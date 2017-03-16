Тест: Освенцим или идиотизм?
Владелец бани у Бугринского моста удалил с сайта скандальный слоган «Освенцим отдыхает» — НГС.НОВОСТИ собрали провокационные и фейковые слоганы, которые удивляют, злят и шокируют
Новосибирск опять попал на страницы не только федеральной, но и международной прессы. 15 марта американское издание The Algemainer написало о новосибирской сауне «Абвер», по сравнению с которой, по мысли владельца, «Освенцим отдыхает». Этот скандальный слоган провисел на сайте меньше суток после огласки. НГС.НОВОСТИ решили составить тест, в котором все желающие могут проверить себя на наличие здравого смысла и знание реалий российской современной рекламы и шоу-бизнеса. Большая часть слоганов реальна, но несколько выдуманы.
«Смотри не обострись»
- Реклама средства от диареи.
- Это вы весело придумали. Надо запомнить.
- Реклама сетевой закусочной.
«Сосну в подарок»
- Оставьте при себе эти ваши эротические фантазии.
- Реклама компании ландшафтного дизайна.
- Реклама пиломатериалов.
«Был бы коммерсант, а статья найдется»
- Реальная фраза генерала МВД, случайно попавшая на видео.
- Что это вы такое себе придумали?
- Реклама какой-то газеты.
«Покажи мне свой тлен»
- Хорошая попытка (на самом деле нет) — но это вы сами придумали.
- Лозунг клуба анонимных самодеятельных поэтов.
- Провокационная реклама стриптиз-бара.
«Закопай тещу в песок»
- Реклама отдыха на море.
- Реклама похоронной службы.
- Шутки про тещу перестали быть смешными еще в прошлом веке, но журналисты, как всегда, обо всем узнают последними.
«Наши ножки uber alles»
- Заканчивайте уже с этой пропагандой сами знаете чего.
- Реклама нового меню с курятиной в немецком ресторане.
- Слоган кабаре в стиле «Мулен Руж».
«Издатый для мужчин»
- Опасно шутите. Мат в общественном месте это административно наказуемое преступление.
- Слоган журнала для мужчин.
- Это просто ошибка безграмотного дизайнера — ее быстро исправили.
«Хочу, могу и буду»
- Реклама клиники мужского здоровья.
- Не смешно — и сразу понятно, что вы это сами придумали.
- Лозунг кандидата на каких-нибудь выборах.
«Сосу за копейки»
- Не может быть, чтобы такое висело на улицах. У себя в квартире такое повесьте.
- Реклама магазина.
- Это реклама каких-нибудь эскорт-услуг.
«Кормим грудью»
- Популярный топик на форуме молодых мам.
- Это вы сами придумали. А в чем юмор?
- Это реклама сети быстрого питания.
«Свалка для геев»
- Название запрещенного Роскомнадзором сайта.
- Просто ваша гомофобская шуточка — не было такого.
- Реальный плакат, который висел на месте какой-то особенной свалки.
Правильные ответы: 5/10
Человек эпохи возрождения. Вы вообще не в курсе современных рекламных тенденций.
Правильные ответы: 5/10
Человек без телевизора. Вы немного разбираетесь в рекламных провокациях.
Правильные ответы: 5/10
Сотрудник УФАС. Вы знаете, как вывести из равновесия обывателя.
Правильные ответы: 5/10
Прожженый рекламист. Вы знаете, как одной фразой заставить говорить о вас всю страну.
Стас Соколов
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