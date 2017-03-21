Новосибирцы потребовали от губернатора отменить повышение тарифов на ЖКХ или уйти в отставку — эксперты объяснили, почему эти требования никогда не выполнят

Каждый следующий митинг против роста тарифов на ЖКХ оказывается многочисленнее прежнего, а протесты в Новосибирске уже привлекли внимание столичных оппозиционеров. В минувшее воскресенье на площади Ленина собралось почти 3 тыс. человек , а среди их требований прозвучал ультиматум — отмена решения о повышении тарифов или отставка губернатора НСО Владимира Городецкого. Обозреватель НГС.НОВОСТИ спросил у политолога, социолога и депутата, смогут ли митингующие добиться своих целей.





Дмитрий Пучкин, кандидат исторических наук, политолог, политконсультант: «Самым вероятным исходом будут какие-то уступки со стороны власти, т.е. рост может быть, например, не 15 %, а 10 %. По крайней мере все прежние протестные волны этим и заканчивались. А вот в отмену повышения в принципе я не верю совсем. Причем после того, как движение фактически возглавили сторонники Навального, вероятность такого исхода и вовсе превратилась в ноль. Новосибирская область стала первым в России регионом, где Навальный начал влиять на политическую повестку дня, и если местные власти пойдут ему навстречу, то такое может начать происходить повсеместно. Не думаю, что московские власти готовы это допустить.





Что же касается продолжения митингов, то здесь можно задать вопрос: а будут ли вообще еще митинги в Новосибирске, по крайней мере на эту тему? Ведь по России уже сейчас отменены сразу несколько протестных акций подряд и сделано это было без каких-то объяснений и предоставления других площадок. И организаторам ничего не останется, как идти в суд, а дело это может быть долгим.











Появление в Новосибирске Навального вывело протест на новый уровень ожесточения. Нынешний лозунг "Отмени или уходи" — это ультиматум. Но для власти это неприемлемо. В Новосибирске никогда власть не шла на уступки под давлением, даже в тех редких случаях, когда протестующим шли навстречу — происходило это только через какое-то время. Люди во власти ведь прекрасно понимают, что стоит уступить раз, как завтра появятся новые требования. Так что я не исключаю, что, даже добившись смещения Городецкого, организаторы получат губернатора, который поведет себя гораздо жестче.





Организаторы выбрали понятную тактику: не выступать с обвинениями в адрес федеральных властей, поскольку это опасно, полностью сосредоточившись на критике одного человека — губернатора. Но это игра нечестная, поскольку рост тарифов это часть общегосударственной политики — залезть поглубже в карман гражданам. И конкретный Городецкий тут ничего не меняет.







Такой радикализации можно было бы избежать, если бы в этих протестах участвовали основные политические партии. Однако уникальность нынешней ситуации состоит в том, что все они фактически устранились от самой актуальной для населения повестки. Такого не было с начала 1990-х».









Александр Баянов, социолог, руководитель исследовательского агентства Tayga.Research: «Вся система общественного договора между властью и обществом строилась на простой вещи: власть гарантировала населению некий минимально приемлемый уровень жизни, а население — не лезло к власти с неудобными вопросами. Но поскольку у нас появились некие общественные трудности, власть решила, что может теперь брать с населения больше. Очевидно, что людям это не нравится. И чем больше будет это экономическое давление, тем больше будет протест. Можно отменить рост тарифов, но появится что-то еще. И появятся новые способы изъятия денег у населения.





Но в данном случае добиться снижения тарифов вполне реально, поскольку прежний опыт показывает, что в определенных случаях власть готова идти на уступки. Вспомните историю с бесплатным проездом на общественном транспорте и монетизацией льгот — в обоих случаях были приняты решения, которые людей успокоили.











Нужно ведь не забывать, что пока люди еще не получили эти платежки, посчитанные по новым тарифам, это случится только во второй половине года. Поэтому те, кто не интересуются политикой, общественной жизнью, могут вообще не понимать особенно, о чем идет речь. Но, когда тебе приходит счет, который ощутимо больше прежнего, такое понимание быстро приходит. Это вопрос отложенный. И учитывая ту динамику, которую мы имеем сегодня, можно представить, что будет осенью. Так что отменить это решение именно сейчас было бы вполне разумно.







Я бы не сбрасывал со счетов и личную позицию Городецкого. Конечно, сейчас единственный человек, от которого действительно зависит [его] карьера, находится в Москве. Но думаю, что он (Владимир Городецкий. — С.С.) чувствует связь с людьми в Новосибирске и мнение их ему небезразлично».





Алексей Александров, депутат Законодательного собрания НСО, член комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам: «Митинг нужно рассматривать в совокупности с работой депутатов и гражданского общества. Но он позволяет людям получить ответы, которые они не могут найти в других местах. И отказываться от этой формы борьбы нельзя. Думаю, что дело митингующих — правое.









Такие решения [о пересмотре тарифов на услуги ЖКХ] нельзя принимать без всестороннего обсуждения. Например, у нас, в Законодательном собрании, этот вопрос не поднимался, и я намерен это сделать. Потому что нам в любом случае придется рассматривать изменения в бюджете в части дотаций малоимущим.







Это решение исполнительной власти, и я с ним не согласен. Сейчас уже ясно, что тарифы завышены. Мы ведь еще в 2013 году на это обращали внимание, но мы тогда не смогли получить официальные документы по этому поводу. И наш комитет и на этот раз обошли стороной при принятии решения, и это ошибка.







Я считаю, что тариф повышать не следует. И у власти еще есть возможность отменить это решение, сохранив лицо. Конечно нужно искать компромисс, всем же понятно, что и как происходит. И не нужно переводить стрелки на Навального — это отдельный разговор. Смысл протеста от этого (выступления на митинге. — С.С.) не изменился».

