Подружки-путешественницы

Молодая и отважная сибирячка путешествует по миру бесплатно — она живет у случайных знакомых и наслаждается жизнью на островах, куда новосибирцы берут путевки в кредит

Жительница Новосибирска Катя Николаева с двумя подругами отправилась в авантюрную поездку по Южной и Центральной Америке. Высадившись 2 недели назад на Доминикане, девушки уже объехали весь остров и теперь плывут на Кубу — в их планах объехать всю Латинскую Америку, а потом добраться и до Аляски. В путешествии они перемещаются автостопом и не платят за постой — их рады видеть гостеприимные местные мужчины. Сама поездка обходится путешественницам в сущие копейки, хотя сибиряки привыкли тратить на такие поездки сотни тысяч рублей. НГС.НОВОСТИ публикует фотографии и рассказ Кати Николаевой об авантюрной поездке на край света, в которой она показала другие Карибы — без шикарных отелей, пафосных баров и голубых шезлонгов.

Жительница Новосибирска Катя Николаева отправилась в поездку с двумя подругами 7 марта и находится в пути уже больше 2 недель. Катя Николаева пишет статьи, организовывает мероприятия и много путешествует — компанию ей составляет Даша Арипова, которая также работает в event-индустрии, и Алиса Гринемаер, хозяйка благотворительного магазина GUSTO.


Экономика этой поездки может шокировать даже бывалых скряг — жили и перемещались по острову путешественницы совершенно бесплатно, рассказала НГС.НОВОСТИ Катя Николаева.


«Изначально бюджет был 500 песо в день (примерно 600 руб. — В.Т.), но в некоторые дни мы не тратим совсем ничего, нас угощают хосты (в каучсерфинге — человек, принимающий у себя гостей. — В.Т.), поэтому за 2 недели примерно потратили 4500 руб. на все», — рассказывает Катя. Перед отъездом из России путешественница сделала прививки от лихорадок, тифа, столбняка и гепатита — это еще 2500 руб. к бюджету путешествия. Перелет из Москвы в доминиканскую Пунта-Кану обошелся в 11 тыс. 

Из Доминиканы девушки поедут на Кубу, потом — на французские заморские территории, далее к югу через Карибские острова в Южную Америку — в Бразилию и до аргентинской Патагонии, откуда можно даже попасть в Антарктику. После этого крутой поворот обратно — и через западное побережье континента, Чили, Эквадор, Колумбию и страны Центральной Америки до Мексики.

«Передвигаемся автостопом в основном, в планах — яхты и другие виды транспорта, лошади, велосипеды, по национальным паркам ходим только пешком. Прилетели в Пунта-Кану, потому что дешевле всего — 11 тыс. за билет из Москвы в одну сторону. По планам дойти до Мексики к августу, и потом по тихоокеанской тропе через США в Канаду и вернуться домой через Аляску», — рассказывает Катя.


Пока путешественницы осваивают Доминикану — там девушки жили у обаятельного местного жителя Нобеля Гусмана.


Путешественницы с Нобелем Гусманом
Путешественницы с Нобелем Гусманом


Катя делится в своем блоге с читателями веселыми историями из путешествия: «Сидим мы в Самане (полуостров в Доминикане. — В.Т.), по городку погуляли, манго с земли облизали (не дозрели еще). Вечереет, а жить негде — ни один человек мне из Саманы и ближайших поселений не ответил. Слава туристическим богам, тут не особо привыкли к тому, что кто-то может просто "юзать" инет и ничего не покупать, поэтому мы сели на землю возле кафе и прицепились к открытой сетке [Wi-Fi]».

Внезапно приходит сообщение — пара уточняющих вопросов, и вот уже человек по имени Нобель Гусман едет за Николаевой и подругами из соседнего городка Лас-Терренас.

По словам Николаевой, объясняться с местными жителями приходилось на ломаном испанском, жестах, иногда обращаться к словарям. Тем не менее с Гусманом девушки общий язык нашли. «Нобель в моем личном рейтинге хостов занял 1-е место, а там есть с кем потягаться: пентхаус с прислугой в Бразилии, патимейкер из Сантьяго, лучший гид по Львову Игорка, в конце концов», — пишет Катя в своем блоге.

Сибирячки передвигаются по Доминикане автостопом, хотя в этой стране туристам даже не советуют выходить за пределы отеля и рекомендуют пользоваться услугами только местных турагенств. «Думаю, такое говорят во всех бедных странах, и верить в это или нет — личное дело каждого», — считает Катя. Доминиканская республика — крохотное государство. От местных жителей Николаева узнала, что с одного края острова до другого можно проехать на машине всего за 6 часов.


Город Самана в Доминиканской Республике
Город Самана в Доминиканской Республике


«От Новосибирска до моей малой родины Славгорода автобус едет 400 км за 8 часов. Представьте уровень шока Нобеля, когда он узнал, что между Владивостоком и Калининградом 11 дней увлекательного путешествия на поезде», — говорит Катя.


Другого местного жителя, который приютил девушек в городе Кабарет, звали Пабло. «Пабло — хозяин фермы и создатель садов. Он живет в комьюнити с огромным милым псом Ганди и у него куча крутых друзей», — пишет Катя в блоге.


На ферме у Пабло в Кабарете
На ферме у Пабло в Кабарете


«Пабло отвез нас на ферму к [своему другу] Джонатану — мы едем около часа по ухабистой дороге в открытом кузове и пьем "ледяное пиво"», — путешественницы рассказывают, как побывали на экоферме, которую приятель их хоста создал в горах Доминиканы. 


На ферме у Пабло в Кабарете
На ферме у Пабло в Кабарете


«Спим в гамаках под звуки ветра, пока Пабло готовит нам обед, весело хохочем, пьем ром, берем уроки бачаты (доминиканский танец. — В.Т.), совместно готовим пасту и так много разговариваем о важном и прекрасном, что время немного останавливается», — делится Катя со своими подписчиками.


На ферме у Пабло в Кабарете
На ферме у Пабло в Кабарете


«Прощаться не хочется, но завтра уже вторая попытка найти лодку/яхту на Кубу», — пишет Катя Николаева. Вчера стало известно, что девушкам удалось найти бесплатный способ отправиться на Остров Свободы — они уже в пути. 

Корреспондент НГС.НОВОСТИ будет следить за поездкой Кати Николаевой.

Валерия Терлеева
Фото instagram.com/mushroom_mood (1–2, 4–6, 11), предоставлены Катей Николаевой (3, 7–10)

Прочтений: 1409
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Новинки ипотечного кредитования, пришедшие на смену госипотеке
22 марта пройдет онлайн-конференция ГК «Строитель» и двух крупнейших банков в Новосибирске: ПАО Сбербанк и ПАО «ВТБ 24»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено