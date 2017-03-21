Ангар на балконе

Новосибирец Максим Патарев строит реалистичные модели пассажирских самолетов — на изготовление метровой копии Airbus и Boeing уходит по несколько месяцев и горы картона и бумаги. В парке, собранном своими руками, уже 3 воздушных судна — Boeing 737, Airbus A320 и Sukhoi Superjet 100, но скоро появятся и легенды отечественного авиапрома — Ту-154 и Ил-86. Корреспондент НГС.НОВОСТИ рассмотрел впечатляющие модели Максима Патарева и расспросил его о необычном хобби.

Профессиональный моделист Максим Патарев собственными руками собрал уменьшенные копии популярных авиалайнеров — Airbus, Boeing и Sukhoi Superjet 100 с мигающими навигационными огнями и фарами.







Длина фюзеляжей у cамолетов Максима Патарева — около 1 м, размах крыльев — примерно столько же





Как рассказал НГС.НОВОСТИ Максим Патарев, увлекаться моделированием он начал еще в детстве и сначала строил модели, не связанные с авиацией, но потом переключился на самолеты. «У меня с детства конструкторский склад ума, всегда нравилось создавать что-то новое, не просто купить готовое за деньги и поставить на полочку, а сделать своими руками».





Airbus A320 — один из самых массовых самолетов в мире, всего произведено больше 5500 машин







«Первый самолет Airbus A320 в цветах новосибирской авиакомпании S7 Airlines я собрал с нуля за 15 месяцев на основе фотографий и самодельных чертежей. Затем сделал Boeing 737 за 8 месяцев, потом уже российский Superjet, на него ушло чуть более полугода», — сказал Патарев.







Основными материалами для строительства моделей являются бумага и картон





По словам Максима Патарева, основой строительных материалов для постройки самолетов стал 2-миллиметровый картон, 2 слоя бумаги, шпатлевка по дереву, краска из баллончиков для граффити, а также 2 электрические цепи, благодаря которым самолет может сверкать бортовыми огнями.





Процесс сборки уменьшенной копии авиалайнера — Sukhoi Superjet 100





«В "Аэробусе" внутри полностью сделан салон — эконом- и бизнес-классы. В других самолетах делать его не стал, кроме кабины пилотов, так как посчитал это бессмысленным — утяжеляет конструкцию, да и никто не видит. Уже предложили сделать в будущем самолет в разрезе, это возможно», — рассказывает моделист.







Все модели сверкают навигационными огнями и посадочными фарами





Патарев отметил, что специально выбрал марки этих авиалайнеров, имеющих реальные прототипы в жизни, так как и Airbus, и Boeing — самые популярные самолеты на Земле, а Superjet является его самым любимым российским лайнером.





Interjet — мексиканская бюджетная авиакомпания, ее Максим выбрал как «самую красивую» для этого самолета







«Во время строительства первой модели был допущен ряд ошибок, которые впоследствии при постройке "Боинга" и "Суперджета" были учтены и исправлены — ведь ты уже знаешь, что делать нужно, а что нельзя, например если самолеты поставить рядом, то последняя модель выглядит более ровной, нежели "Аэробус"», — говорит новосибирец.





Все модели привлекли большое внимание посетителей выставки, за что Патарев заслуженно получил приз зрительских симпатий





В качестве авиакомпании, в цвета которой был окрашен первый самолет, Максим выбрал S7 Airlines, потому что эта компания из Новосибирска. Все последующие авиакомпании моделист выбирал «по принципу красоты» ливреи. Сейчас Патарев надеется, что появятся заказчики и купят его самолеты, а также продолжит строить модели для себя.





Модель Boeing 737 авиакомпании NordStar





«Точно сделаю Airbus A330, он будет значительно больше предыдущих лайнеров — на метр длиннее. Хотя мне пока интересны самолеты, которые летают сегодня, будет и легендарный флагман советской авиации — Ту-154, а также Ил-86», — говорит о своих планах Патарев.





Внутри самолета можно разглядеть кабину пилотов с приборами





Максим Патарев добавляет, что рано или поздно ему придется продать свои самолеты, так как «держать таких кабанов дома» из-за размеров невозможно, и теперь он задается вопросом, в какую сумму оценить свои модели.





Авиамоделист в шутку жалуется, что хранить такие большие модели дома ему просто негде





Свои модели Максим Патарев показал на выставке увлечений и творчества HobbyTime в МВК «Новосибирск Экспоцентр», где его работы оценили по достоинству — новосибирец получил приз зрительских симпатий.