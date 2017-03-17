«Устроил спектакль на два государства»

Найденный в Алма-Ате новосибирец рассказал об освобождении из 3-летнего рабства — по словам его брата, таинственное исчезновение было уже не первым

В пятницу, 10 марта, на привокзальной площади Алма-Аты нашли пропавшего три года назад новосибирца Юрия Образцова. Мужчина рассказал, что провел несколько лет в плену в далеком ауле и с трудом сбежал от своих мучителей. Теперь Образцов, бывший сотрудник института в Академгородке, готовится вернуться на родину. Корреспондент НГС.НОВОСТИ связался с родственниками Образцова и разобрался в подробностях этого дела.

Юрия Образцова нашли около ТЦ «Алтын Тараз» в Алма-Ате 10 марта. Как рассказал НГС.НОВОСТИ сотрудник ТЦ Александр, он сразу обратил внимание на мужчину, который в течение целого дня сидел на лавочке. «Иногда он (Образцов. — Т.Б.) заходил погреться внутрь, где мы работаем. На пьяницу мужчина не был похож, даже не курил, лишь было заметно, что его когда-то избивали. Конечно же, мы спросили, что с ним произошло», — рассказал Александр.





По словам очевидца, мужчина представился Юрием Образцовым и рассказал, что жил в Новосибирске на ул. Жемчужной, 24, а 3 года назад «познакомился через интернет с каким-то человеком» и поехал к нему на встречу в Ташкент. Однако до Ташкента Образцов не доехал — при пересадке в Алма-Ате неизвестные отобрали у него документы, избили и забрали на фермерское хозяйство в аул в плен. Со слов Александра, Образцов рассказал, что ему удалось освободиться лишь в 2017 году и на попутках добраться до вокзала.







«Мои друзья его приютили, дали одежду, еду. Надеюсь, в ближайшие дни консул поможет нам сделать документы на убытие Образцова, чтобы мы могли купить ему билет на поезд, и он мог благополучно отправиться домой после 3 лет странствий», — отметил Александр.







О местонахождении Юрия был оповещен родной брат Сергей Образцов — накануне братьям удалось поговорить по телефону. Сергей Образцов подтвердил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что его брат работал инженером в Институте лазерной физики до 2003 года, когда вышел на пенсию по инвалидности.





«Читал книги, дома у него была целая библиотека, потом Юрий заболел, бросил работу. У брата появилось психическое расстройство — начало что-то казаться, голова постоянно болела», — рассказал Сергей.





По словам Сергея Образцова, в один из дней 2013 года Юрий перестал принимать пищу, а затем у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. «Несколько дней не ел, я вызвал "скорую помощь", врачи положили его в реанимацию, потом сердце останавливалось. Подлечили Юрия и снова направили в психиатрическую больницу, там он отлежал 4 месяца и получил II группу инвалидности на год», — сказал Сергей Образцов.





Сергей отметил, что после этих событий в течение года его брат «жил хорошо» и получал пенсию, но за 5 дней до посещения врачебно-трудовой экспертной комиссии пропал — с 2014 года мужчина находился в федеральном розыске. «Сперва я обзвонил морги, больницы, потом гляжу — время-то идет, ну я через 10 дней пошел и написал заявление в полицию. Больше новостей до марта 2017 года о нем не было», — говорит брат пленника. Он также отметил, что до своего исчезновения Юрий неоднократно уходил из дома и мог отсутствовать по несколько дней. «Уйдет на 2 дня, на 3, куда — не говорил, он вообще не разговаривал со мной почти. Я его научил пользоваться компьютером, интернетом, чтобы он мог смотреть фильмы, развлекся», — сказал Сергей.







Сергей Образцов скептически относится к истории с пленением его брата, но от более подробных комментариев отказывается — пусть этим займутся следователи.





Версия о том, что Юрий Образцов мог отправиться в другой город к незнакомцу, его брата не удивляет — подобные случаи уже были. «Однажды он рассказал мне, что познакомился на автовокзале с каким-то мужиком. Он приглашал Юрия к себе в деревню под Горно-Алтайском. Знаете, вот он как ребенок: когда детей учат не разговаривать с незнакомыми, ребенок все соображает, но взрослый может его обмануть и заманить. Также и психически больной человек... Ему дома скучно, не сиделось на месте, его кто- то вполне мог заманить к себе. Я и думал все это время, что он уехал куда-то на Алтай и скрывается там, ведь брат боялся снова попасть в психиатрическую больницу. Перед посещением ВТЭК я ему никак не мог внушить, что мы идем не на госпитализацию, а посидеть полчаса и продлить ему пенсию. Понимаете, он сумел устроить спектакль в масштабах двух государств», — подчеркнул Образцов.







Сейчас все необходимые документы для установления личности Юрия Образцова прибыли из Новосибирска в Казахстан. Теперь российское консульство готовит для него временное удостоверение — чтобы купить билеты и выехать на родину. А новосибирские следователи ждут «пленника» на допрос, чтобы проверить историю о похищении.