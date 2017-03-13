Море зовет
Новосибирцы устроили первые пикники с шашлыками, невзирая на мартовский мороз, — и заполонили соцсети космическими кадрами Обского моря и красивых сибирячек
Март в Сибири — загадочный месяц: солнце сияет по-весеннему, а мороз еще вполне февральский. В любом случае, новосибирцы не стали ждать, пока снег растает, и массово устремились на пляжи Обского моря на первые в этом году пикники. Корреспондент НГС.НОВОСТИ собрала самые симпатичные кадры весеннего обского уик-энда из профилей горожан в соцсетях — на них ослепительные белые пустыни, потрясающие закаты, бокалы вина и, конечно, очень милые девушки.
Минувшие выходные наглядно показали, насколько новосибирцев замучила зима — устав сидеть в теплых квартирах, горожане решили встретить ослепительно солнечные выходные на море.
На Обском водохранилище, конечно, было совсем не жарко, но это не помешало мужчинам и женщинам, словно большим детям, забираться на ледяные крепости, восхищаться бирюзовым льдом и медитативно наблюдать, как шумит и трескается под палящими лучами лед на реке.
Ледяная крепость встречает гостей Центрального пляжа Академгородка слева от входа — она стала одним из самых популярных арт-объектов на этих выходных.
Конечно, ветер на море был приличный, но ничто не остановит новосибирцев, если они уже дождались весны.
Первые смельчаки уже открыли сезон шашлыков, о чем незамедлительно похвастались своим подписчикам в Instagram.
«Конечно, холодно! Но если рядом друзья, которые могут не только развести костер, приготовить на нем кесадию и сварить кофе, но и составить компанию в прогулках и форсировании ледяных крепостей, то становится значительно теплее», — рассказала участница одного из первых обских пикников года Марина.
Собаки, как и люди, очень жизнерадостно встречают первые теплые лучи 2017 года — на просторах Обского моря, на узких, пока еще снежных тропах парков, скверов и ботсадов. Коты на уличных фотографиях не замечены — наверняка лениво отлеживались в это время под уютными одеялами хозяев.
Неутомимые сибирячки заботятся о фигуре к лету уже сейчас — в надежде, что снег все же растает, будет плюсовая температура (хотя бы в июле!) и они покажут кубики пресса и красивые мышцы на оттаявших песках новосибирских пляжей.
В марте новосибирцы наслаждаются последним шансом полюбоваться на сноукайтеров — спортсменов, катающихся на воздушном змее по льду и снегу. Скоро кататься станет опасно, и смельчаков разгонят суровые сотрудники МЧС.
Отдельное удовольствие горожан, по будням наблюдающих лишь серость весенних сугробов, — любоваться красочными закатами на море.
А еще — не по-новосибирски бирюзовым льдом. На прошлой неделе жители удивлялись еще одному чуду местной природы — необычной ледяной пещере на Шлюзе.
Однако солнечным выходным пришли на смену хмурые снегопады, метели и порывистый ветер — синоптики обещают, что погода испортится уже завтра. По прогнозу Гидрометцентра, снегопад с ветрами прекратится ближе к пятнице.
Мария Морсина
Фото Елены Поляковой, Ирины Лысенко, Марины Монаховой и instagram.com