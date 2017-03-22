Толпа до горизонта

Весна дала новосибирцам много поводов для встреч. Только в марте некоторые из горожан успели отметить на площади Ленина годовщину присоединения Крыма, а другие — в очередной раз устроить митинг против роста тарифов ЖКХ. Впереди — первомайские шествия и День Победы. Кажется, уличные сборища у новосибирцев в крови: за последние 100 лет на улицах города митинги проходили в лесу, демонстрации раскачивали мост, а кровь митингующих детей лилась прямо под ноги памятника Ленину. Корреспондент НГС.НОВОСТИ вспомнила, как молодой город митинговал последние 100 лет.

«Первым "митингом" в Новосибирске (тогда это был поселок Ново-Николаевский. — Н.Г.) можно считать сход жителей для принятия ходатайства о преобразовании статуса поселка "в посад или город"», — рассказывает краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев. Решение на сходке подписали 1076 человек. Также на собрании выбрали делегацию, которая должна была вручить подписи томскому губернатору — в нее вошли купец-часовщик С.М. Яренский, мещанин Е.Г. Шапкин и крестьянин М.В. Попов. Им поручили «явиться пред всеми должностными лицами и правительственными учреждениями, где то потребуется».





Одна из самых ранних существующих фотографий «митинга» в Новосибирске — участники торжественного шествия общегородского праздника революции на Новобазарной площади (сейчас — Ленина). На фото: Городской корпус (слева), «Первый электро-театр Ф.Ф. Махотина» (справа) и больше 1000 человек









«Через год самовольные сходы как орган местного самоуправления губернскими властями были запрещены. Но через несколько лет сходы возобновились, и ходатайства, принятые на них, даже дошли до императора Николая II. В результате Ново-Николаевск получил статус города», — рассказал Голодяев.





Митинг у стен Городского торгового корпуса 4 марта 1917 года







Следующий известный историкам митинг состоялся 1 мая 1902 или 1903 года (данные разнятся. — Н.Г.) в лесу между Первой и Второй Ельцовкой, в районе современной площади Калинина, рассказывает Голодяев. На встрече выступал член Сибирского союза РСДРП Н.И. Самойлович, который произнес речь о рабочем движении. «От полиции собравшихся оберегали мальчишки, удившие рыбу в Малой (сейчас 1-й. — Н.Г.) Ельцовке», — уточняет краевед. Но вот митинги 1917 года мальчишкам охранять уже не пришлось — в марте того года их участники всецело поддержали падение монархии после Февральской революции и выступили за создание демократической республики. На фото тех времен видно, что собрания на улицах были «сверхмассовыми».





Первый парад пионеров в 1923 году. На заднем плане — строящееся здание «Сибдальгосторга» (сегодня — консерватория им. Глинки)







Известно, что в 1923 году в Новосибирске состоялся первый парад пионеров, на фото того времени — около 500 подростков.





I краевой съезд Союза безбожников, на фото — около 125 человек







В 1929 году в городе прошел I краевой съезд Союза безбожников — добровольной общественной организации идейных борцов с религией, в которую люди по всей стране вступали с 1925 года.





По подсчетам корреспондента НГС, на отметке 00:03 на площади могли поместиться около 9 тыс. человек (из расчета 2 человека на квадратный метр)





В 1930-е в Новосибирске проходили майские демонстрации, а летом в центр города приезжали тысячи школьников на парады в честь окончания учебного года.





Летчик-ас Александр Покрышкин приехал в Новосибирск в 1944 году и собрал на улицах тысячи людей





Новосибирцы могли выйти на улицы ради знаменитости — в 1944 году в город приехал летчик Александр Покрышкин. «Весь город вышел на митинг, посвященный встрече с дорогим гостем. В честь пребывания летчика на родине новосибирцы сверх плана отгрузили 60 эшелонов оружия и боеприпасов, подарили соединению Покрышкина 40 боевых самолетов», — говорил голос за кадром в кинохронике тех лет. В те дни герой Великой Отечественной войны гостил в доме своей матери Аксиньи Степановны на ул. Державина.







Митинг 9 мая 1945 года на площади у Облисполкома, на заднем плане — здание торгового дома купца Федора Маштакова (сегодня — Новосибирское художественное училище). Только на этом фото явно больше 3 тыс. человек





Пожалуй, одним из самых массовых собраний стал митинг 9 мая 1945 года. Музей Новосибирска предоставил НГС.НОВОСТИ воспоминания одного из свидетелей того дня, бывшего директора Института легкой промышленности Юрия Пиоттуха: «С раннего утра весь город вышел на улицы, Красный проспект был забит народом, все пели и танцевали. Помню, молодые девчонки посреди Красного проспекта устроили круглый хоровод, в центре которого шли пляски и танцы. Девчата затащили в круг старого деда и стали вокруг него танцевать, дед сперва стеснялся такого внимания, но потом тоже разошелся в веселой пляске».





Траурный митинг у памятника Сталину в Новосибирске. По грубым оценкам корреспондента НГС, из расчета 2 человека на 1 кв. м, только на этой фотографии могло поместиться до 60 тыс. человек





По воспоминаниям краеведа Бориса Антипенко, самый массовый митинг в истории Новосибирска — это траурная процессия в день похорон Иосифа Сталина 9 марта 1953 года. «Тут все было запружено, к памятнику Сталину несли живые цветы в горшках. Я, конечно, это помню, мне уже было порядочно лет. Там люди произносили речи, плакали и рыдали. Но мы были подростками и по-другому это воспринимали, для нас это были дополнительные дни, когда не было уроков. Но люди искренне переживали, спрашивали: "Что же теперь с нами будет?"» — вспоминает Антипенко.





Торжественный митинг в честь открытия Коммунального моста в 1955 году. На видимой части транспаранта: «Да здравствует коммунистическая партия... и руководящая сила советского народа...»





В 1955 году тысячи митингующих открыли Коммунальный мост в Новосибирске. По воспоминаниям Антипенко, в последующие годы демонстрантам с левого берега рекомендовали во время перехода по мосту не хлопать и и не маршировать. «Мост в это время качался, я помню, когда мы шли — чувствовалось качание. Именно поэтому мы шли не в ногу», — вспоминает краевед.





Одна из маевок в Академгородке





В 1960–1970-е в Академгородке начали устраивать маевки, которые НГУ проводит до сих пор. В 1967 году, к примеру, там прошел студенческий карнавал, а в 1977 году на Интернеделю в Академгородок из Чили приехали дочери генерального секретаря ЦК Компартии Чили Луиса Корвалана. Потом на Интернеделях даже стали проводить фестиваль политической песни, в котором участвовали коллективы из Чили и Палестины.





Во время демонстраций здание Госбанка украшали портретами членов политбюро





На демонстрации конца 1970-х годов выходило до четверти населения всего города, вспоминает директор Музея Новосибирска Елена Щукина. Обязательное участие в шествиях начиналось с 8-го класса, левобережные школы начинали шествие в 10 утра: они проходили по мосту, затем выходили на Большевистскую, потом на Красный проспект. «Ноябрьские демонстрации были очень серьезным испытанием. Даже при температуре –15, когда ты шел по мосту, ты понимал, что живешь в настоящей Сибири. Конечно, мы очень сильно замерзали, но это надо было пройти. Девушки, к счастью, ничего в руках не несли, а вот у наших ребят были портреты, флаги, транспаранты. Самая наша главная задача была — быстрее дойти до площади Ленина, потому что мы знали, что как только мы дойдем до конца, там нас ждут автобусы», — вспоминает Елена Щукина.





Самый первый триколор в Новосибирске развернули 12 марта 1989 года в Нарымском сквере





До конца 1980-х все новосибирские митинги, как правило, славили КПСС и советское государство, объясняет Константин Голодяев. И только с весны 1989-го в городе начались митинги протеста. «На первом из них, 12 марта, посвященном 72-й годовщине Февральской революции, впервые был поднят нынешний государственной флаг — триколор России. Первый митинг прошел без эксцессов. А вот следующие уже пресекались милицией и сопровождались задержаниями», — рассказал краевед.





30 октября 1989 года — краевед Константин Голодяев, участвовавший в том митинге, называет этот снимок «роковым»





30 октября 1989 же года на площади Ленина в Новосибирске прошел митинг в честь Дня политзаключенных, на котором пролилась кровь. «Сотрудники милиции пытались разорвать цепь митингующих и спихивали с трибуны тех, кто успел добежать. В первую очередь задержали несших флаг. <...> Максим Клименко призвал присутствующих снять шапки и почтить минутой молчания память жертв политических репрессий, начавшихся в 1917 году. Он был подхвачен под руки тремя бравыми ребятами в штатском и водворен на предназначенное ему место в "газике", где был избит <...> Учащийся 10-й школы Михаил Юданин находился на больничном в связи с сотрясением мозга, полученным 30 октября. В этот день воспитанием Миши занимались не учителя самой престижной новосибирской школы, а переодетый в штатское майор Тараскин из Центрального РОВД. Его новаторский педагогический прием таков: взять воспитанника за волосы и бить головой о ступени трибуны у памятника Ильичу», — писало «Независимое сибирское информационное агентство» (цитата по сайту Тайга.инфо).





Акция «Лента Стёбиуса» в 1995 году





К концу XX века митинги в Новосибирске уже не имели ничего общего с собранием купцов столетней давности. Предтчеча «Монстрации» — акция «Лента Стёбиуса» прошла 20 ноября 1995 года в центре Новосибирска. За 15 лет до знаменитого абсурдного шествия новосибирцы уже ходили по городу с несерьезными плакатами: «У моей мамы сегодня день рождения!», «Настя!», «Да здравствует мыло душистое!», «Сибиряк — значит бабник!» и др. Организаторами акции были известные в Новосибирске поэты и художники, а мероприятие посетил даже губернатор Иван Индинок.