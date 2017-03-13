Море зовет

Новосибирцы устроили первые пикники с шашлыками, невзирая на мартовский мороз, — и заполонили соцсети космическими кадрами Обского моря и красивых сибирячек

Март в Сибири — загадочный месяц: солнце сияет по-весеннему, а мороз еще вполне февральский. В любом случае, новосибирцы не стали ждать, пока снег растает, и массово устремились на пляжи Обского моря на первые в этом году пикники. Корреспондент НГС.НОВОСТИ собрала самые симпатичные кадры весеннего обского уик-энда из профилей горожан в соцсетях — на них ослепительные белые пустыни, потрясающие закаты, бокалы вина и, конечно, очень милые девушки.

Минувшие выходные наглядно показали, насколько новосибирцев замучила зима — устав сидеть в теплых квартирах, горожане решили встретить ослепительно солнечные выходные на море.

Публикация от @nadyasir01 Мар 11 2017 в 10:41 PST

На Обском водохранилище, конечно, было совсем не жарко, но это не помешало мужчинам и женщинам, словно большим детям, забираться на ледяные крепости, восхищаться бирюзовым льдом и медитативно наблюдать, как шумит и трескается под палящими лучами лед на реке.







Фото Елены Поляковой





Ледяная крепость встречает гостей Центрального пляжа Академгородка слева от входа — она стала одним из самых популярных арт-объектов на этих выходных.

Публикация от Oleg Burkov (@olegbv) Мар 12 2017 в 8:35 PDT

Конечно, ветер на море был приличный, но ничто не остановит новосибирцев, если они уже дождались весны.







Фото Елены Поляковой







Фото Марины Монаховой





Первые смельчаки уже открыли сезон шашлыков, о чем незамедлительно похвастались своим подписчикам в Instagram.





Фото Марины Монаховой





«Конечно, холодно! Но если рядом друзья, которые могут не только развести костер, приготовить на нем кесадию и сварить кофе, но и составить компанию в прогулках и форсировании ледяных крепостей, то становится значительно теплее», — рассказала участница одного из первых обских пикников года Марина.







Фото Ирины Лысенко





Фото Елены Поляковой





Собаки, как и люди, очень жизнерадостно встречают первые теплые лучи 2017 года — на просторах Обского моря, на узких, пока еще снежных тропах парков, скверов и ботсадов. Коты на уличных фотографиях не замечены — наверняка лениво отлеживались в это время под уютными одеялами хозяев.

Обожаю такие виды😻 #vsco #vscocam Публикация от Olya Nemykina (@nemykina) Мар 9 2017 в 2:06 PST









#коргибанда #новосибирск #воскреснаяпрогулка Публикация от Фокс (@ssh_king_of_the_ring_aka_foks) Мар 12 2017 в 12:18 PST

Неутомимые сибирячки заботятся о фигуре к лету уже сейчас — в надежде, что снег все же растает, будет плюсовая температура (хотя бы в июле!) и они покажут кубики пресса и красивые мышцы на оттаявших песках новосибирских пляжей.





Публикация от @sizykh Мар 11 2017 в 2:24 PST

В марте новосибирцы наслаждаются последним шансом полюбоваться на сноукайтеров — спортсменов, катающихся на воздушном змее по льду и снегу. Скоро кататься станет опасно, и смельчаков разгонят суровые сотрудники МЧС.

Публикация от Misha (@allowmishaetoty7) Мар 12 2017 в 5:13 PDT





Публикация от Nikita Kozlov (@kitkozlov) Мар 12 2017 в 8:38 PDT





Собачьи страсти по кайтингу и первый человеческий загар) #бедныехрусталики Публикация от Не по свинье кафтан. (@ehmorozova) Мар 12 2017 в 5:21 PDT

Отдельное удовольствие горожан, по будням наблюдающих лишь серость весенних сугробов, — любоваться красочными закатами на море.

Закаты на море можно встречать по-разному. Например, так Публикация от Vasilisa Petrova (@xomyak_petrov) Мар 11 2017 в 6:51 PST





🙈 Публикация от @sffction Мар 12 2017 в 8:11 PDT

А еще — не по-новосибирски бирюзовым льдом. На прошлой неделе жители удивлялись еще одному чуду местной природы — необычной ледяной пещере на Шлюзе.

Была приятно уливлена, найдя на Обском бирюзовый лёд! Забрать бы домой в морозилку такую прелесть и смотреть на неё летними душными вечерами.. но как-то нет. Публикация от Фотограф без зеркалки) Нск (@photo_by_antonia) Мар 12 2017 в 9:46 PDT

Однако солнечным выходным пришли на смену хмурые снегопады, метели и порывистый ветер — синоптики обещают, что погода испортится уже завтра. По прогнозу Гидрометцентра, снегопад с ветрами прекратится ближе к пятнице.

