«Мы не зарабатываем столько, сколько вы воруете»

В Новосибирске прошел самый массовый митинг против роста тарифов ЖКХ — новосибирцы требовали от губернатора отменить постановление и делали селфи с опальным московским политиком

Порядка 3000 человек собрались сегодня на площади Ленина протестовать против роста тарифов, а заодно посмотреть на столичную знаменитость. Кроме местных активистов перед собравшимися выступил известный оппозиционер Алексей Навальный, чье участие в акции протеста было воспринято неоднозначно даже самими ее организаторами. Хотя митинг и прошел без эксцессов, настроение его участников становится все более решительным, а лозунги — все более смелыми. Подробнее — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

Фото Александра Ощепкова







Митинги протеста против роста тарифов ЖКХ превратились уже в новосибирскую традицию — сегодняшний стал пятым по счету. Главной новацией нынешней акции протеста стало то, что на него были приглашены политики и общественные деятели федерального уровня — например, Алексей Навальный, накануне опубликовавший видео, где связал рост тарифов с расходами на расширение виллы в Тоскане (Италия), которая принадлежит предполагаемому владельцу «СИБЭКО» Михаилу Абызову (кому принадлежит компания сейчас, реально установить сложно, поскольку ее основными бенефициарами являются фирмы, зарегистрированные на Кипре).





Фото Станислава Соколова







Решение пригласить Навального вызвало раскол среди организаторов митинга, часть которых посчитала, что это нарушает изначальный принцип этих акций — протест против роста тарифов без политики. Часть участников прежних митингов даже написали в соцсетях, что не собираются участвовать в сегодняшней акции именно из-за «политизации».







Тем не менее еще до начала митинга стало ясно, что он будет самым многочисленным: к полудню, когда он должен был начаться, в Театральном сквере уже находились больше 1000 человек — и народ все прибывал.







Фото Александра Ощепкова







Из колонок неслись песни Высоцкого, а часть активистов и просто любопытных уже обступили в углу импровизированной сцены (в этом качестве традиционно выступает часть постамента памятника Ленину) «хедлайнера» сегодняшнего мероприятия. Опасения, что участие Навального повредит явке, явно не оправдались — было видно, что немало людей пришли сюда, просто чтобы посмотреть на заезжую знаменитость, о которой они читали в Интернете.







Фото Александра Ощепкова







Начался митинг с привычного инструктажа по поводу поведения и лозунгов (никакой политики и заявлений не по теме). Затем к микрофону вышел Андрей Гладченко, который (как и в прошлый раз) выступил с программной речью.







«Нам говорили, что, если не повысить тарифы, нас ждет жуткая коммунальная катастрофа. Но мы выяснили, что «СИБЭКО» прекрасно себя чувствует, у нее розовые щечки и напудрен носик. У компании есть средства поддерживать работу системы в нормальном состоянии и при нынешних доходах», — сообщил оратор.







Фото Александра Ощепкова







По словам Гладченко, расчеты, которыми руководствуются энергетики, выполнены верно. Но основаны на неправильном прогнозе. «Никто уже не решается отстаивать этот тариф, кроме Городецкого», — заключил Гладченко под возмущенные крики из толпы





Фото Александра Ощепкова







Активист Тимур Ханов обратил внимание на то, что в бюджете Новосибирской области не заложены средства на компенсацию роста тарифов для малообеспеченных граждан, которую обещали областные власти. «Эти деньги придется взять из каких-то других статей и отдать монополистам», — заключил он и, перед тем как отойти от микрофона, увлек публику кричалкой «Отмени или уходи», которую с энтузиазмом подхватили присутствующие. Среди них было немало людей с детьми и в этот момент между скандированием раздался отчетливый детский голосок «Филипыч — давай, до свиданья».





Фото Александра Ощепкова







Прошло еще несколько выступлений, и организаторы перешли к самому деликатному моменту: обращениям политиков из Москвы. Вышедший к микрофону Дмитрий Холявченко (формальный организатор нынешнего митинга) даже попросил об этом разрешения у собравшихся. Собравшиеся проголосовали «за», хотя и не единогласно.







Фото Станислава Соколова







Зачитывая обращение Владимира Милова (его представили как человека, который делал экспертную оценку обоснованности повышения тарифов), Тимур Ханов сделал забавную оговорку, сказав, что необходимо «продолжить борьбу, несмотря на то что это долорого». «Это не дорого, а долго, мы организуем эти акции на личные средства и пожертвования новосибирцев», — поправился он.







Что касается Милова, то он еще раз повторил, что «никакого основания для повышения тарифов нет» и попросил новосибирцев «продолжить борьбу».





Фото Александра Ощепкова







Когда на сцену вышел Алексей Навальный, приветственные крики слились с возгласами недовольства. Было видно, что часть присутствующих пришли сюда именно из-за этого человека. Одни — чтобы поддержать, другие — освистать.







Не без труда перекрикивая крики недовольных его присутствием, Навальный тем не менее смог взять инициативу в свои руки, сбив их с толку неожиданным заявлением: «Мне тут сказали, что в Новосибирске платят мало».







Фото Александра Ощепкова







Этот тезис, видимо, так поразил недовольных Навальным, что они начали кричать «Долой!» значительно реже.







Фото Станислава Соколова







«А кто этот Навальный-то?» — спросил стоящий рядом в толпе пенсионер у своего знакомого с видом охранника в отставке.





«Да провокатор какой-то», — уверенно ответил тот. Но, услышав призыв с трибуны «Городецкого в отставку», с энтузиазмом присоединился к скандирующей толпе.







Фото Александра Ощепкова







Тем временем оратор не преминул напомнить собравшимся о своем последнем видео, где с высоты птичьего полета показана вилла Михаила Абызова (это не скрывается и им самим), который, по мнению Навального «заработал миллиард» на ее покупку, владея «СИБЭКО». Теперь же, по мнению оратора, у чиновника «кончились деньги» и перед ним стоит «простой выбор: либо ты продашь свое поместье в Италии, либо повысишь тарифы».





Фото Александра Ощепкова







«Я надеюсь, что сегодня Новосибирск пошлет сигнал — мы не зарабатываем столько, сколько вы воруете», — завершил свое выступление Навальный и удалился за кулисы, где на него тут же набросились желающие сделать совместное селфи.







Последним выступал новосибирский общественник Олег Викторович, который очень эмоционально напомнил собравшимся последние крупные скандалы, которые так или иначе связаны с областной властью.







Фото Александра Ощепкова







«Езжай в свою Смоленскую область лови рыбу», — завершил Викторович под приветственные крики толпы.







Фото Александра Ощепкова







Нынешний митинг стал самой массовой протестной акцией последних лет. Как сообщил один из членов оргкомитета, Ростислав Антонов, только на нем было собрано порядка 3000 подписей под обращением за отмену решения губернатора о повышении тарифов. Примерно столько же (если не больше) пришли вчера к супермаркету «Бахетле» на розыгрыш призов. Видимо, вероятность выиграть «Мерседес» и добиться чего-то от власти новосибирцы оценивают примерно одинаково.

