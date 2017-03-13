Парк брежневского периода

Фотопрогулка по отдаленному поселку, куда переезжают из квартир по линии метро, — идеальный район утопает в зелени и обходится без пробок, но тут совсем негде работать

В рабочем поселке Краснообск, построенном когда-то для ученых академии сельхознаук, достроили самый высокий дом. За последние годы строители основательно взялись за отдаленный поселок, а переезжают сюда даже из домов по линии метро. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по необычному поселку, посмотрели, кто и как развивает когда-то отмеченную высокой премией концепцию застройки, и узнали, за что его так ценят местные жители.





Поселок Краснообск — один из самых активно развивающихся пригородов Новосибирска, но сдача в конце 2016 года 18-этажного ЖК «Каскад» на 161 квартиру стала событием даже для этого района. Дольщики достраивали дом своими силами после банкротства застройщика. Он стал самым высоким зданием в поселке: с террасы пентхаусов можно обозреть все «кольца» Краснообска, а за отделяющим их от Кировского района Новосибирска лесом отлично видно строящийся жилмассив «Просторный» и новостройки «Матрешкиного двора» и «Тулинки».









Строительство многоэтажки еще в 2006 году начинала ГК «Обь Регион». Сдать ее планировалось в 2010 году, но стройка встала, а позже застройщик и вовсе обанкротился. Дольщикам построенный на 70 % дом передали только в 2014 году — тогда его завершение оценивали в 60 млн руб. Но потратил ЖСК, по словам его зампредседателя Анны Мягких, на порядок больше — сейчас руководство завершает подсчет затрат.









Изначально 2-подъездный дом планировался 24-этажным, с таким расчетом под него готовилось и свайное поле, рассказывает Анна Мягких. «Тогда библиотека (Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека. — Л.П.) была самым высоким зданием на ВАСХНИЛе, и сказали: давайте под уровень библиотеки, выше мы не дадим», — говорит она. Впрочем, не исключено, что в ближайшие годы «Каскаду» придется уступить пальму первенства: напротив находится котлован ЖК «Южная Звезда», который, по данным местных жителей, запланирован 24-этажным.









История этого проекта тоже затянулась: 17-этажный дом уже начинали строить, но затем конструкцию демонтировали. Местные жители уверены, что это произошло из-за нарушения технологии строительства, и опасаются, что 24-этажного здания фундамент теперь не выдержит. «Здесь грунты обводненные, когда рыли котлован под "Южную Звезду", выкачивали воду водокачками. Какие здесь могут быть 24 этажа?» — недоумевает старшая по соседнему дому № 252 Ирина Чернышова. Сотрудница отдела продаж компании-застройщика «Монтаж СПВ» Екатерина Рыдкина рассказала, что этажность нового проекта еще не утверждена, однако отметила, что нормативно появлению 24-этажного дома ничто не препятствует. «На мой взгляд, при сегодняшних технологиях странно говорить о том, что в удалении от водоемов строители вынуждены ограничивать этажность из-за сложности грунтов», — добавила она. Впрочем, это заявление местные жители готовы оспаривать: сейчас они собирают подписи под обращением в администрацию поселка и Роспотребнадзор — если дом будет построен, он лишит солнечного света 1-комнатные квартиры и квартиры-студии, так что их можно будет признавать нежилыми помещениями, говорит Ирина Чернышова.









Большинство опрошенных жителей Краснообска появление в среднеэтажной застройке 24-этажного гиганта тоже смущает. «Жадность строителей понятна, но власть наша должна маленько головой думать. Не надо строить дома близко и высокие», — говорит житель поселка Игорь. Научный поселок строился одновременно с институтами ВАСХНИЛ по разработанной в ГипроНИИ АН СССР концепции, которая даже принесла ее авторам Госпремию СССР. Жилая часть поселка по проекту представляла собой 3 кольца (а не 5 «олимпийских», как утверждает распространенная легенда) — внутри каждого предполагались сады, школы, площадки для отдыха и др. «Такое решение обеспечивает при размещении жилых массивов не в системе города, а среди открытых ландшафтных пространств необходимую замкнутую, более уютную, защищенную от ветров внутреннюю среду с соответствующим микроклиматом», — отмечается на сайте администрации поселка.









В советское время здесь успели построить полтора жилых кольца, недостроенное 2-е активно застраивает панельными и кирпичными домами компания «Новосибирский квартал». 1-комнатную квартиру площадью 36 кв. м в панельном доме со сдачей в июне 2018 года можно купить за 1,55 млн руб. Самую дорогую квартиру здесь продают в уже сданном «кирпиче»: «трешка» в 113 кв. м обойдется почти в 4,43 млн руб. По данным N1.RU на февраль, средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройках составляет 49,4 тыс. руб.









Жительница одного из новых домов Ирина переехала в Краснообск сравнительно недавно и жизнью здесь довольна. «С детьми очень хорошо здесь, очень спокойно, люди приветливые, для детей много всяких секций, для развития детей все есть», — говорит она. Маленькая Камилла бодро рапортует о насыщенной детской жизни: шахматы, танцы, «художка». Есть здесь и бассейн, и конные клубы, и театральные студии. Ситуация с детскими садами и школами здесь, по оценке Ирины, такая же, как в городе, но места в школе и в детском саду им получить удалось. Во втором кольце, между домами № 226 и 227, запланирован детский сад, но о сроках в «Новосибирском квартале» говорить пока не готовы.









В поселке работает 5 детских садов, есть 2 школы и лицей. «Сейчас места хватает всем. Но, если приток жителей будет продолжаться столь же интенсивно, в будущем с этим может возникнуть проблема», — рассуждает руководитель офиса АН «Жилфонд» Вадим Степанов. Местные жители говорят, что ситуацию усугубляют не только новые жители Краснообска: попасть в здешние школы стремятся жители Кировского района Новосибирска и окрестных поселков.









Старая застройка выглядит значительно уютнее: если у новостроек пока только высажены сосны, то здесь за стволами деревьев порой даже не видно домов. «Зеленость» района — его основное преимущество, говорит Игорь. «Я жил в городе, даже сравнения никакого нет», — уверяет он. Единственное, чего, по словам мужчины, недостает Краснообску, — работы: «Здесь нет нормальной работы с нормальной зарплатой, она вся в городе. В институтах здесь получают 8–10 тыс. руб., работают в основном пенсионеры, молодежь вся в городе работает».









Елена и Татьяна — соседки и коллеги, обе работают в местном отделении Сбербанка, но признают, что устроиться в Краснообске сложно и многие ездят работать в город. Местные зарплаты, считает Елена, не соответствуют расценкам: «Краснообск считается поселком, а платим как в городе. А зарплата у нас сельская, в городе выше в Сбербанке зарплата».









Добраться до метро или до Академгородка из центра поселка можно автобусами или маршрутками, курсирует транспорт и по самому поселку. «Раньше я ездила в город, сейчас не хочется абсолютно, как в Москве стало: утром не уехать, вечером не приехать — пробки ужасные, маршрутки переполненные», — вспоминает Татьяна. Эксперты с проблемой в целом соглашаются, но отмечают, что ситуация постепенно улучшается. «Дело в том, что Краснообск активно развивается, ведется строительство жилья, сюда переезжают новоселы — общественного транспорта нужно больше», — говорит Вадим Степанов. Есть проблема и с парковками, которые изначально предусмотрены, конечно, не были.









На инфраструктуру местные жители не жалуются: жить здесь можно, вовсе не выезжая в Новосибирск, разве что, например, отметить детский праздник. За последние годы тут открылось несколько супермаркетов и множество магазинов, есть кафе, бассейн для детей, а в Доме ученых и в ДК даже показывают кино и городские театральные постановки. Летом можно ходить на реку, но, признает местный предприниматель Николай Железняк, берег не благоустроен.









На центральной площади поселка расположен торговый центр, правда, далекий от современных: в его переходах и коридорах корреспонденты НГС едва не заблудились, зато обнаружили в витрине одного из отделов «Ученое молоко».









Больница в Краснообске одна и рассчитана на весь район, поэтому попасть к врачу проблематично, говорит Елена. По данным местных жителей, уже звучали планы по расширению больницы, но когда это произойдет — никто из них не знает.









За большими кольцами, в 5-м и 6-м микрорайонах, расположилась малоэтажная застройка комплекса «Солнечная поляна» — ряды аккуратных домиков высотой 2–4 этажа. Территория комплекса огорожена, но его вполне можно пройти насквозь через преимущественно открытые калитки. Вообще за всю прогулку по Краснообску мы встретили только два огороженных многоквартирных дома — люди здесь интеллигентные и открытые, говорит Анна Мягких. Впрочем, на сайте ТСЖ «Солнечная поляна» отмечается: «Хороший сосед тот, кто улыбается вам из-за ограды, но не пытается перелезть».









Большая часть ул. Северной и примыкающих к ней кварталов застроена частными домами и коттеджами, причем зачастую отгороженными от дороги и любопытных не только коваными заборами в едином стиле, но и зелеными еловыми стенами. Цены на коттеджи в Краснообске варьируются от 5,5 млн до 40 млн руб., но выбор небольшой — в базе объявлений N1.RU нашлось всего 11 объявлений.









На окраине Краснообска, в 7-м микрорайоне, строится малоэтажный ЖК «Бавария» — здесь, пожалуй, продают одни из самых дорогих квартир поселка. Цены на готовые квартиры стартуют с 2,73 млн руб., а за самую дорогую «трешку» просят все 9,5 млн. Этот комплекс, по мнению архитектора Андрея Буслаева, — единственный из всей новой застройки поселка может служить хорошим примером. «Новая многоэтажная застройка ведется бессистемно и фактически бесконтрольно, что ведет к деградации жилой среды, вернее, сразу программируется убогая среда на примере новых домов», — считает он.











Планы по строительству третьего кольца в Краснообске когда-то озвучивал «Сибакадемстрой», но уточнить их за время подготовки материала в компании не смогли. Идеальным вариантом развития поселка, по мнению Буслаева, было бы сохранение первоначальной концепции: ветрозащитные 10-этажные дома и 4–5-этажная квартальная застройка. «Первый круг является почти идеальным примером градостроительства, во многом предвосхитившим идеи современного урбанизма: пешеходность, велосипедизация, плотность, сквозное озеленение, дискриминация автотранспорта и другого грязного транпорта», — подчеркивает архитектор.









Вадим Степанов говорит о Краснообске как об очень хорошем и даже благодатном месте. «Могу сказать точно, что если кто-то пожил в Краснообске, то переезжать ему будет оттуда очень трудно», — считает эксперт. По его наблюдениям, сейчас сюда охотно переезжают из Новосибирска, особенно семьи с детьми и пожилые люди, стремящиеся к размеренной жизни вдали от городской суеты. Иногда покупатели предпочитают отдаленный поселок даже микрорайонам по линии метро. «Люди приезжают на экскурсию и просто влюбляются в Краснообск», — объясняет Степанов.