Человек из подземелья

Мэр со скандалом уволил начальника метрополитена Андрея Ксензова за слишком высокую зарплату — НГС.НОВОСТИ вспомнили, что он успел сделать для подземки, и узнали, чем не угодил начальству

Во вторник, 21 марта, мэр Анатолий Локоть неожиданно уволил главу новосибирской подземки Андрея Ксензова. Свое решение глава города объяснил «нарушением финансовой дисциплины» Ксензовым, в частности тем, что тот делал необоснованные надбавки к своей зарплате. Андрей Ксензов руководил новосибирским метро около 2 лет. Корреспондент НГС.НОВОСТИ вспомнила, что уволенный начальник метро успел сделать для пассажиров, и узнала, чем он не угодил мэру.

Официальную причину увольнения начальника новосибирского метро Андрея Ксензова мэр Анатолий Локоть озвучил в прямом эфире на радио «Городская волна» во вторник, 21 марта. «Прежде всего претензия — нарушение лично руководителем финансовой дисциплины. Нельзя так вольно обращаться с собственной зарплатой», — объяснил мэр, отметив, что надбавки у руководителя подземки доходили до 100 тыс. руб.







Кто станет новым начальником метрополитена, пока непонятно. Сейчас временно исполняющим обязанности назначили одного из руководителей технической службы метро — Михаила Сидорова, сообщил источник в метрополитене.







Во главе новосибирского метропополитена Ксензов был с мая 2015 года по март 2017 года

Андрей Ксензов получил должность начальника новосибирского метро в мае 2015 года. Перед этим он занимал пост вице-мэра Новосибирска и курировал экономический блок — на эту должность его позвал Анатолий Локоть сразу после досрочных выборов главы города в 2014 году. Сам Ксензов тоже был одним из ключевых участников той же предвыборной гонки, однако в последний момент снял свою кандидатуру в пользу Локтя. До этого Ксензов занимал пост вице-губернатора в правительстве Василия Юрченко, а еще раньше — работал в системе мэрии, сначала в администрации Калининского района, затем руководителем главного управления благоустройства и озеленения и транспортного департамента, а при мэре Владимире Городецком был его первым заместителем.





Став начальником новосибирского метро, Андрей Ксензов сразу заявил о том, с чего начнет работу в метро — с ремонта подвижного состава и повышения уровня комфорта пассажиров. Еще одно из стартовых обещаний Ксензова — поиск дополнительных источников дохода для метро. Он заявлял, что не собирается возвращать киоски в переходы и «превращать всю подземку в постоянную барахолку», а самое главное — это комфорт пассажира, «на которого мы должны молиться», подчеркивал начальник метро.





Также новый начальник говорил о необходимости продолжить строительство Дзержинской линии метро — деньги на это, по его мнению, местные власти могли заложить в бюджет на 2016–2018 годы. Впрочем, строительство метро продолжено не было, а самый актуальный из проектов на обсуждении городских властей — завершение 2-го перегона между «Золотой Нивой» и «Березовой Рощей».





Ремонт подвижного состава в депо «Ельцовское»

Уже в июле 2015 года метрополитен отчитался о запуске капитально отремонтированного 4-вагонного состава на Ленинской линии. В конце декабря 2016 года метрополитен показал второй отремонтированный состав, который вышел на линию после капитального ремонта, — в нем установили камеры и электронные табло. Ежегодно метрополитен планировал ремонтировать по 2 состава из 4 вагонов каждый.







Пожалуй, одной из самых частых просьб пассажиров, которые звучали и в комментариях читателей на НГС, был туалет в метро — первая уборная открылась в августе 2015 года в переходе станции «Площадь Маркса». Позднее для пассажиров сделали туалеты на «Красном проспекте» и «Площади Ленина».







За последние 2 года при Ксензове в новосибирском метро появилось еще несколько сервисов для пассажиров, в том числе пункты подзарядки телефонов на всех станциях, оплата банковскими картами, бесплатный Wi-Fi, дополнительные скамейки.







В августе прошлого года Андрей Ксензов на одной из пресс-конференций неожиданно заявил о необходимости вернуть ларьки в переход на «Речном вокзале». «Это определенная потребность горожан, она не только здесь (на «Речном вокзале». — А.Б.). Она наблюдается на определенных станциях метрополитена, — пояснил Ксензов. — Товары народного потребления приобретают мимоходом. Не все ходят и любят ходить в большие супермаркеты, кто-то [ходит] в маленький киоск».







К концу 2016 года метро настолько обросло сервисами для пассажиров, что превратилось в целую подземную империю, где можно спокойно прожить день, не поднимаясь на поверхность.







Однако, несмотря на весь комфорт, пассажиропоток в метро в течение двух лет сокращался. По информации из отчетных документов на сайте метрополитена, в 2015 году он был на уровне 80,6 млн пассажиров (минус 8 % к предыдущему году), в 2016 году — уже около 79 миллионов (еще минус 2 %). При этом цена проезда в подземке не повышалась, новосибирское метро является одним из самых доступных в России, не без гордости сообщается в документах МУП. Но еще с осени прошлого года в городе всерьез обсуждается возможность повышения тарифа на проезд в метро до 23 руб.







При Ксензове в метро появилась возможность оплачивать проезд бесконтактными пластиковыми картами



Комплексно оценить, что именно происходит в МУП «Новосибирский метрополитен» — что на пользу, что во вред, — невозможно, считает политолог, председатель комиссии по транспорту Общественного экспертного совета при мэре по вопросам градостроительства Алексей Мазур. «Такие муниципальные учреждения у нас, к сожалению, очень закрыты. Никакого обещанного мэром мониторинга МУПов, их эффективности в реальности не произошло. С метрополитеном единственный критерий — работает ли он по расписанию, справляется ли с пассажиропотоком, — рассуждает эксперт. — По нему все было в порядке до Ксензова, все осталось в порядке и при Ксензове. Мы не знаем, что происходит с финансовой эффективностью, износом подвижного состава, безопасностью движения». В «СПАРК» нет финансовых показателей МУП за 2016 год, но известно, что в 2015 году метро получило выручку в размере 1,59 млрд руб. и чистый убыток — 248,9 млн руб.





По мнению главного конструктора КБ «Электротехнические комплексы и транспортные системы», доцента кафедры электротехнических комплексов НГТУ Михаила Никулина,





за последние 2 года в работе новосибирского метрополитена не было особых провалов и ухудшения качества работы. «Считаю, что большое достижение — это начало капитальных восстановительных ремонтов поездов и проработка сборки здесь у нас вагонов. Эта работа велась эффективно»,





— считает Никулин. Вместе с тем он отметил негативный момент, связанный с рекламой в подземке: «Чересчур увлекаются рекламой, тебе назойливо, прямо перед глазами наклеивают на стекло рекламу. Я считаю, что это низость и неуважение к людям», — высказал он свое возмущение.







Алексей Мазур считает, что назначение Ксензова на должность начальника новосибирского метрополитена было некой компенсацией за участие в избирательной кампании мэра, которое помогло Локтю одержать победу. «Видимо, вышел тот срок, которым считалось, что эти соглашения сохраняют силы, — рассуждает политолог. — А внутренние отношения между всеми участниками политического процесса и бывшими конкурентами-компаньонами — там говорить о дружбе, любви не приходится. Это все предметы торга, компромисса, шантажа, угроз и так далее. Желание избавиться от Ксензова, по-видимому, у команды мэра было давно, но почему это произошло именно сейчас, непонятно».