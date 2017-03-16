Тест: Освенцим или идиотизм?

Новосибирск опять попал на страницы не только федеральной, но и международной прессы. 15 марта американское издание The Algemainer написало о новосибирской сауне «Абвер», по сравнению с которой, по мысли владельца, «Освенцим отдыхает». Этот скандальный слоган провисел на сайте меньше суток после огласки. НГС.НОВОСТИ решили составить тест, в котором все желающие могут проверить себя на наличие здравого смысла и знание реалий российской современной рекламы и шоу-бизнеса. Большая часть слоганов реальна, но несколько выдуманы.