодня в 14:00 в сквере у театра «Глобус». Еще в пятницу его перспективы были неясными, поскольку власти так и не согласовали с организаторами площадку для проведения акции. Однако вчера Центральный районный суд Новосибирска признал незаконным отказ мэрии города в согласовании митинга. В результате сейчас организаторы, с одной стороны, имеют на руках решение суда, с другой — отсутствие формального согласования. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на месте событий и в режиме онлайн передавали подробности с места событий.

Организаторы митинга требуют расследования коррупционных схем, с помощью которых, по их мнению, премьер-министр России Дмитрий Медведев получил в распоряжение имущество, совершенно не сопоставимое с его официальными доходами. Суть обвинений изложена в документальном фильме «Он вам не Димон», который только на канале Алексея Навального в YouTube уже набрал больше 11 млн просмотров. Власти так и не согласовали с организаторами площадку для проведения акции. Однако вчера Центральный районный суд Новосибирска признал незаконным отказ мэрии города в согласовании митинга.





13:48

У театра собираются участники митинга — по оценкам корреспондентов НГС.НОВОСТИ, уже сейчас у фонтана около 1000 человек, в основном, молодежь возрастом около 20 лет. В сквере неподалеку от здания метрополитена собирают агитационные кубы.





За несколько минут до начала акции в сквере собралось около 1000 митингующих





Накануне в Новосибирске сторонники Навального развернули бурную деятельность для того, чтобы привлечь горожан на митинг. В частности, листовки акции активно раздавали на митинге против роста тарифов ЖКХ, который проходил в субботу.

13:51

Возле памятника Высоцкому часть тротуара огорожена забором, рядом — большая куча песка. Напомним, что отказ в проведении митинга мэрия аргументировала ремонтом проваливающейся плитки в сквере. Рабочих, которые бы им занимались, пока поблизости корреспонденты НГС.НОВОСТИ не заметили.





Поначалу публика собирается у фонтана, но потом как-то сами собой люди устремляются к другой стороне сквера, обходя по кругу пустоту, которую защищают вставленные накануне ограждения.















14:01

Появились плакаты.





В толпе можно заметить как самодельные плакаты, так и напечатанные в одном стиле











Некоторые митингующие настроены особенно решительно. Хотя по сути этого заявления в принципе трудно что-то возразить







14:09

Организаторы акции пытаются соорудить сцену — толпа митингующих не дает им прохода. Корреспондент отмечает, что полицейских на митинге очень мало.





Митингующие плотно толпятся и мешают организаторам





14:13

Символом митинга стала желтая уточка. Ее можно увидеть на некоторых плакатах. По словам участников акции, в предыдущем видео говорилось о даче Медведева с домом для уток, и теперь это стало интернет-мемом.





«Уточка Медведева» на плакатах новосибирцев

















Кроме уточек у пришедших на митинг можно видеть, надетые на шею кроссовки или кеды. Это намек на кроссовки из фильма "Он вам не Димон", с которых там начинается расследование.











14:23

Организаторы задерживаются с началом и попросили пришедших немного подождать. Часть людей пришли в Первомайский сквер. Число людей, по оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, перевалило за 2 тыс. человек. Заиграла песня Виктора Цоя «Мы ждем перемен». Слышатся крики из толпы: «Давайте митинговать!».







Число участников акции перевалило за 2 тыс. человек





14:35

Активист партии Навального Андрей Гладченко вышел на сцену. Он похвалил пришедших на митинг молодых людей. «Мы хотим, чтобы страна принадлежала нам. Коррупция — это огромная масса чиновников. Но есть люди, которые готовы бороться. Такая страна нас не устраивает», — объявил он новосибирцам.











14:42

Митинтующим включили по громкой связи трансляцию обращения Алексея Навального, который, судя по всему, говорит по телефону находясь у себя в квартире. "Я горжусь Новосибирском, горжусь быть частью людей, которые верят, что в их стране возможны изменения", говорит оппозиционер.











На сцене выступила Светлана Каверзина, руководитель местного отделения партии «Яблоко», и депутат Аркадий Янковский. Толпа скандирует: «Долой эту власть!».









14:54

На сцене выступают участники митинга. Мать троих детей рассказала, что раньше ей было все равно, но после фильма оказалась возмущена, что у нее нет своей квартиры.







А девушка, которая представилась, как школьный учитель, сравнила нынешнее время с эпохой правления царя Николая I и заявила, что "возвращения самодержавия нельзя допускать".





Митингующие скандируют: «Этот город наш!».





14:57

Митинг подходит к концу. В небо взлетели надувные желтые утки. Под занавес Андрей Гладченко просит "помочь пенсионерам" (речь идет о митингов против повышения тарифов ЖКХ). А в завершении добавляет немного предвыборной агитации: «Самый лучший путь изменить что-то — это прийти на выборы. Власть обязана быть сменяемой».











15:06

Из динамиков звучит песня «Марионетки» группы «Машина времени». Люди начали расходиться. Они заполнили окрестные улицы.





Толпа людей после митинга на Октябрьской магистрали





15:10

Корреспондент НГС.НОВОСТИ отмечает: сотрудников полиции во время митинга было практически не видно, акция прошла мирно.









15:13

Фотография с квадрокоптера позволяет оценить количество участников:

А вот и видео с него.



Судя по этим съемкам сверху, в митинге приняли участие как минимум 4-4,5 тыс. человек. Это, пожалуй самая массовая акция протеста в Новосибирске за последние годы.













