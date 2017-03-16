Тест: Освенцим или идиотизм?

Владелец бани у Бугринского моста удалил с сайта скандальный слоган «Освенцим отдыхает» — НГС.НОВОСТИ собрали провокационные и фейковые слоганы, которые удивляют, злят и шокируют

Новосибирск опять попал на страницы не только федеральной, но и международной прессы. 15 марта американское издание The Algemainer написало о новосибирской сауне «Абвер», по сравнению с которой, по мысли владельца, «Освенцим отдыхает». Этот скандальный слоган провисел на сайте меньше суток после огласки. НГС.НОВОСТИ решили составить тест, в котором все желающие могут проверить себя на наличие здравого смысла и знание реалий российской современной рекламы и шоу-бизнеса. Большая часть слоганов реальна, но несколько выдуманы. 

«Смотри не обострись»

  • Реклама средства от диареи.
  • Это вы весело придумали. Надо запомнить.
  • Реклама сетевой закусочной.

«Сосну в подарок»

  • Оставьте при себе эти ваши эротические фантазии.
  • Реклама компании ландшафтного дизайна.
  • Реклама пиломатериалов.

«Был бы коммерсант, а статья найдется»

  • Реальная фраза генерала МВД, случайно попавшая на видео.
  • Что это вы такое себе придумали? 
  • Реклама какой-то газеты.

«Покажи мне свой тлен»

  • Хорошая попытка (на самом деле нет) — но это вы сами придумали.
  • Лозунг клуба анонимных самодеятельных поэтов.
  • Провокационная реклама стриптиз-бара.

«Закопай тещу в песок»

  • Реклама отдыха на море.
  • Реклама похоронной службы.
  • Шутки про тещу перестали быть смешными еще в прошлом веке, но журналисты, как всегда, обо всем узнают последними.

«Наши ножки uber alles»

  • Заканчивайте уже с этой пропагандой сами знаете чего.
  • Реклама нового меню с курятиной в немецком ресторане.
  • Слоган кабаре в стиле «Мулен Руж».

«Издатый для мужчин»

  • Опасно шутите. Мат в общественном месте это административно наказуемое преступление.
  • Слоган журнала для мужчин.
  • Это просто ошибка безграмотного дизайнера — ее быстро исправили.

«Хочу, могу и буду»

  • Реклама клиники мужского здоровья.
  • Не смешно — и сразу понятно, что вы это сами придумали.
  • Лозунг кандидата на каких-нибудь выборах.

«Сосу за копейки» 

  • Не может быть, чтобы такое висело на улицах. У себя в квартире такое повесьте.
  • Реклама магазина.
  • Это реклама каких-нибудь эскорт-услуг.

«Кормим грудью» 

  • Популярный топик на форуме молодых мам.
  • Это вы сами придумали. А в чем юмор? 
  • Это реклама сети быстрого питания.

«Свалка для геев»

  • Название запрещенного Роскомнадзором сайта.
  • Просто ваша гомофобская шуточка — не было такого.
  • Реальный плакат, который висел на месте какой-то особенной свалки.


Тест: Освенцим или идиотизм?

Правильные ответы: 5/10

Человек эпохи возрождения. Вы вообще не в курсе современных рекламных тенденций.

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Тест: Освенцим или идиотизм?

Правильные ответы: 5/10

Человек без телевизора. Вы немного разбираетесь в рекламных провокациях.

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Тест: Освенцим или идиотизм?

Правильные ответы: 5/10

Сотрудник УФАС. Вы знаете, как вывести из равновесия обывателя.

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Тест: Освенцим или идиотизм?

Правильные ответы: 5/10

Прожженый рекламист. Вы знаете, как одной фразой заставить говорить о вас всю страну.

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Стас Соколов
Фото pixabay.com

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