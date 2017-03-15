«Кровь играет, пристегиваемся через раз»

18-летний водитель Toyota Mark II на ул. Ватутина не справился с управлением и, выехав с дороги, влетел в опору уличного освещения. От сильного удара «Тойота» буквально намоталась на столб, а крыша автомобиля оказалась вмята в салон. 16-летняя пассажирка иномарки, сидевшая на переднем сиденье, погибла на месте — удар пришелся на ее сторону, а молодой человек отделался переломом и был госпитализирован. В причинах смертельной аварии разбирался корреспондент НГС.НОВОСТИ.

По данным ГИБДД, днем во вторник в Кировском районе водитель Toyota Mark II 1998 года рождения ехал по ул. Ватутина со стороны ул. Мира в сторону Немировича-Данченко и у дома № 101 врезался в световую опору. «В результате аварии на месте скончалась 16-летняя пассажирка иномарки, а водитель был доставлен в больницу с переломом бедра», — сообщили представители ведомства.





Свидетели рассказали полицейским, что незадолго до столкновения «Тойота» ехала довольно быстро и играла в «шашечки» — перестраивалась на большой скорости из ряда в ряд.







Спровоцировать аварию, предположили они, могла снежная бровка, на которую налетел седан, из-за чего автомобиль и закрутило на дороге.







После удара водитель и молодая девушка оказались зажаты в искореженном салоне, при помощи специального инструмента их извлекали спасатели МАСС.







Как рассказала НГС.НОВОСТИ Дарья Валеева, подруга погибшей Анжелики М., 18-летний Михаил Р. получил водительское удостоверение всего лишь месяц назад. «Он учился на права, долго не мог сдать (экзамены), потом все-таки их сдал, ничего не покупал, и вроде как накопил деньги и с друзьями приобрел эту "Тойоту"», — сказала Валеева. По ее словам, юный возраст Михаила сказывался на его манере вождения. «Нельзя сказать, что Миша был прям каким-то гонщиком, но он молодой — кровь играет, музыка (в салоне) на всю катушку, пристегиваемся через раз», — добавила подруга.







В день трагедии девушки были вместе на учебе, но Анжелика ушла из колледжа (девушка училась в колледже питания и сервиса. — Т.Б.) пораньше, чтобы поехать с молодым человеком в торговый центр. «Мы переписывались на паре, я спросила, пойдет ли она на следующую лекцию, на что Анжелика ответила — что сейчас за ней приедет Миша и они поедут либо в "МЕГУ", либо в "Ауру", чтобы купить платье ко дню ее рождения. Она была в своих любимых белых кроссовочках — "форсах" (Air Force. — Т.Б.), потом я прочитала в соцсети новость об аварии,





подумала, что нет — это не она, но, когда увидела на видеозаписи труп в белых кроссовках и черных носочках, сразу все поняла, и у меня отказали ноги», — вспоминает Валеева.







Она рассказала, что погибшая была «самой активной, жизнерадостной и веселой» в группе, а также мечтала работать по специальности в сфере общепита.







Отсутствие водительского опыта, достаточно мощный автомобиль с задним приводом и скользкая неровная дорога — такое сочетание не раз приводило к трагическим последствиям на городских магистралях. Попасть в подобную ситуацию может практически любой водитель, а вот выйти из нее целым и невредимым — далеко не все.







По словам руководителя автоклуба «Автобратство» Ильи Батемирова, на машинах этой марки зимой нужно ездить аккуратно. «У меня был такой автомобиль (Toyota Mark II),





его сложно вывести из заноса, тут ни мощность, ни резина могут не сыграть никакой роли, и даже опыт вождения может не помочь, зимой на таких машинах нужно ездить очень осторожно», — отметил Батемиров.







Чтобы избежать подобных инцидентов на дороге, автоэксперт порекомендовал начинающим водителям записаться на курсы контраварийного вождения, а если автомобиль — не малолитражка, а «серьезный и мощный» аппарат с задним приводом, тяжелый в управлении, особенно зимой, то первое время необходимо поездить с человеком, обладающим навыками его вождения.







Смертельные ДТП после заноса довольно часто случаются в Новосибирске. Так, 27 февраля на ул. Ипподромской водитель кроссовера KIA не справился с управлением на скользкой дороге и влетел в автокран — от сильного удара мужчину зажало в салоне, позже он скончался.

