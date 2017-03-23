Сливки общества

В тихом центре на месте молокозавода вырос элитный квартал — с 1-комнатными квартирами за 6 миллионов, лоджиями размером с обычную «трешку» и отдельным входом с улицы

 
 

На месте молокозавода в тихом центре за полтора года вырос элитный квартал. Попасть на его территорию можно, только записавшись в специальный журнал. Из некоторых квартир можно выйти прямо к клумбам на улицу, а во дворе летом обещают построить фонтан. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по одному из самых дорогих жилых комплексов в Новосибирске и узнали, какая судьба ждет неприметный памятник архитектуры между двумя новенькими гигантами.

«Молочный квартал» на месте молокозавода на ул. Урицкого, 6 построила компания «Техстрой», 25-процентной долей в которой владеет известный новосибирский девелопер Владислав Крючков. Территорию бывшего производства, раньше принадлежавшего компании Danone, бизнесмен приобрел в 2014 году. О сумме сделки не сообщалось, но эксперты называли участок в центре Новосибирска «золотой жилой». К концу того же года года производственные корпуса демонтировали, в 2015 году представили проект будущей застройки. В конце прошлого года застройщик получил разрешение на ввод комплекса MilkHouse.


Сливки общества (фоторепортаж)


Формально MilkHouse — это один дом: нумерация квартир в нем переходит из одного здания в другое, всего же их порядка 167, подсчитала ведущий специалист по недвижимости застройщика Наталья Безродная. В доме, выходящем фасадами на ул. Урицкого и Чаплыгина, 5 подъездов, в его «брате» напротив — 4. Этажность у них тоже неодинаковая — от 7 до 9 этажей. Причем на 9-м этаже квартира всего одна: большой 5-комнатный пентхаус площадью 201 кв. м с двумя остекленными верандами. Одна из них фактически представляет собой 3 стеклянных стены, площадь веранды — больше 77 кв. м.


Сливки общества (фоторепортаж)


Хотя официально все работы на стройке завершены, на подземной парковке еще монтируют камеры видеонаблюдения, ждут завершения благоустройства и финишной отделки подъезды — приступить к этим работам планируется в конце весны – начале лета. Сейчас будущие жители начинают ремонт: отделочники таскают мешки с материалами по блестящим керамогранитным лестницам, заботливо укрытым на площадках листами фанеры, и наводить лоск в подъездах бессмысленно, считают в компании-застройщике. Специально заказанные для комплекса полукруглые лифты с отделкой деревом тоже пока не запускают.


Сливки общества (фоторепортаж)


На каждой площадке по 2–4 квартиры с высотой потолков 3–3,3 м. Входные двери установлены «навсегда»: менять их нельзя, рассказала Наталья Безродная, как нельзя и устанавливать на фасад кондиционеры — для них есть специальные ниши на лоджиях. У дверей — панели из белого стекла с подсветкой, номером квартиры и звонком.


Сливки общества (фоторепортаж)


Сумму продажи пентхауса с верандой в компании не разглашают. Минимальная стоимость квартиры в комплексе — 5,8 млн руб. За эти деньги можно стать обладателем «однешки» площадью 53 кв. м на 1-м этаже. Дороже всего обойдется 4-комнатная студия площадью 117 кв. м — за нее просят 14,78 млн руб. Если покупателю этого будет недостаточно, то за 26 млн руб. он может объединить пару квартир и получить 7-комнатную площадью до 226 кв. м, добавили в отделе продаж застройщика. Всего же в продаже остается 22 квартиры. Покупателей в отделе продаж описали как людей среднего возраста с высоким уровнем доходов, «с одним или несколькими высшими образованиями и с самым взыскательным вкусом». «Они много времени проводят за рубежом, поэтому у них сформировано представление о респектабельной и комфортной жизни, а также об эстетике жилья», — подчеркнули в компании.


Сливки общества (фоторепортаж)


Все окна в квартирах деревянные, с алюминиевой отделкой со стороны фасада, чтобы их не повредили дожди и морозы. Масштаб порой поражает: кажется, открывающая дверь на лоджию занимает лишь треть от площади огромного окна. Французские окна снабжены ограждениями, а на небольшой выступ летом вполне поместятся горшки с цветами.


Сливки общества (фоторепортаж)


Под двором разместилась 2-уровневая парковка на 135 машино-мест. Заезд и выезд находятся снаружи комплекса, со стороны ул. Октябрьская и Чаплыгина. Двор непривычно пустой: «Собственники [во двор] не имеют права заезжать — только машины для разгрузки», — подчеркнула Наталья Безродная. Большая часть мест пока находятся в продаже: 1,6 млн руб. за стандартное место, 2,4 млн — за семейное на 2 автомобиля. Здесь же, на паркинге, продают и кладовки площадью от 2,5 кв. м и стоимостью от 180 тыс. руб.


Сливки общества (фоторепортаж)


Площади на 1-м этаже отданы под коммерческие помещения: они расположились со стороны ул. Урицкого и Чаплыгина и все уже проданы. Однако что в них появится, пока неизвестно.


Сливки общества (фоторепортаж)


Кроме того, на первых этажах есть и квартиры, 3 из них — с индивидуальными входами с улицы. У крыльца каждой такой квартиры — место для клумбы, но собственники квартир распоряжаться ими не смогут: за их благоустройство будет отвечать управляющая компания. Перепрофилировать квартиры в офисы тоже будет нельзя, говорит Наталья: «Вход [расположен] на закрытой территории комплекса, там нельзя сделать офисное помещение, потому что на территорию попасть может только собственник или гость».


Сливки общества (фоторепортаж)


Как только сойдет снег, застройщик планирует завершить благоустройство: во дворе появятся дорожки и зоны отдыха, газон, кустарники и, где это возможно, крупномерные деревья, а также настоящий фонтан.


Сливки общества (фоторепортаж)


Пока же двор укутан снегом, а на расположение дорожек намекают только выглядывающие из-под него бетонные поребрики.


Сливки общества (фоторепортаж)


Управляет комплексом собственная УК — обслуживание квартир обойдется жителям в 42 руб. с 1 кв. м, или минимум в 2,2 тыс. руб. В эту сумму войдет вывоз снега и мусора, работа дворников и уборщиц, охрана и, возможно, садовник, рассказала управляющая комплексом Лариса Черкасова. Сейчас главный вход в комплекс расположен со стороны ул. Чаплыгина, и он единственный, куда можно войти без ключа. Правда, чтобы попасть из вестибюля в подъезд, нужно будет записаться в гостевой журнал на посту охраны. Охрана будет принимать заявки от жильцов для УК, которая занимает помещение над постом. В ближайшее время здесь появятся диванчики и цветы, а в нише напротив — почтовые ящики.


Сливки общества (фоторепортаж)


Спроектировали комплекс в новосибирском проектном бюро «2ПБ», а пестрый темный и бежевый фасадный кирпич привезли из Европы. По оценке замруководителя отдела новостроек АН «Жилфонд» Инны Тереховой, комплекс сочетает в себе основные критерии элитного класса жилья: высоту потолков, планировки и площади квартир, качество строительства и материалов, закрытую внутреннюю территорию и местоположение в центре мегаполиса. Независимый аналитик Сергей Николаев возражает: как раз местоположение и соответственно экологичность района не позволяют комплексу претендовать на настоящую элиту — скорее это бизнес-класс с элементами элитного жилья. Подобных домов группа компаний Владислава Крючкова прежде не строила, и проект может стать «визитной карточкой застройщика», отметил он. По данным застройщика, реализация проекта обошлась примерно в 1,7 млрд руб.


Сливки общества (фоторепортаж)


При этом спрос на такое жилье в Новосибирске есть, потому что подобного предложения немного. Основными конкурентами MilkHouse эксперты назвали ЖК Montblanc, «Жуковку» и «Переулок Бульварный». «Преимущества и недостатки каждый видит по-своему. Например, "Жуковка" удалена от центра города — для кого-то это плюс, для кого-то — минус. В "Монблане" кого-то может смутить близость железной дороги, а кто-то не придаст этому значения. При этом в "Монблане" можно приобрести квартиру на высотном этаже — с великолепным видом на город. Кто-то принципиально ищет такие варианты, кого-то не привлекает высота этажа», — комментирует Терехова. Среди минусов MilkHouse эксперт назвала загруженность улиц в центре — но это общегородская проблема, тут же добавила она.


Сливки общества (фоторепортаж)


Между двумя новенькими домами «бедным родственником» выглядит здание памятника архитектуры регионального значения: здесь в 1902 году Павла Смирнова открыла учреждение для подготовки детей к гимназии, которое затем стало женской гимназией. Сейчас оно находится в аварийном состоянии. В компании-застройщике заверили, что, как только завершатся историко-культурологическая экспертиза и работа над проектом реконструкции, памятник восстановят.


Сливки общества (фоторепортаж)


Еще один исторический дом, который прежде находился на территории молзавода по ул. Чаплыгина, 34 (сейчас на его месте — крыло одного из новых домов) и в начале прошлого века принадлежал областнику, гласному Новониколаевской думы, журналисту и редактору Григорию Жерновкову, памятником не являлся и был разобран. В 2015 году с инициативой по переносу здания выступала СК «ИнтерСтрой»: предполагалось, что его вновь соберут на территории комплекса «Белые росы» уже в качестве дома-музея. Замгендиректора компании Сергей Диканский сообщил, что от этих планов компания не отказалась, но материалы дома застройщик им так и не передал.


Сливки общества (фоторепортаж)


Проект ЖК MilkHouse на градсоветах приводят в числе удачных примеров застройки и вписанности в окружающую среду, хотя, отмечает архитектор Андрей Буслаев, окончательные выводы можно будет сделать после завершения благоустройства. Пока оно выглядит законченным только со стороны улицы, где уже высадили ели и кустарники. «С европейскими комплексами [его] можно сравнить в смысле глобального тренда типовой застройки: квартальность, сомасштабность человеку и пространству двора, живописность отделки без аляпистости», — объясняет архитектор.


Сливки общества (фоторепортаж)


«Типы застройки тут достаточно разные, тихий центр эклектичен, единого стиля и единой четко организованной, скажем, квартальной застройки нет, — комментирует архитектор Игорь Поповский. — В данном случае создали объект с качественным строительством, квартальным решением и открытыми для обслуживания первыми этажами — это удачная застройка, она типологически держит среду и формирует улицу не просто как место проезда автомобилей, а [как место,] где можно променад сделать, в магазин зайти, выпить кофе». А таких пространств, удобных в том числе для пешеходов, в городе немного.

Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой (1–9, 11–18), эскиз благоустройства с сайта milkhouse-nsk.ru (10)

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