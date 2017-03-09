«Дыхания не было»

Корпоратив сотрудниц салона красоты в сауне едва не закончился трагедией — очевидцы рассказали, кто и как спас 9-летнего мальчика от смерти на дне бассейна

«Дыхания не было»

В понедельник вечером, 6 марта, в сауне «Майами БиС» едва не разыгралась настоящая трагедия — 9-летний Денис, сын одной из присутствовавших на корпоративе сотрудниц салона красоты, начал тонуть в детском бассейне. Мама ребенка, увидев, что сына нигде нет, подняла панику — школьника обнаружила ее коллега и тут же прыгнула за ним в воду. Благодаря грамотным действиям отдыхающих ребенка удалось вытащить с того света, а награду за его спасение получила администратор развлекательного комплекса. Кто понесет ответственность за случившееся и кого на самом деле можно назвать спасителем школьника, разбирался корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Как рассказал один из очевидцев происшествия, Максим Кудряшов, в понедельник вечером сотрудники салона красоты вместе со своими детьми приехали на корпоратив в сауну «Майами БиС» на ул. Никитина. Там у них был забронирован номер «Лягушата», предназначенный в том числе и для детского отдыха.


«В 17 часов они (женщины. — Т.Б.) зашли в сауну, стали раздевать детей, затем раздеваться сами, распаковывать сумки с едой, и обратили внимание, что одного из мальчиков нет на месте. Денису говорили — ты пока в бассейн не лезь, на что он ответил "Ага" и побежал. Его мать говорила, что видела, как он начинал плавать», — сказал Кудряшов.


По его словам, глубина бассейна не превышала 1,1 м и даже в самом глубоком месте у горок было всего 1,5 м — ребенок был выше по росту и умел плавать, поэтому поводов для беспокойства у матери и у присутствующих женщин не было. «Там в самом бассейне очень странно сделан "грибок" — когда выныриваешь, то упираешься в него головой. Я предполагаю, что он просто нырнул и, когда выныривал, воткнулся в препятствие головой, потому что, когда его нашли, он находился именно под "грибком"».


«Первым Дениса обнаружила Мария, коллега матери мальчика, — она увидела в воде руку и не раздумывая бросилась в воду, чтобы вытащить школьника. Тут же побежали и остальные»,


— рассказал мужчина. По его словам, когда женщины достали ребенка из бассейна, он был уже синий и не подавал признаков жизни. Отдыхающие тут же вызвали бригаду медиков и начали самостоятельно проводить реанимационные мероприятия. «Дыхания не было, сердцебиения, они начали делать искусственное дыхание и, когда он начал откашливаться, повернули его на бок, чтобы не захлебнулся, однако в сознание Денис не пришел, поэтому позвали администратора с нашатырем. Она прибежала, ему дали понюхать, ноль эмоций, и здесь уже приехала "скорая помощь" и забрала мальчика вместе с мамой в больницу. Какой здесь герой и за что получила награду администратор [сауны], я не знаю», — подчеркнул Денис.


После инцидента администратор сауны уже получила благодарность — решение об этом принято руководством отдела полиции Октябрьского района, подтвердили в ГУ МВД по НСО. Кудряшов считает, что представители ведомства, наградившие администратора сауны почетной наградой, могли банально перепутать женщин, так как настоящая спасительница — Мария, отдыхавшая в бассейне вместе с коллегами, тоже работает администратором, но салона красоты, что она и указала во время опроса полицейскими.


В сауне «Майами БиС» корреспонденту НГС.НОВОСТИ отказались комментировать произошедшее, сославшись на то, что «идет следствие», однако добавили, что часть информации, распространяемая в соцсетях, не соответствует действительности.


«Все по-разному говорят и родителей обвиняют также зря, они не были пьяными, ведь корпоратив даже не начался», — подчеркнула сотрудница сауны. 


Она также добавила, что их администратор себя «повел лучше, чем некоторые взрослые», присутствовавшие на корпоративе, так как «не растерялась в этой ситуации».


В ГУ МВД по НСО сообщили, что сейчас по факту происшествия идет проверка и после того, как медики огласят заключение, будет принято дальнейшее решение. «Пока врачи не дадут медицинское заключение о том вреде, который был причинен здоровью ребенка, об ответственности говорить еще рано», — сказал сотрудник пресс-службы областного управления МВД Михаил Бирюков.


По словам еще одной очевидицы происшествия, Татьяны Мальцевой, сейчас 9-летний Денис находится в тяжелом состоянии в детской клинической больнице Новосибирска. 9 марта мальчик наконец-то пришел в сознание — открыл глаза и стал реагировать на раздражители, поэтому с уверенностью можно сказать, что трагедии удалось избежать и есть надежда, что ребенок пойдет на поправку. «Динамика у него положительная», — подчеркнула Мальцева.

Тимур Брук
Фото Nadezhda1906 (Essentials/iStock)

Прочтений: 3846
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено