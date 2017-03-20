Наука жжет

В Экспоцентре устроили демонстрацию новейших разработок институтов и техникумов — студенты-химики поджигали себя на глазах у посетителей, а медики учили делать уколы в электронно-резиновую ягодицу

С 16 по 18 марта в МВК «Новосибирск Экспоцентр» прошла выставка «УчСиб-2017», участники которой продемонстрировали новинки учебного оборудования — медицинские, автомобильные, сварочные тренажеры, катушку Теслы, уникальную песочницу и показали роботов. Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на выставке и увидел собственными глазами достижения сибирских ученых в науке и технике.

В новосибирском Экспоцентре на выходных закрылась 24-я выставка образовательных учреждений — «УчСиб-2017», куда со всей Сибири съехались представители школ, техникумов и университетов. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по выставке и обнаружили, что студенты и преподаватели умудрились превратить скучную на первый взгляд выставку в настоящий аттракцион.





Вот, например, автомобильный тренажер. По словам Вадима, представляющего устройство на выставке, тренажер создан для обучения вождению начинающих водителей, получения первичных навыков — как завести машину, трогаться, ездить. Все это необходимо для того, чтобы понять, как автомобиль двигается, прежде чем выехать в город в реальности. «Динамика здесь как в жизни, установлена часть настоящей "Лады 2114" — кресло, руль, приборная доска», — сказал Вадим.





Мальчик учится водить настоящий автомобиль





У павильона медицинского факультета НГУ студентки учили выполнять непрямой массаж сердца и правильно делать внутримышечные инъекции. Для этого на выставку даже привезли резиновую ягодицу, в которой есть электронный нерв — если в него попасть иглой, он начинает мигать. «Инъекция ставится в области верхнего бокового квадранта ягодичной области, то есть мысленно делим половину ягодицы на четыре части — две перпендикулярные линии, — и в верхний боковой квадрант ставится инъекция», — учит Ксения, студентка НГУ.





Умение правильно сделать укол пригодится в жизни каждому





Студент химико-технологического колледжа им. Д.И. Менделеева продемонстрировал на публике чудеса обращения с огнем. Выглядит впечатляюще, а главное, никто не пострадал. Как это сделано, парень не пояснил — видимо, за этими сокровенными знаниями нужно идти в колледж.





В одном из павильонов было по-настоящему жарко





Среди экспонатов автор наткнулся на катушку Теслы — устройство, изобретенное Николой Теслой еще в позапрошлом веке и носящее его имя. Резонансный трансформатор, производящий напряжение высокой частоты, — довольно популярная в сувенирных лавках безделушка, но студенты пошли чуть дальше. Подключив устройство к приложению в смартфоне, сибирские умельцы научились изменять частоты — благодаря чему катушка на весь Экспоцентр играла знаменитые мелодии, например легендарный «Имперский марш» из «Звездных войн».







Мимо трансформатора Теслы пройти было невозможно





Умная песочница томских ученых завоевала сердца детей на выставке. В то место, где мальчики начинали копать, сразу же «затекала» световая вода — появляющаяся с помощью игры света из проектора. По словам организатора Даниила, один из создателей песочницы благодаря своему изобретению даже защитил диссертацию.





Самая умная песочница на планете





Ну и, наконец, какая же научная выставка без робототехники? Юные конструкторы продемонстрировали возможности одного из своих роботов, заставив его ходить по столу. Правда, выглядел он как ходячая реклама самого «УчСиба», словно демонстрируя — чтобы что-то работало и выглядело как надо, нужно много учиться.







