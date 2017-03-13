Море зовет

Новосибирцы устроили первые пикники с шашлыками, невзирая на мартовский мороз, — и заполонили соцсети космическими кадрами Обского моря и красивых сибирячек

Фото Елены Поляковой
Фото Елены Поляковой

Март в Сибири — загадочный месяц: солнце сияет по-весеннему, а мороз еще вполне февральский. В любом случае, новосибирцы не стали ждать, пока снег растает, и массово устремились на пляжи Обского моря на первые в этом году пикники. Корреспондент НГС.НОВОСТИ собрала самые симпатичные кадры весеннего обского уик-энда из профилей горожан в соцсетях — на них ослепительные белые пустыни, потрясающие закаты, бокалы вина и, конечно, очень милые девушки. 

Минувшие выходные наглядно показали, насколько новосибирцев замучила зима — устав сидеть в теплых квартирах, горожане решили встретить ослепительно солнечные выходные на море. 

Публикация от @nadyasir01

На Обском водохранилище, конечно, было совсем не жарко, но это не помешало мужчинам и женщинам, словно большим детям, забираться на ледяные крепости, восхищаться бирюзовым льдом и медитативно наблюдать, как шумит и трескается под палящими лучами лед на реке. 


Фото Елены Поляковой
Фото Елены Поляковой


Ледяная крепость встречает гостей Центрального пляжа Академгородка слева от входа — она стала одним из самых популярных арт-объектов на этих выходных. 

Конечно, ветер на море был приличный, но ничто не остановит новосибирцев, если они уже дождались весны.


Фото Елены Поляковой
Фото Елены Поляковой


Фото Марины Монаховой
Фото Марины Монаховой


Первые смельчаки уже открыли сезон шашлыков, о чем незамедлительно похвастались своим подписчикам в Instagram.


Фото Марины Монаховой
Фото Марины Монаховой


«Конечно, холодно! Но если рядом друзья, которые могут не только развести костер, приготовить на нем кесадию и сварить кофе, но и составить компанию в прогулках и форсировании ледяных крепостей, то становится значительно теплее», — рассказала участница одного из первых обских пикников года Марина. 


Фото Ирины Лысенко
Фото Ирины Лысенко


Фото Елены Поляковой
Фото Елены Поляковой


Собаки, как и люди, очень жизнерадостно встречают первые теплые лучи 2017 года — на просторах Обского моря, на узких, пока еще снежных тропах парков, скверов и ботсадов. Коты на уличных фотографиях не замечены — наверняка лениво отлеживались в это время под уютными одеялами хозяев. 

Обожаю такие виды😻 #vsco #vscocam

Публикация от Olya Nemykina (@nemykina)



#коргибанда #новосибирск #воскреснаяпрогулка

Публикация от Фокс (@ssh_king_of_the_ring_aka_foks)

Неутомимые сибирячки заботятся о фигуре к лету уже сейчас — в надежде, что снег все же растает, будет плюсовая температура (хотя бы в июле!) и они покажут кубики пресса и красивые мышцы на оттаявших песках новосибирских пляжей.


Публикация от @sizykh

В марте новосибирцы наслаждаются последним шансом полюбоваться на сноукайтеров — спортсменов, катающихся на воздушном змее по льду и снегу. Скоро кататься станет опасно, и смельчаков разгонят суровые сотрудники МЧС. 



Собачьи страсти по кайтингу и первый человеческий загар) #бедныехрусталики

Публикация от Не по свинье кафтан. (@ehmorozova)

Отдельное удовольствие горожан, по будням наблюдающих лишь серость весенних сугробов, — любоваться красочными закатами на море.

Закаты на море можно встречать по-разному. Например, так

Публикация от Vasilisa Petrova (@xomyak_petrov)


🙈

Публикация от @sffction

А еще — не по-новосибирски бирюзовым льдом. На прошлой неделе жители удивлялись еще одному чуду местной природы — необычной ледяной пещере на Шлюзе.

Однако солнечным выходным пришли на смену хмурые снегопады, метели и порывистый ветер — синоптики обещают, что погода испортится уже завтра. По прогнозу Гидрометцентра, снегопад с ветрами прекратится ближе к пятнице.

Мария Морсина
Фото Елены Поляковой, Ирины Лысенко, Марины Монаховой и instagram.com 

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