«Они по этому поводу не напрягаются»

Россию включили в топ-50 самых счастливых стран мира — НГС.НОВОСТИ выяснили, как живут в люди в государствах, оказавшихся нашими соседями по рейтингу

«Они по этому поводу не напрягаются»

В очередном «Докладе о мировом счастье» (World Happiness Report), который делают по заказу ООН с 2012 года, Россия вошла в число 50 самых счастливых стран мира, поднявшись за год с 56-го на 49-е место. Ближайшим соседом по рейтингу оказался Белиз — государство в Латинской Америке, а солнечный Узбекистан даже умудрился опередить нашу страну на два пункта. Корреспондент НГС поговорил с новосибирцами, которые побывали в странах, занявших близкие с Россией позиции, и стране, которая попала в лидеры, — чтобы понять, как счастье и несчастье выглядят вблизи.

Индекс счастья считают по заказу ООН с 2012 года — его создатели учитывают сразу несколько факторов, из которых непосредственно к богатству имеет отношение лишь ВВП на душу населения. Все остальное — ощущение заботы, здоровье, щедрость, честность и свобода — говорит скорее о характере взаимоотношений в стране в принципе. Так, например, свобода предполагает субъективное ощущение возможности выбора, а не просто наличие каких-то политических свобод. Под щедростью подразумевается то, насколько часто сами граждане страны занимаются пожертвованиями или оказывают какие-то услуги в качестве добровольцев. Честность означает отсутствие коррупции.


Лидерами рейтинга традиционно становятся страны Северной Европы: Норвегия (1-е место), Дания (2-е место) и Исландия (3-е место), а самые несчастные люди (по мнению составителей) живут в Танзании, Бурунди и Центральноафриканской Республике (153–155 места).


Россия вошла в число 50 самых счастливых стран мира, поднявшись с 56-го на 49-е место, оставив за спиной даже такие страны, как Япония (51-е) и Южная Корея (55-е). Последние, кстати, проиграли России именно за счет «свободы выбора» — люди в этих странах в большей степени чувствуют себя ограниченными в возможностях из-за существующих в обществе негласных запретов и обязательств. Корреспондент НГС.НОВОСТИ, внимательно изучив рейтинг, обнаружил, что ближайшим соседом нашей страны оказался далекий Белиз (50-е место), а соседний Узбекистан (47-е) даже назвали страной более счастливой, нежели Россия. И попросил новосибирцев, побывавших в этих странах (а также в возглавившей рейтинг Норвегии), сравнить увиденную жизнь местных с российскими реалиями.


Норвегия: депрессивное счастье

ВВП на душу населения: 69 300 долл. 

Средняя зарплата в год: 38 100 долл.


«Они по этому поводу не напрягаются»


Галина Ахметова (журналист):

«Норвегия — страна на любителя. Да, там стерильно чистые улицы, комфортабельный общественный транспорт с водителем в белой рубашке и галстуке. Но многим эта страна кажется жутко скучной и депрессивной. Там не искупаешься в ледяном море, не походишь по летним улочкам в платье, не поешь дешевых фруктов.


Во многих городах всегда пасмурно, или темно, или каждый день льет дождище. Коренные норвежцы практически с рождения закаляются, чтобы выжить в этих суровых условиях и не скончаться от простуд. Обычная картина: туристы в мае гуляют по городу в куртках, шапках, шарфах и перчатках, прикрываясь зонтиками. А местные жители шлепают в шортах и футболках.


От местных жителей я не раз слышала, что им скучно и грустно в этой серости и мокроте. Депрессия там считается настоящим заболеванием, за которое участковый терапевт дает 2-недельный больничный с рекомендацией слетать в Испанию и полечиться солнцем.


«Они по этому поводу не напрягаются»


Норвежцы крайне законопослушны, соблюдают правила, даже если они кажутся абсурдными. Например, есть такое правило — давать детям сладкое по субботам. А по остальным дням — не давать. Они истово пристегиваются везде, где только можно пристегнуться, на работе присутствуют четко по графику, например, с 8 до 16 — и ни минутой больше, бесконечно пьют чистую воду (бутылка всегда с собой), обязательно бегают в любую погоду и катаются на лыжах.


«Они по этому поводу не напрягаются»


Норвежцы любят кичиться свой свободой слова. Узнав, что ты из России, они непременно тебе расскажут, что СМИ на твоей родине несвободны: говорят и показывают только то, что угодно властям. А вот у них, у них можно говорить все что угодно — любое властное лицо обвинить в некомпетентности, например. А еще они гордятся своей общепризнанной толерантностью. Хотя… Пообщавшись с местными поглубже и подольше, можно заметить, что толерантность у некоторых колышется лишь на поверхности, а внутри прячется недовольство наплывом беженцев или открытыми гомосексуальными браками.


Самое главное качество личности норвежцев, которое я для себя выделила, — это контроль над своими эмоциями. Вот тут они точно несвободны. Северные люди, как правило, лишнего не скажут, не закричат, не заплачут, не пожалуются, не съездят вам по лицу и не наступят на ногу. Контроль и соблюдение внешних приличий — основа общения в Норвегии. Может быть, поэтому там так много клиник по лечению бессонницы и депрессии?».


Узбекистан: солнечная бедность

ВВП на душу населения: 6000 долл.

Средняя зарплата в год: 3000 долл.


«Они по этому поводу не напрягаются»


Денис Соболев (предприниматель):

«В целом люди в Узбекистане живут достаточно счастливо, как мне показалось. У них очень сильна взаимовыручка и традиции поддержки соседей и друзей. Как пример расскажу историю одной женщины, которая жила в одиночестве в одной из махаллей Ташкента (квартал. — С.С.). Обычная русская старушка, православная. У нее никого не было. И когда она умерла, соседи собрались и организовали ей достойные проводы по православному обычаю.


Вообще в Узбекистане очень силен традиционный уклад. И это выражается не столько в требованиях к одежде, например, сколько в отношении людей друг к другу и к старшим. Очень уважительно и доброжелательно априори.


«Они по этому поводу не напрягаются»


Если говорить о политических свободах, то с этим чуть сложнее, как мне показалось. Но там регион непростой, рядом Таджикистан и Афганистан, много всякой гадости идет через границы. Поэтому народ там немного насторожен и власти очень плотно держат руку на пульсе. При этом есть выбор, чем заниматься и как заниматься. У многих моих знакомых дети учатся в престижных вузах где-нибудь в Великобритании, например. Многие занимаются бизнесом. Вообще сложилось впечатление небогатой страны, где люди все равно хорошо живут, и что Узбекистан — страна предпринимателей. И предприимчивые там нормально себя чувствуют. Что же касается коррупции, то она там не воспринимается как какое-то очевидное зло. Это такая устоявшаяся форма экономических взаимоотношений. Они не напрягаются по этому поводу.


«Они по этому поводу не напрягаются»


Не могу ничего сказать про ВВП на душу населения, но питаются все очень хорошо. И много машин, в основном местного производства ("Дэу" и "Шевроле"). Узбеки очень трудолюбивы. Думаю, что КПД каждого конкретного узбека выше, чем у нас здесь.


О мерах социальной поддержки мне судить тоже сложно, но что могу сказать точно — медицина на нормальном уровне в больших городах. А так они друг друга очень хорошо поддерживают — это тоже форма социальной поддержки. В целом Узбекистан — отличное место, как мне показалось. Я туда скоро опять собираюсь».


Белиз: где-то в Латинской Америке

ВВП на душу населения: 8321 долл.

Средняя зарплата в год: 11 000 долл.


 
 


Инна Чумаченко (путешественница):

«Там очень дешевые фрукты и овощи, а вот мясо стоит примерно как и у нас. Много доступной готовой еды. Сама я там снимала квартиру, но не готовила, вообще смысла не было, потому что сытно поесть можно уже от 60–150 руб. Это будет салат, суп, свежая тортилья, кусок мяса или рыба с гарниром и литр типа нашего компота или сока свежевыжатого.


 
 


А вот лекарства дороже, чем у нас, причем намного. Но, с другой стороны, они в среднем лучше. При этом отношение к ним серьезнее, что ли. Например, нельзя просто так купить антибиотик, его продают только по рецепту. Но главный бонус — ты бесплатно при аптеке можешь сходить к терапевту. У меня, например, даже страховку не спрашивали, просто осмотрели и выписали то, что было нужно. При этом ощущение такое, что они там вообще не беспокоятся о лишнем весе. Все очень любят сладкое и мучное и пить "Кока-колу" литрами.


«Они по этому поводу не напрягаются»


Что касается взаимоотношений между людьми, то взаимопомощь развита нереально просто. Я такого, как там, нигде не видела, все готовы помочь, это вот не только меня как иностранки коснулось, это везде так. Так, например, когда в автобус или маршрутку входят, все здороваются и желают друг другу хорошего дня или вечера».


Справка: ВВП на душу населения в России 25 тыс. долл. Средняя зарплата в год: 7680 долл.


* Валовый внутренний продукт на душу населения по паритетной покупательной способности (т.е. сопоставленный с ценами на базовые товары и услуги) (www.cia.gov).

Стас Соколов
Фото pixabay.com (1), Галины Ахметовой (2), istockphoto.com (4), Essentials/iStock: AsianDream (3), Yulia-B (5), AL-Travelpicture (6), Tarzan9280 (7), sgoodwin4813 (8), JudyDillon (9), Roijoy (10)

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