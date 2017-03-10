Триллер на Красном проспекте

Накануне праздника 8 Марта стало известно о намерении городских властей снести ККК им. Маяковского, чтобы возвести на его месте деловой центр. Окончательное решение по этому вопросу примут до конца 2017 года, также власти допускают, что здание могут просто отремонтировать. 9 марта мэр Анатолий Локоть признал, что с функцией культурно-развлекательной площадки и кинотеатра старое здание не справляется. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в ККК им. Маяковского, чтобы убедиться в плачевном состоянии некогда образцового кинотеатра и узнать, какое будущее его ожидает.

9 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть заверил, что окончательного решения о сносе ККК им. Маяковского нет. Реплика прозвучала в ответ на громкую новость о проекте создания на месте кинотеатра делового центра.







Часто в зал ККК им. Маяковского на киносеанс приходит порядка 10 человек.





«Его реконструировать просто невыгодно, потому что оно (здание. — И.К.) сильно устаревшее. Его дешевле снести… Вроде уже какой-то инвестор нашелся, с которым ведут переговоры и который снесет здание и построит что-то новое — деловой центр, как это называют», — рассказал НГС.НОВОСТИ директор ККК им. Маяковского Дмитрий Ким.





Аскетичный кабинет директора — единственное в здании

помещение с окном, за исключением холла 1-го этажа





Руководитель департамента культуры и спорта мэрии Анна Терешкова подтвердила, что до конца года в мэрии выберут один из двух вариантов — либо восстановить нынешнее здание собственными силами мэрии, либо передать проект инвестору в рамках государственно-частного партнерства. Второй сценарий предполагает снос кинотеатра и строительство нового комплекса с обязательным сохранением киноконцертного зала и муниципальных площадей общей площадью около 4000 кв. м. В мэрии приводят в пример ремонт аналогичного кинотеатра в Екатеринбурге — там муниципалитет потратил на это из бюджета порядка 200 млн руб. Надеяться, что такие же деньги смогут найти в новосибирском бюджете, почти невозможно, признает заместитель начальника городского управления культуры Вадим Полищук. Для сноса и нового строительства на площадке уже есть потенциальные инвесторы, но они пока не называются.





Попадая в служебные помещения ККК им. Маяковского, словно окунаешься в 70-е: складывается впечатление, что за полвека тут даже краску на стенах не меняли





Проблемы у кинотеатра возникли несколько лет назад. В конце 2015 года городские власти даже обвинили тогдашнего руководителя ККК Елену Агееву в неэффективности и грозили уволить, правда, позже передумали. Новый директор Дмитрий Ким, занявший должность в сентябре 2016 года, говорит, что долгов у муниципального предприятия уже порядка 20 млн руб., в основном по налогам и перед бывшими партнерами по кинопрокату. «Долги стали появляться со времен еще New York Pizza… (в холле на 1-м этаже долгое время работало заведение этой сети пиццерий. — И.К.) Неэффективное управление», — предположил Дмитрий Ким.





В подземелье под кинотеатром инженерные сети — они регулярно выходят из строя





Концерты приезжих звезд, которые проходят в ККК им. Маяковского сейчас, обеспечивают только зарплатный фонд, да и то это сезонный бизнес — зимой гастролей больше, а летом почти нет. «Создается впечатление, что здесь все время что-то происходит. На данный момент запланировано всего один-два концерта в месяц. Это незначительные деньги, потому что "Маяковский" получает только деньги за аренду, а она не такая большая. Есть еще проблемы отмены концертов», — пояснил Дмитрий Ким. Еще одна статья доходов — оплата аренды площадей «Белым залом». Высоких арендных ставок в «Маяковском» не просят — состояние здания делать этого не позволяет.





Этот пленочный киноаппарат — уже исторический артефакт и может служить только экспонатом для детских экскурсий





C кинопоказом ситуация еще печальнее: долгое время фильмы тут не шли совсем, потому что кинопрокатчики перестали сотрудничать с «Маяковским» из-за долгов. В мае 2016 года кинопрокат передали компании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн», которая взяла на себя часть долгов ККК и стала возвращать сеансы. Однако даже при определенных плюсах — современном 3D-оборудовании и низких ценах на билет от 100 до 250 руб. — зритель смотреть кино здесь отвык. Дмитрий Ким заглянул в статистику и сообщил о последних рекордах кинотеатра им. Маяковского — в зале на 1064 мест было 177 зрителей. Но на некоторых сеансах в зале может быть и 10 человек, а бывает, что и вообще никого, признает директор.







Несмотря на качественное цифровое оборудование и низкие цены на билеты, зритель сюда не ходит — возможно, просто отвык





«Конечно же, "Маяковский" проигрывает многозальным кинотеатрам», — замечает замначальника управления культуры Вадим Полищук, подразумевая «Победу» и пока еще работающий «Пионер». При качественном цифровом оборудовании все остальное здесь уже давным-давно дышит на ладан: крыша постоянно течет, зданию требуется капитальный ремонт, кресла в зале тоже отслужили срок. Сцена имеет недостаточную глубину для музыкальных концертов, а инженерные коммуникации часто выходят из строя — приходится держать в штате бригаду сантехников. Еще ко всем бедам добавляются регулярные пожарные проверки — кинозалу выписывают предписания об устранении нарушений, например, из-за пожароопасной деревянной отделки зала. Выполнить предписания невозможно из-за нехватки денег. «Но нет таких предписаний, из-за которых здание должно было быть закрыто… Просто ежегодно на предприятие выписывается штраф, который прибавляется к общему долгу», — пояснил Дмитрий Ким.







В 1970-е годы кинотеатр считался образцовым — большие стеклянные витражи в холле и редкие в то время игровые автоматы подчеркивали элитарность заведения





Виталий Полищук рассуждает, что в случае строительства на месте нынешнего кинотеатра нового киноконцертного зала здесь можно сделать и подземную парковку. Сейчас под зданием на глубине 5 м находится технический подвал, где проходят различные коммуникации, в том числе и неработающая система водяного охлаждения. Она функционировала за счет фонтана, расположенного справа от здания на закрытой забором частной территории. Замначальника городского управления культуры категорически отверг возможность появления вместо ККК им. Маяковского торгового центра, но допустил строительство делового. «В этом случае мы будем стараться, чтобы этажность была невысокая», — добавил Полищук.





Первый кинотеатр им. Маяковского с памятником поэту. Справа, через одно здание от него, — современная муниципальная аптека № 2





Как рассказал НГС.НОВОСТИ краевед Константин Голодяев, современное здание кинотеатра, который в советское время считался образцовым, появилось в 1971 году. Это был индивидуальный проект архитекторов Г.П. Зильбермана и Г.В. Гаврилова. Но его так и не завершили: перед зданием не поставили памятник поэту Владимиру Маяковскому, в холле не сделали тематическое панно, а в зале — специальный занавес. Первое же здание кинотеатра «Роскино» (затем название менялось на «Госкино», «1-е Совкино», а с 1930-х годов — кинотеатр им. Маяковского) архитектора Андрея Крячкова находилось немного правее современного.