Даром лечат

Частные клиники готовы лечить новосибирцев бесплатно — выясняем, в каких коммерческих больницах можно поправить здоровье только по полису ОМС

Даром лечат

Новосибирские частные медцентры недовольны объемами лечения пациентов за бюджетные деньги. Точку в давнем конфликте поставил Арбитражный суд Западно-Сибирского округа — он счел распределение бесплатной помощи среди государственных и частных больниц Новосибирска законным, однако частники настаивают, что власти нарушают закон о конкуренции, и хотят обслуживать больше пациентов. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснила, сколько денег досталось негосударственным больницам на лечение по системе ОМС в этом году, почему они недовольны такими квотами и в каких элитных медицинских центрах можно полечиться бесплатно уже сейчас.

Конфликт между частными больницами и властями по поводу лечения пациентов за бюджетные деньги в Новосибирске длится довольно давно. Еще в 2015 году общественная организация «Ассоциация руководителей медицинских организаций Сибири» (АРМОС) пожаловалась в управление Федеральной антимонопольной службы на то, что областной минздрав и территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) выделяет частникам слишком мало квот на помощь новосибирцам по ОМС. УФАС, в свою очередь, признало министерство и ТФОМС нарушителями закона о конкуренции, и те решили доказать свою правоту в суде.


В феврале 2017 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа рассмотрел этот иск в кассационной инстанции. «Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что антимонопольным органом не доказаны факты совершения заявителями вменяемых им действий», — сказано в документах суда. Кассационную жалобу УФАС суд не удовлетворил и поддержал минздрав и ТФОМС.


«Для того чтобы начать работать в системе ОМС, каждая организация устроила дополнительные рабочие места, закупила оборудование, открыла новый расчетный счет, бухгалтерские документы поменяли, — в общем, вложения были у всех серьезные. Проработали ровно год. В феврале 2015 года министр здравоохранения Новосибирской области издает приказ, в котором фактически лишает объемов многие частные организации, т.е. оставляет объемы по минимуму — только на январь-февраль», — рассказала исполнительный директор АРМОС, директор медицинского агентства «МедАссистанс» Елена Бобяк.


По словам Елены Бобяк, после этого многие частные медорганизации перестали оказывать помощь по полису ОМС, хотя у них были «и возможности, и желание» бесплатно лечить жителей Новосибирска и области по системе обязательного медстрахования.


«Причин (по которым гражданам выгоднее лечиться в частных клиниках по ОМС. — М.М.) очень много — во-первых, и врачи лучше, и сервис, и оборудование совершенно другое. Мое мнение [об объемах госзадания] остается прежним — приказ нарушает федеральное законодательство о защите конкуренции», — заключила директор ассоциации.


Заведующий отделением по контролю качества оказания медицинской помощи Дорожной клинической больницы Александр Вишняков согласился с коллегой, но аккуратно обозначил: «Нам грех жаловаться», говоря об объемах помощи по ОМС. «Мы не обижены — мы все больше погружаемся в оказание ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь. — М.М.), расширяем спектр услуг… Но госзаказ с нашими заявками несоизмерим — он в разы меньше того, что мы можем оказывать», — пояснил завотделением.


Он уточнил, что в стационаре больницы — 18 профилей медпомощи: офтальмология, урология, онкология, абдоминальная хирургия (на органах брюшной полости), гинекология и т.д. По словам Александра Вишнякова, министерство здравоохранения тщательно контролирует, как больница лечит по квоте. Он отметил, что в прошлом году Дорожная больница выполнила все выданные квоты по офтальмологии уже к сентябрю. «Просили бы еще, но они все были распределены», — добавил заведующий.


Даром лечат

Комиссию, распределяющую объемы помощи по ОМС, возглавляет министр здравоохранения НСО Олег Иванинский, а входят в нее главврачи новосибирских государственных больниц, страховщики и руководство ТФОМС. По мнению члена комиссии по разработке программы, генерального директора страховой компании «Симаз-Мед» Евгения Вторушина, ключевой момент в распределении — это полнота услуг, которую больница независимо от формы собственности готова оказывать конкретному пациенту.


«Все частные клиники получают госзаказ, если они приписывают к себе население. Взять, чтобы человек пришел проконсультировался, а потом, когда ему становится плохо, — он не может прийти в клинику, у него высокая температура, — они его отправляют к участковому в поликлинику [по месту жительства]. Снимать сливки и потом больных отправлять на улицу — "такую-то помощь не оказываем", — мягко говоря, это неправильно. Хотите работать — работайте на общих основаниях», — высказался представитель комиссии.


Получить медпомощь по ОМС в частной больнице можно только по направлению лечащего врача, подчеркнули в пресс-службе фонда обязательного медицинского страхования по Новосибирской области.


По информации фонда, в этом году в реестр включены 145 медицинских организаций, среди них 37 частных, все они лечат по ОМС как многопрофильно, так и по отдельным медицинским сферам. Частным больницам выделено на ОМС 1,2 млрд руб. — это 5 % от общего объема финансирования медицинской помощи в регионе. Всего в 2017 году на систему ОМС в Новосибирской области потратят 27 млрд 690 млн руб.


«При этом по сравнению с 2016 годом объем средств на оплату медицинской помощи, оказываемой частными медицинскими организациями, увеличен более чем на 30 %», — отчитались в фонде.


Комиссия выделила 6 тыс. квот на лечение в стационаре, в том числе на высокотехнологичную медицинскую помощь, — Дорожной клинической больнице, АНО «Клиника НИИТО» и медицинскому центру «Авиценна». На диализ можно попасть в «Нефролайн-Новосибирск» и «Б. Браун Авитум Руссланд Клиникс», а ЭКО по полисам делают в «Клинике профессора Пасман», «Новосибирском центре репродуктивной медицины», «ЭКО центре» и в той же «Авиценне».


Даром лечат

Что касается амбулаторной помощи — по данным ФОМС, частники оказывают стоматологическую помощь (у них 16 % от общего объема стоматологических услуг в НСО) и проводят диагностические исследования (МРТ). Медицинскую реабилитацию по ОМС доверили санаториям «Сосновка», «Краснозерскому», «Доволенскому» и центру «Ортос».


Полный список частных клиник, работающих в системе ОМС, опубликован на сайте фонда обязательного медицинского страхования — среди них также частная поликлиника «Санталь», «Клиника микрохирургии глаза "Вижу"», специальный фонд «Медсанчасть-168», Центр лабораторной диагностики, «ИНВИТРО-Сибирь», «Сиблабсервис», «Центр эстетической медицины и хирургии», клиника «Здрав-НСК» и т.д.


Так что если лечащий врач выпишет направление в частную больницу, то пациент с полисом сможет существенно сэкономить на медицинских услугах, которые там оказывают обычно за деньги. Например, ЭКО стоит в «Авиценне» 150 тыс. руб. (с медикаментами), в клинике «Пасман» — около 80 тыс. руб., а гемодиализ в «Нефролайне» — 6,9 тыс. руб.


Прием терапевта в разных новосибирских клиниках стоит 1000–2000 руб. Бесплатную помощь по ОМС можно получить только в единственной частной поликлинике, получившей квоты, — «Санталь». 


На ее сайте есть функция «прикрепление по ОМС». Сегодня это единственное в Новосибирске частное медучреждение, предоставляющее услуги участковых терапевтов, подтвердили в ТФОМС. Но, как рассказала жительница Новосибирска Александра Т., прикрепившая детей по ОМС к филиалу этой поликлиники на Затулинке, она оценила лечение в частной организации до того, как ее маленький сын попал в больницу с кишечной инфекцией, — после выписки она не дождалась терапевта для регулярных осмотров.


«Когда выписались — из поликлиники должны были приходить каждый день, чтобы контролировать, не стало ли хуже. Но они так и не пришли, сказав, что якобы к нам должна ходить медсестра из обычной поликлиники, как будто мы там и не числились. Так что очередей нет, все прекрасно, но такая неприятная ситуация возникла», — пожаловалась она. На сайте отзывов Flamp о поликлинике есть как похожие возмущенные отклики пациентов, так и более редкие хвалебные — впрочем, такие же можно прочитать и о любой государственной поликлинике.

Мария Морсина
Фото Тараса Литвиненко (РИА Новости) (1, 3), nyul (Essentials/iStock) (2)

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