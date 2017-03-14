Залезли в карман

На следующей неделе, с 20 марта, вырастет стоимость проезда сразу в трех популярных в Новосибирске маршрутках: № 15, 35 и 43 . Перевозчики наклеили соответствующие объявления с предупреждением, в то время как жители города пытаются сопоставить стоимость нового микроавтобуса с нынешней инфляцией и все равно остаются возмущены новыми ценами на билеты. О том, куда уходят 25 руб., которые пассажиры платят за проезд, и что заставило перевозчиков переписать цены, — в материале НГС.НОВОСТИ.

Как рассказали перевозчики, главной причиной повышения стоимости проезда стало подорожание запчастей для микроавтобусов. Об этом рассказал НГС.НОВОСТИ предприниматель Анатолий Кожанов, который обслуживает маршруты № 19 «ПАТП-9 – ПКиО "Заельцовский"» и № 72 «Общественный торговый центр – пос. Геологов».





«У меня у самого магазин запчастей, и если раньше какую-то запчасть мы брали по 500–600 руб., то сейчас — 1,5 тыс. На все поднялись [цены]: на колеса, на резину. На прошлой неделе брал [резину] — отдал 5,5 тыс. руб., сейчас за два колеса отдал 12 тыс. И по тем тарифам, по которым сейчас ездят автобусы, еле-еле сводим концы с концами», — посетовал перевозчик и добавил, что с 3 тыс. руб. ежедневной выручки около 1,6 тыс. уходит на топливо и масло.





Эти слова подтвердил и Алексей Малинкин, чье предприятие обслуживает городские маршруты № 21 «УМ-3 – Речной вокзал» и 52 «ИКЭМ – Цветной проезд». Большая часть выручки с его 23 микроавтобусов Peugeot и Ford идет на топливо и запчасти для них. По словам перевозчиков, сами водители зарабатывают около 15–20 тыс. в месяц.







Именно эти расходы перевозчики добавили к стоимости билета. При этом на деньги пассажиров они оплачивают не только бензин и ремонт. Они также тратят выручку на налоги, выплату кредитов за машины, аренду гаража или стоянку и даже на объявления в салоне. Как заверяют предприниматели, бóльшая часть уходит на бензин, масло и запчасти. Причем детали на отечественную «ГАЗель» стоят дешевле, чем на иномарки, но заменять их приходится чаще.







Почти половина от общей выручки, по словам перевозчиков, уходит на бензин и запчасти





Если условно разделить 25 руб., которые платит пассажир, то в среднем у перевозчиков 7,5 руб. уходит на плановый ремонт машин, 6 руб. — на топливо, 4 руб. — на хозяйственные расходы, 3 руб. — водителю, 2,5 руб. — на налоги и 50 копеек — на банковские выплаты, если микроавтобусы взяты в кредит. Прибыль с оплаты каждого билета составляет 1,5 руб. Стоит отметить, что многие предприятия общую выручку распределяют неравномерно и бóльшую ее часть направляют на большие автобусы, к примеру на НефАЗы, обслуживание которых обходится в разы дороже, чем микроавтобусов.





Напомним, в конце прошлого года теперь уже бывший министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергей Титов предупреждал горожан о том, что в этом году проезд в метро, трамваях и троллейбусах подорожает.

