«Они по этому поводу не напрягаются»

В очередном «Докладе о мировом счастье» (World Happiness Report), который делают по заказу ООН с 2012 года, Россия вошла в число 50 самых счастливых стран мира, поднявшись за год с 56-го на 49-е место. Ближайшим соседом по рейтингу оказался Белиз — государство в Латинской Америке, а солнечный Узбекистан даже умудрился опередить нашу страну на два пункта. Корреспондент НГС поговорил с новосибирцами, которые побывали в странах, занявших близкие с Россией позиции, и стране, которая попала в лидеры, — чтобы понять, как счастье и несчастье выглядят вблизи.

Индекс счастья считают по заказу ООН с 2012 года — его создатели учитывают сразу несколько факторов, из которых непосредственно к богатству имеет отношение лишь ВВП на душу населения. Все остальное — ощущение заботы, здоровье, щедрость, честность и свобода — говорит скорее о характере взаимоотношений в стране в принципе. Так, например, свобода предполагает субъективное ощущение возможности выбора, а не просто наличие каких-то политических свобод. Под щедростью подразумевается то, насколько часто сами граждане страны занимаются пожертвованиями или оказывают какие-то услуги в качестве добровольцев. Честность означает отсутствие коррупции.







Лидерами рейтинга традиционно становятся страны Северной Европы: Норвегия (1-е место), Дания (2-е место) и Исландия (3-е место), а самые несчастные люди (по мнению составителей) живут в Танзании, Бурунди и Центральноафриканской Республике (153–155 места).







Россия вошла в число 50 самых счастливых стран мира, поднявшись с 56-го на 49-е место, оставив за спиной даже такие страны, как Япония (51-е) и Южная Корея (55-е). Последние, кстати, проиграли России именно за счет «свободы выбора» — люди в этих странах в большей степени чувствуют себя ограниченными в возможностях из-за существующих в обществе негласных запретов и обязательств. Корреспондент НГС.НОВОСТИ, внимательно изучив рейтинг, обнаружил, что ближайшим соседом нашей страны оказался далекий Белиз (50-е место), а соседний Узбекистан (47-е) даже назвали страной более счастливой, нежели Россия. И попросил новосибирцев, побывавших в этих странах (а также в возглавившей рейтинг Норвегии), сравнить увиденную жизнь местных с российскими реалиями.





Норвегия: депрессивное счастье



ВВП на душу населения: 69 300 долл.



Средняя зарплата в год: 38 100 долл.











Галина Ахметова (журналист):

«Норвегия — страна на любителя. Да, там стерильно чистые улицы, комфортабельный общественный транспорт с водителем в белой рубашке и галстуке. Но многим эта страна кажется жутко скучной и депрессивной. Там не искупаешься в ледяном море, не походишь по летним улочкам в платье, не поешь дешевых фруктов.







Во многих городах всегда пасмурно, или темно, или каждый день льет дождище. Коренные норвежцы практически с рождения закаляются, чтобы выжить в этих суровых условиях и не скончаться от простуд. Обычная картина: туристы в мае гуляют по городу в куртках, шапках, шарфах и перчатках, прикрываясь зонтиками. А местные жители шлепают в шортах и футболках.







От местных жителей я не раз слышала, что им скучно и грустно в этой серости и мокроте. Депрессия там считается настоящим заболеванием, за которое участковый терапевт дает 2-недельный больничный с рекомендацией слетать в Испанию и полечиться солнцем.











Норвежцы крайне законопослушны, соблюдают правила, даже если они кажутся абсурдными. Например, есть такое правило — давать детям сладкое по субботам. А по остальным дням — не давать. Они истово пристегиваются везде, где только можно пристегнуться, на работе присутствуют четко по графику, например, с 8 до 16 — и ни минутой больше, бесконечно пьют чистую воду (бутылка всегда с собой), обязательно бегают в любую погоду и катаются на лыжах.











Норвежцы любят кичиться свой свободой слова. Узнав, что ты из России, они непременно тебе расскажут, что СМИ на твоей родине несвободны: говорят и показывают только то, что угодно властям. А вот у них, у них можно говорить все что угодно — любое властное лицо обвинить в некомпетентности, например. А еще они гордятся своей общепризнанной толерантностью. Хотя… Пообщавшись с местными поглубже и подольше, можно заметить, что толерантность у некоторых колышется лишь на поверхности, а внутри прячется недовольство наплывом беженцев или открытыми гомосексуальными браками.







Самое главное качество личности норвежцев, которое я для себя выделила, — это контроль над своими эмоциями. Вот тут они точно несвободны. Северные люди, как правило, лишнего не скажут, не закричат, не заплачут, не пожалуются, не съездят вам по лицу и не наступят на ногу. Контроль и соблюдение внешних приличий — основа общения в Норвегии. Может быть, поэтому там так много клиник по лечению бессонницы и депрессии?».







Узбекистан: солнечная бедность



ВВП на душу населения: 6000 долл.



Средняя зарплата в год: 3000 долл.











Денис Соболев (предприниматель):



«В целом люди в Узбекистане живут достаточно счастливо, как мне показалось. У них очень сильна взаимовыручка и традиции поддержки соседей и друзей. Как пример расскажу историю одной женщины, которая жила в одиночестве в одной из махаллей Ташкента (квартал. — С.С.). Обычная русская старушка, православная. У нее никого не было. И когда она умерла, соседи собрались и организовали ей достойные проводы по православному обычаю.







Вообще в Узбекистане очень силен традиционный уклад. И это выражается не столько в требованиях к одежде, например, сколько в отношении людей друг к другу и к старшим. Очень уважительно и доброжелательно априори.











Если говорить о политических свободах, то с этим чуть сложнее, как мне показалось. Но там регион непростой, рядом Таджикистан и Афганистан, много всякой гадости идет через границы. Поэтому народ там немного насторожен и власти очень плотно держат руку на пульсе. При этом есть выбор, чем заниматься и как заниматься. У многих моих знакомых дети учатся в престижных вузах где-нибудь в Великобритании, например. Многие занимаются бизнесом. Вообще сложилось впечатление небогатой страны, где люди все равно хорошо живут, и что Узбекистан — страна предпринимателей. И предприимчивые там нормально себя чувствуют. Что же касается коррупции, то она там не воспринимается как какое-то очевидное зло. Это такая устоявшаяся форма экономических взаимоотношений. Они не напрягаются по этому поводу.











Не могу ничего сказать про ВВП на душу населения, но питаются все очень хорошо. И много машин, в основном местного производства ("Дэу" и "Шевроле"). Узбеки очень трудолюбивы. Думаю, что КПД каждого конкретного узбека выше, чем у нас здесь.







О мерах социальной поддержки мне судить тоже сложно, но что могу сказать точно — медицина на нормальном уровне в больших городах. А так они друг друга очень хорошо поддерживают — это тоже форма социальной поддержки. В целом Узбекистан — отличное место, как мне показалось. Я туда скоро опять собираюсь».





Белиз: где-то в Латинской Америке



ВВП на душу населения: 8321 долл.



Средняя зарплата в год: 11 000 долл.











Инна Чумаченко (путешественница):

«Там очень дешевые фрукты и овощи, а вот мясо стоит примерно как и у нас. Много доступной готовой еды. Сама я там снимала квартиру, но не готовила, вообще смысла не было, потому что сытно поесть можно уже от 60–150 руб. Это будет салат, суп, свежая тортилья, кусок мяса или рыба с гарниром и литр типа нашего компота или сока свежевыжатого.











А вот лекарства дороже, чем у нас, причем намного. Но, с другой стороны, они в среднем лучше. При этом отношение к ним серьезнее, что ли. Например, нельзя просто так купить антибиотик, его продают только по рецепту. Но главный бонус — ты бесплатно при аптеке можешь сходить к терапевту. У меня, например, даже страховку не спрашивали, просто осмотрели и выписали то, что было нужно. При этом ощущение такое, что они там вообще не беспокоятся о лишнем весе. Все очень любят сладкое и мучное и пить "Кока-колу" литрами.









Что касается взаимоотношений между людьми, то взаимопомощь развита нереально просто. Я такого, как там, нигде не видела, все готовы помочь, это вот не только меня как иностранки коснулось, это везде так. Так, например, когда в автобус или маршрутку входят, все здороваются и желают друг другу хорошего дня или вечера».







Справка: ВВП на душу населения в России 25 тыс. долл. Средняя зарплата в год: 7680 долл.







* Валовый внутренний продукт на душу населения по паритетной покупательной способности (т.е. сопоставленный с ценами на базовые товары и услуги) (www.cia.gov).

