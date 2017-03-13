Разлом на Большевистской

Дорожники заделали огромную трещину на Большевистской, возникшую рядом со стройплощадкой многофункционального комплекса «Снежная миля». Но чиновники Госстройнадзора НСО все еще опасаются, что провалы на дороге могут навредить зданию гостиницы River Park. В свою очередь строители «Снежной мили» утверждают, что стройку не остановят, а весеннее таяние снегов не приведет к повторению проблем на одной из важнейших городских магистралей. Корреспондент НГС.НОВОСТИ разбиралась в том, что угрожает гостинице на набережной Оби и «поползет» ли дорога с таянием снега.

Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области начала проверку действий застройщика «Снежной мили» из-за трещины на Большевистской — проблемы c дорожным покрытием на улице могут обернуться неприятностями для гостиницы River Park Hotel (бывшая гостиница «Обь»), сообщил НГС.НОВОСТИ 13 марта начальник инспекции государственного строительного надзора НСО Валерий Анищенко.







«Мы направили в прокуратуру уведомление о том, что с сегодняшнего дня проводим проверку неисполнения наших предписаний, которые привели в конечном итоге к этой трещине (на Большевистской. — А.Б.), — сообщил Валерий Анищенко. — Они были выданы в ходе проверки, которая проводилась еще с 11 ноября по 8 декабря».







Как уточнил Анищенко, застройщик «Снежной мили» должен был улучшить сооружения, препятствующие прохождению грунтовых вод. По его словам, повышение уровня воды может затопить подвалы гостиницы River Park, которая находится ниже стройплощадки, а также негативно отразиться на близлежащих дорогах и тротуарах.







Просадка грунта на Большевистской в начале марта 2017 года





С начала марта огромная трещина на Большевистской начала быстро расползаться. С 6 марта власти перенесли остановку «Гостиница Обь» на 170 метров в сторону дома № 14/1 по ул. Большевистской, чтобы подготовить участок для ремонтных работ. По этой же причине ночью 11 марта улица была сужена на две полосы. 13 марта корреспондент НГС.НОВОСТИ убедилась, что работы на участке проведены: на дороге появилось свежее покрытие, но место все еще огорожено предупреждающими знаками.





Работы на месте разлома продолжатся на этой неделе, сообщил НГС.НОВОСТИ директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик, который курирует восстановительные работы. «В четверг должны приступить к укреплению борта котлована. Вот если мы борт котлована укрепим с четверга до понедельника, тогда опасности не будет. Сейчас идет наблюдение и выработка инженерного решения», — пояснил Александр Мысик. Пока это только первоочередные меры, которые снимут угрозу обрушения котлована, добавляет он: «А дальше нужен будет проект, решить вопрос, связанный с ремонтом дороги, со всеми сопутствующими мероприятиями».





Состояние дороги вызвало повышенное внимание со стороны городских и областных чиновников. Мэр Анатолий Локоть не исключил приостановку стройки «Снежной мили», а губернатор Владимир Городецкий потребовал разработать проектное решение, которое поможет в будущем избежать повторения просадки и разрушения улицы.





В свою очередь директор ООО «Новосибирский строительный трест», генподрядной организации «Снежной мили», Юрий Бутримов сообщил НГС.НОВОСТИ, что







стройку никто останавливать не собирался — наоборот, она идет в усиленном режиме. «Если мы прекратим работы, я сомневаюсь, что у нашего города есть какие-то возможности что-то другое предпринять за свой счет. Закрепить подпорную стенку можно только, не прекращая работы,





— констатировал Бутримов. — За выходные мы замонолитили эту плиту, которая и будет являться подпорной для этих труб, которые будут подпирать эти шпунтовые ограждения. А все остальное будет соответствовать технологии производства. Ничего страшного».







Участок ул. Большевистской после ремонта





Он пояснил, что проблемы на ул. Большевистской начались из-за прорыва анкерных свай. «И то, сам анкер держался, прорвало только узкое место. Это металлическая труба, на которую приварен двутавр. Вот он оторвался. Видно, подрядчик, который считал [проект], скорее всего ошибся где-то.





Но критичного ничего нет. Сегодня докладывали обстановку — все цело. И весной, когда будет глобальное таяние, все будет стоять намертво», — пообещал строитель.







О том, что грунтовые воды могут навредить зданию гостиницы, гендиректор River Park Hotel Олег Торопкин впервые узнал от корреспондента НГС.НОВОСТИ. «Я с большим удивлением услышал, что, оказывается, все из-за гостиницы делают, — удивился он. — Мы не ждем цунами от грунтовых вод, что это все обрушится на гостиницу. Будет перекрыта Большевистская — я думаю, что проблема называется так».





Свежее покрытие на ул. Большевистской





Напомним, просадку грунта на четной стороне ул. Большевистской обнаружили еще в ноябре прошлого года. К весне 2017 года трещина увеличилась на 20–30 см. Как объяснял в начале марта директор МУП «УЗСПТС» Александр Мысик, это случилось из-за ошибки строителей жилого комплекса «Снежная миля» и пообещал неделю следить за увеличением трещины.