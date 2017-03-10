Титов сошел с трассы

Губернатор уволил министра транспорта и дорожного хозяйства Сергея Титова — бывший чиновник не просидел без работы и суток и сразу же возглавил крупную компанию

9 марта губернатор Городецкий подписал распоряжение об увольнении министра транспорта Сергея Титова. В официальной формулировке говорится, что полномочия чиновника прекращены «по собственному желанию». Уже на следующий день после ухода из правительства Титов подтвердил ранее ходившие слухи о том, что он станет главой «Сибмоста». Какими проектами запомнился бывший министр транспорта, почему его называют «худшим» руководителем этой отрасли и кто сменит его в правительстве НСО — в материале НГС.НОВОСТИ.

Глава областного министерства транспорта и дорожного хозяйства Сергей Титов покинул свою должность — распоряжение о его увольнении с формулировкой «прекращение полномочий по собственному желанию» 9 марта подписал губернатор Владимир Городецкий. Это сообщение не стало громом среди ясного неба — слухи об уходе министра муссировались уже давно. В том числе в феврале об этом сообщила газета «КоммерсантЪ», ссылаясь на свои источники, — чиновнику прочили кресло президент «Сибмоста», ставшее вакантным после ухода с должности уважаемого Альберта Кошкина.





Вечером 10 марта сам Сергей Титов подтвердил НГС.НОВОСТИ, что уже вышел на работу в «Сибмост» — т.е. на следующий день после ухода из правительства.





«Я уже приступил к обязанностям президента "Сибмоста". Сегодня первый день работы — совет директоров принял решение. Компания очень серьезная, с большим объемом работы. Сложная ситуация», — сказал Сергей Титов.





Сергею Титову 57 лет. В 1983 году он окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт в Омске по специальности «Автомобильные дороги». С 2004 по 2010 годы работал на руководящих постах в Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь». С 2010 по 2012 годы занимал должность директора Воронежского филиала государственной компании «Российские автомобильные дороги». До 2013 года был заместителем начальника в Главном управлении дорожного хозяйства Московской области.







В 2013 году бывший губернатор Василий Юрченко пригласил Титова на должность министра транспорта, которую в тот момент возглавлял Николай Симонов. «Сергей Михайлович долгие годы работал в дорожной отрасли. Это поможет ему успешно решать стоящие перед отраслью задачи, работать на укрепление и развитие дорожной сети региона, а также на улучшение ситуации в транспортной сфере», — анонсировал тогда Юрченко.







Куда пойдет работать Сергей Титов после ухода из правительства, было неясно до последнего момента. Спустя считаные дни после появления слухов о скором выходе Титова на работу в «Сибмост» компанию возглавил совершенно другой человек — Алим Примкулов, который практически одновременно стал гендиректором и саратовской мостостроительной компании «Волгомост». Юридически Примкулов остается во главе «Сибмоста» и на момент выхода публикации — это подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросил прокомментировать роль Титова в развитии транспортной отрасли НСО экспертов, которые сталкивались с ним по работе.





Глава Транспортного союза Сибири и депутат Заксобрания НСО Валерий Ильенко причисляет к самым успешным проектам Титова Северный объезд, который тот начал курировать еще в должности замруководителя ФУАД. «Титов без всякого преувеличения очень хорошо знал все дороги Новосибирской области, профессионально подходил к реализации программ ремонта», — считает Ильенко. Однако, по его мнению, этого нельзя сказать о транспортной сфере.





«Я как специалист по транспорту хотел бы, чтобы министр в первую очередь был именно транспорта, а не с уклоном в дорожное хозяйство. Чтобы все-таки пассажирский транспорт в области не работал по остаточному принципу.





Хотелось бы, чтобы новый министр в первую очередь относился к транспортным вопросам более внимательно, в том числе к обновлению подвижного состава, тарифной политике и т.д.», — выразил свою позицию Валерий Ильенко.





В свою очередь, общественники дают Титову более резкую оценку на посту министра. «За всю новейшую историю Новосибирской области это, наверное, был худший министр транспорта», — считает ответственный секретарь Авто-мото ассоциации Алексей Носов, ранее возглавлявший общественный совет при областном минтрансе. По его мнению, самое печальное наследие Титова — это начавшееся строительство Восточного обхода, которое общественник назвал «бомбой замедленного действия под новосибирской агломерацией».





«Он проектировал проект, еще будучи в ФУАДе замом у Тулеева (учреждение возглавляет сын губернатора Кемеровской области Амана Тулеева Дмитрий. — А.Б.). И ту очередность, которая подвергается критике, и те этапы, и выходы этих этапов на улично-дорожную сеть Советского района положил именно Сергей Михайлович. Мы потеряли полтора года. За это время можно было бы приступить к проектированию и получить бюджетные лимиты, например, на строительство южного транзита, который стал бы коренным решением проблемы Восточного обхода, но, к сожалению, Титов этих действий не предпринял», — пояснил общественник.





Кроме того, в список провалов бывшего министра Носов добавил сокращение дорожных фондов, несмотря на предложения ряда специалистов по новым источникам его пополнения. Еще один минус в работе Титова — «предколлапсное состояние» в сфере пассажирского транспорта.







«Я считаю, что то, что от меня зависело, было сделано. Больших проблем не вижу. Кто придет, тому работать будет легче, чем приходилось мне», — отреагировал на критику Сергей Титов.





Пока пост Титова занимает его заместитель Евгений Раков — его назначили исполняющим обязанности. Сколько времени он пробудет на этой должности — неизвестно, однако, скорее всего, это временная фигура. «Раков — это исполняющий обязанности на какой-то промежуток времени, пока губернатор не примет решение о назначении нового министра», — уверен Валерий Ильенко.







В качестве возможных кандидатов на пост министра «КоммерсантЪ» указывал двух кандидатов — главу Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Валерия Зарубина и первого заместителя начальника ФКУ «Сибуправтодор» Анатолия Костылевского. Эти же предположения корреспонденту на анонимной основе озвучили их коллеги.







«Если будет Костылевский, ничего не изменится, потому что это человек Титова в чистом виде. Они работали вместе в Воронеже, в Подмосковье, он был замом у Титова одно время. То есть это человек его формации, его ментальности. Как все было плохо, так все плохо и останется, — рассуждает Носов. — Его будет продвигать Кошкин при поддержке Левитина, чтобы назначить своего человека».





В распоряжении об увольнении Титова, подписанном губернатором, сообщается, что бывший министр транспорта получит денежную компенсацию за неиспользованный отпуск продолжительностью 47 дней. Но бывший министр в долгожданный отпуск все же не пойдет, хотя не отдыхал более 2 лет, признался он в беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ. Сергей Титов подчеркнул, что сосредоточится на работе в «Сибмосте»: «Ситуация не из легких, поэтому здесь не приходилось выбирать».