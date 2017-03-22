Подружки-путешественницы

Молодая и отважная сибирячка путешествует по миру бесплатно — она живет у случайных знакомых и наслаждается жизнью на островах, куда новосибирцы берут путевки в кредит

Жительница Новосибирска Катя Николаева с двумя подругами отправилась в авантюрную поездку по Южной и Центральной Америке. Высадившись 2 недели назад на Доминикане, девушки уже объехали весь остров и теперь плывут на Кубу — в их планах объехать всю Латинскую Америку, а потом добраться и до Аляски. В путешествии они перемещаются автостопом и не платят за постой — их рады видеть гостеприимные местные мужчины. Сама поездка обходится путешественницам в сущие копейки, хотя сибиряки привыкли тратить на такие поездки сотни тысяч рублей. НГС.НОВОСТИ публикует фотографии и рассказ Кати Николаевой об авантюрной поездке на край света, в которой она показала другие Карибы — без шикарных отелей, пафосных баров и голубых шезлонгов.

Жительница Новосибирска Катя Николаева отправилась в поездку с двумя подругами 7 марта и находится в пути уже больше 2 недель. Катя Николаева пишет статьи, организовывает мероприятия и много путешествует — компанию ей составляет Даша Арипова, которая также работает в event-индустрии, и Алиса Гринемаер, хозяйка благотворительного магазина GUSTO.





Экономика этой поездки может шокировать даже бывалых скряг — жили и перемещались по острову путешественницы совершенно бесплатно, рассказала НГС.НОВОСТИ Катя Николаева.





«Изначально бюджет был 500 песо в день (примерно 600 руб. — В.Т.), но в некоторые дни мы не тратим совсем ничего, нас угощают хосты (в каучсерфинге — человек, принимающий у себя гостей. — В.Т.), поэтому за 2 недели примерно потратили 4500 руб. на все», — рассказывает Катя. Перед отъездом из России путешественница сделала прививки от лихорадок, тифа, столбняка и гепатита — это еще 2500 руб. к бюджету путешествия. Перелет из Москвы в доминиканскую Пунта-Кану обошелся в 11 тыс.

Публикация от Kate Nikolaeva (@mushroom_mood) Мар 16 2017 в 12:32 PDT

Из Доминиканы девушки поедут на Кубу, потом — на французские заморские территории, далее к югу через Карибские острова в Южную Америку — в Бразилию и до аргентинской Патагонии, откуда можно даже попасть в Антарктику. После этого крутой поворот обратно — и через западное побережье континента, Чили, Эквадор, Колумбию и страны Центральной Америки до Мексики.



Публикация от Kate Nikolaeva (@mushroom_mood) Мар 7 2017 в 6:21 PST

«Передвигаемся автостопом в основном, в планах — яхты и другие виды транспорта, лошади, велосипеды, по национальным паркам ходим только пешком. Прилетели в Пунта-Кану, потому что дешевле всего — 11 тыс. за билет из Москвы в одну сторону. По планам дойти до Мексики к августу, и потом по тихоокеанской тропе через США в Канаду и вернуться домой через Аляску», — рассказывает Катя.





Пока путешественницы осваивают Доминикану — там девушки жили у обаятельного местного жителя Нобеля Гусмана.





Путешественницы с Нобелем Гусманом





Катя делится в своем блоге с читателями веселыми историями из путешествия: «Сидим мы в Самане (полуостров в Доминикане. — В.Т.), по городку погуляли, манго с земли облизали (не дозрели еще). Вечереет, а жить негде — ни один человек мне из Саманы и ближайших поселений не ответил. Слава туристическим богам, тут не особо привыкли к тому, что кто-то может просто "юзать" инет и ничего не покупать, поэтому мы сели на землю возле кафе и прицепились к открытой сетке [Wi-Fi]».

Публикация от Kate Nikolaeva (@mushroom_mood) Мар 9 2017 в 2:01 PST

Внезапно приходит сообщение — пара уточняющих вопросов, и вот уже человек по имени Нобель Гусман едет за Николаевой и подругами из соседнего городка Лас-Терренас.

Публикация от Kate Nikolaeva (@mushroom_mood) Мар 11 2017 в 5:41 PST

По словам Николаевой, объясняться с местными жителями приходилось на ломаном испанском, жестах, иногда обращаться к словарям. Тем не менее с Гусманом девушки общий язык нашли. «Нобель в моем личном рейтинге хостов занял 1-е место, а там есть с кем потягаться: пентхаус с прислугой в Бразилии, патимейкер из Сантьяго, лучший гид по Львову Игорка, в конце концов», — пишет Катя в своем блоге.

Публикация от Kate Nikolaeva (@mushroom_mood) Мар 20 2017 в 6:53 PDT

Сибирячки передвигаются по Доминикане автостопом, хотя в этой стране туристам даже не советуют выходить за пределы отеля и рекомендуют пользоваться услугами только местных турагенств. «Думаю, такое говорят во всех бедных странах, и верить в это или нет — личное дело каждого», — считает Катя. Доминиканская республика — крохотное государство. От местных жителей Николаева узнала, что с одного края острова до другого можно проехать на машине всего за 6 часов.







Город Самана в Доминиканской Республике







«От Новосибирска до моей малой родины Славгорода автобус едет 400 км за 8 часов. Представьте уровень шока Нобеля, когда он узнал, что между Владивостоком и Калининградом 11 дней увлекательного путешествия на поезде», — говорит Катя.







Другого местного жителя, который приютил девушек в городе Кабарет, звали Пабло. «Пабло — хозяин фермы и создатель садов. Он живет в комьюнити с огромным милым псом Ганди и у него куча крутых друзей», — пишет Катя в блоге.





На ферме у Пабло в Кабарете







«Пабло отвез нас на ферму к [своему другу] Джонатану — мы едем около часа по ухабистой дороге в открытом кузове и пьем "ледяное пиво"», — путешественницы рассказывают, как побывали на экоферме, которую приятель их хоста создал в горах Доминиканы.





На ферме у Пабло в Кабарете







«Спим в гамаках под звуки ветра, пока Пабло готовит нам обед, весело хохочем, пьем ром, берем уроки бачаты (доминиканский танец. — В.Т.), совместно готовим пасту и так много разговариваем о важном и прекрасном, что время немного останавливается», — делится Катя со своими подписчиками.





На ферме у Пабло в Кабарете







«Прощаться не хочется, но завтра уже вторая попытка найти лодку/яхту на Кубу», — пишет Катя Николаева. Вчера стало известно, что девушкам удалось найти бесплатный способ отправиться на Остров Свободы — они уже в пути.

Публикация от Kate Nikolaeva (@mushroom_mood) Мар 20 2017 в 9:23 PDT

Корреспондент НГС.НОВОСТИ будет следить за поездкой Кати Николаевой.