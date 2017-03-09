«Дыхания не было»

Корпоратив сотрудниц салона красоты в сауне едва не закончился трагедией — очевидцы рассказали, кто и как спас 9-летнего мальчика от смерти на дне бассейна

В понедельник вечером, 6 марта, в сауне «Майами БиС» едва не разыгралась настоящая трагедия — 9-летний Денис, сын одной из присутствовавших на корпоративе сотрудниц салона красоты, начал тонуть в детском бассейне. Мама ребенка, увидев, что сына нигде нет, подняла панику — школьника обнаружила ее коллега и тут же прыгнула за ним в воду. Благодаря грамотным действиям отдыхающих ребенка удалось вытащить с того света, а награду за его спасение получила администратор развлекательного комплекса. Кто понесет ответственность за случившееся и кого на самом деле можно назвать спасителем школьника, разбирался корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Как рассказал один из очевидцев происшествия, Максим Кудряшов, в понедельник вечером сотрудники салона красоты вместе со своими детьми приехали на корпоратив в сауну «Майами БиС» на ул. Никитина. Там у них был забронирован номер «Лягушата», предназначенный в том числе и для детского отдыха.





«В 17 часов они (женщины. — Т.Б.) зашли в сауну, стали раздевать детей, затем раздеваться сами, распаковывать сумки с едой, и обратили внимание, что одного из мальчиков нет на месте. Денису говорили — ты пока в бассейн не лезь, на что он ответил "Ага" и побежал. Его мать говорила, что видела, как он начинал плавать», — сказал Кудряшов.







По его словам, глубина бассейна не превышала 1,1 м и даже в самом глубоком месте у горок было всего 1,5 м — ребенок был выше по росту и умел плавать, поэтому поводов для беспокойства у матери и у присутствующих женщин не было. «Там в самом бассейне очень странно сделан "грибок" — когда выныриваешь, то упираешься в него головой. Я предполагаю, что он просто нырнул и, когда выныривал, воткнулся в препятствие головой, потому что, когда его нашли, он находился именно под "грибком"».





«Первым Дениса обнаружила Мария, коллега матери мальчика, — она увидела в воде руку и не раздумывая бросилась в воду, чтобы вытащить школьника. Тут же побежали и остальные»,





— рассказал мужчина. По его словам, когда женщины достали ребенка из бассейна, он был уже синий и не подавал признаков жизни. Отдыхающие тут же вызвали бригаду медиков и начали самостоятельно проводить реанимационные мероприятия. «Дыхания не было, сердцебиения, они начали делать искусственное дыхание и, когда он начал откашливаться, повернули его на бок, чтобы не захлебнулся, однако в сознание Денис не пришел, поэтому позвали администратора с нашатырем. Она прибежала, ему дали понюхать, ноль эмоций, и здесь уже приехала "скорая помощь" и забрала мальчика вместе с мамой в больницу. Какой здесь герой и за что получила награду администратор [сауны], я не знаю», — подчеркнул Денис.







После инцидента администратор сауны уже получила благодарность — решение об этом принято руководством отдела полиции Октябрьского района, подтвердили в ГУ МВД по НСО. Кудряшов считает, что представители ведомства, наградившие администратора сауны почетной наградой, могли банально перепутать женщин, так как настоящая спасительница — Мария, отдыхавшая в бассейне вместе с коллегами, тоже работает администратором, но салона красоты, что она и указала во время опроса полицейскими.





В сауне «Майами БиС» корреспонденту НГС.НОВОСТИ отказались комментировать произошедшее, сославшись на то, что «идет следствие», однако добавили, что часть информации, распространяемая в соцсетях, не соответствует действительности.





«Все по-разному говорят и родителей обвиняют также зря, они не были пьяными, ведь корпоратив даже не начался», — подчеркнула сотрудница сауны.





Она также добавила, что их администратор себя «повел лучше, чем некоторые взрослые», присутствовавшие на корпоративе, так как «не растерялась в этой ситуации».







В ГУ МВД по НСО сообщили, что сейчас по факту происшествия идет проверка и после того, как медики огласят заключение, будет принято дальнейшее решение. «Пока врачи не дадут медицинское заключение о том вреде, который был причинен здоровью ребенка, об ответственности говорить еще рано», — сказал сотрудник пресс-службы областного управления МВД Михаил Бирюков.







По словам еще одной очевидицы происшествия, Татьяны Мальцевой, сейчас 9-летний Денис находится в тяжелом состоянии в детской клинической больнице Новосибирска. 9 марта мальчик наконец-то пришел в сознание — открыл глаза и стал реагировать на раздражители, поэтому с уверенностью можно сказать, что трагедии удалось избежать и есть надежда, что ребенок пойдет на поправку. «Динамика у него положительная», — подчеркнула Мальцева.

